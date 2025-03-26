"Geleceğin Turcorn'u" olmaya aday girişim sayısı 23'e yükseldi

Yerli ve milli çip üretimi yapan Yongatek girişimi Turcorn 100 Programı’na dahil edildi ve programdaki firma sayısı 23’e ulaştı. Yongatek, çeşitli desteklere ve finansmanlara erişme imkanı kazandı.

Yongatek yerli imkanlarla IC/ASIC/SoC çip tasarımı, 5G/6G ve uydu iletişimi, video işleme ve IoT alanlarına yönelik çipler geliştiriyor.

Yongatek’in yerli video işleme çipi “Kırmık” kullanıma sunuldu. ASELSAN, TUSAŞ gibi savunma sanayi şirketleriyle iş birliği yapan Yongatek, FPGA çiplerinin yerli ve milli versiyonunu üretmek için çalışmalar yürütüyor.

ACE ACADEMY: 2019 yılında kurulan Ace Academy, mobil oyunlar geliştirmektedir. Mobil oyun geliştirme konusunda uzman bir ekip kurarak herkesin keyifle oynayacağı kaliteli oyunlar tasarlayıp geliştiren Ace Academy, 100 ülkede faaliyet göstermektedir. 2021 yılından bu yana 4,4 milyon kullanıcıya ulaşan Fiona’s Farm oyunuyla adından oldukça söz ettiren Ace, pazarda birebir örneği bulunmayan türde, farklı oyun türlerini birleştiren özgün bir Puzzle oyunu üretmesi ve her yaştan kullanıcıya hitap edebilecek nitelikte oyunlar geliştirmesi ile bilinmektedir.

ALBERT SAĞLIK HİZMETLERİ:

Firma, kronik hastalıklar için kişiselleştirilmiş, ulaşılabilir, etkili ve kolay hastalık yönetimi sunabilen yapay zeka tabanlı bir kronik hastalık yönetimi platformu geliştirmiştir Kronik hastalık tedavi uyumu sorununa sağlık sistemindeki tüm paydaşlar için değerli, etkili ve ulaşılabilir bir çözüm sunmaktadır. İlaç şirketleri, sigorta şirketleri ve hastane grupları için hastalıklara özel tedavi yönetim programları geliştirmekte ve geliştirilen programlarla hastaların tedavi uyumunu artırmalarına yardımcı olmaktadır. Albert kapsamlı bir tedavi yönetim platformu olmanın yanı sıra hastaların her an her yerde danışabileceği bir yardımcı görevi görmektedir.

APPS MEDYA TEKNOLOJİLERİ: 2016 yılında Ankara’da kurulan firma bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Mobil Reklam ve Pazarlama Hizmetleri yazılımları sunmaktadır. App Samurai ürün merkezli bir şirket olup adını aldığı mobil kullanıcı edinme platformu olan AppSamurai ve ilk mobil kullanıcı edinme platformu olan Storyly ürünlerinin sahibidir. Girişim Amerika, Avrupa, Türkiye, Asya Pasifik ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Firmanın sunmuş olduğu iki farklı ürünü mevcuttur: AppSamurai: Mobil uygulamaların ve oyunların kullanıcı edinmek için reklam bütçelerini hedefledikleri ülkelerde en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bir platformdur.

Storyly: Mobil uygulama ve internet sitelerinde kullanıcıların etkileşimini, kullanım sürelerini ve kullanım alanlarını arttıran bir gömülü yazılım ürünüdür.

ARKSIGNER YAZILIM VE DONANIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ:

ArkSigner, dijital güvenlik alanında yazılım ve donanım çözümleri sunan öncü bir teknoloji şirketidir. Elektronik imza ve kimlik doğrulama hizmetleriyle güvenli dijital dönüşümü desteklerken, 14 farklı ürün grubuyla kapsamlı çözümler sağlamaktadır. Küresel regülasyonlara uyum sağlayarak inovatif teknolojiler geliştirip sektöre yön vermektedir.

AVCR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (PİXERY):

Girişimin temel motivasyonu mobil video teknolojilerinin maksimum ölçüde optimize etmeyi planlayan, fotoğraf & video kategorisinde gelişmiş altyapısıyla hizmet veren mobil uygulamalardır. Firma, teknik inovasyonlara öncelik vermekte ve kaynağının büyük bir kısmını Ar-Ge çalışmaları için aktif olarak kullanmaktadır. Funimate ve Pixery isimli önemli 2 adet uygulaması mevcuttur.

COLENDİ YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ: Colendi, tüketicileri, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek bankacılık servislerini demokratize eden bir finansal hizmetler platformudur. 18 milyondan fazla kullanıcısının şimdi al sonra öde ile hızlı ve kolay krediye ulaşmasını, finansal okuryazarlık düzeyini artırarak da Colendi mikro yatırım platformları aracılığı ile birikim yapabilmesini sağlamaktadır. Firma, kitlelere ulaşan, finansal olmayan platformlardaki gömülü hizmet modelini finansal servislerle buluşturmaktadır. Colendi’nin tek çatı altında topladığı SPK Aracı Kurum Lisansı, E-Para Lisansı, SEDDK Aracı Kurum Lisansı ve Avrupa’da Menkul Kıymet Saklama Lisansı gibi izinleri, platformlar için çoklu hizmetler verme yolunda Colendi’yi çekim merkezi haline getirmiştir.

CRAFTGATE TEKNOLOJİ:

Craftgate, B2B SaaS modeliyle, iş yerlerinin ve e-ticaret platformlarının tüm ödeme işlemlerini tek bir noktadan yönetmelerini sağlayan uçtan uca ödeme orkestrasyon platformudur. 6. jenerasyon bir ödeme platformu olan Craftgate, maliyet etkin ve entegre ödeme hizmetleri sunarak, satıcılar ile finansal işlemciler arasındaki ilişkiye müdahale etmeden değer katan çözümler sağlamaktadır.

ENQURA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ:

Enqura 5 ürünü (EnQualify, EnSecure, EnNovate, EnWallet, EnConnect) ile dijital müşteri deneyimi oluşturmak isteyen finansal kuruluşun sahaya erişim süresini kısaltacak yüksek güvenlik ve regülasyonlara uygun bir teknoloji geliştirmektedir. Firma, yapay zeka ve blockchain teknolojileri ile desteklenen ürünleriyle dijital kimlik doğrulamadan, dijital servis ve kanallara kadar uçtan uca çözüm sağlayarak finansal kuruluşun geçmiş deneyimi ve mevcut teknolojisi ne olursa olsun en üst seviyeden müşterilerine dijital deneyim yaşatacakları lider seviyeye hızlıca eriştirmeyi başarmaktadır. Dünya çapında bilinen bir teknoloji sağlayıcısı olma hedefiyle Enqura, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’daki müşteri tabanını genişletmektedir.

FAZLA GIDA:

Fazla’nın ana misyonu atık nedeniyle oluşan karbon emisyonunu azaltabilmek için bütünsel teknolojilerin geliştirilmesidir. ‘Kaynağında Azaltım’ önergesi doğrultusunda geliştirilen çözümler arasında Fazla Market, Akıllı Tartı Sistemi, Fazla İyi Uygulaması ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı bulunmaktadır. Fazla’nın ürünleri hem gıda sistemlerinin farklı aşamalarına hem de farklı sektörlerin tedarik zincirlerine odaklanan bütünsel teknolojiler geliştirmektedir. Geliştirilen teknolojiler sayesinde gıdaya ek olarak tekstil, ambalaj, temizlik ürünleri gibi farklı sektörlerde de faaliyetler gösterilmektedir.

ICT BULUT BİLİŞİM (BULUTİSTAN): 2015 yılında kurulan Bulutistan, regülasyonlara uyumlu yerel veri merkezlerinden yenilikçi Bulut bilişim servisleri sunmaktadır. Equinix Küresel Bağlantı (Cloud Exchange) Ağı’na Türkiye’den entegre ilk şirket olarak bilişim hizmet ihracatını arttırmaya odaklanmış bir bulut bilişim operatörü olarak katma değerli bulut hizmetleri vermektedir. SAP Cloud çözümlerinde derinlemesine uzmanlığa sahip olan firma, Türkiye ve Avrupa çapındaki kuruluşlara yüksek performanslı, yüksek düzeyde erişilebilir ve yönetilen SAP hizmetleri sunmaktadır.

MACELLAN BİLİŞİM DANIŞMANLIK:

2014 yılında kurulan Macellan bir girişim stüdyosu olarak faaliyet göstermektedir. Ürünlerinden biri olan Macellan SuperApp; kafe-restoran, Espor, eğlence parkı, festival, üniversite, belediye gibi farklı alanlarda hizmet veren onlarca markanın kampanyalarını ve sadakat programlarını bir arada sunan avantajlı bir pazar yeridir. B2B firmalara dijital cüzdan, kampanya, CRM, QR ile ödeme altyapısı sunarken, B2C müşterilerin tek bir App üzerinden çok sayıda firmanın cüzdanına ulaşmasını sağlamakla birlikte nakit ve kredi kartından daha avantajlı ödeme yapma imkânı sunmaktadır.

MASSİVE BİO YAZILIM DİJİTAL SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ:

Massive Bio, yapay zeka destekli teknolojisiyle dünya çapında kanser hastalarını en uygun klinik araştırmalarla buluşturan öncü bir platformdur. 160.000’den fazla kayıtlı hastası, 19.000’den fazla klinik deneme eşleştirmesi ve 17 aktif pazardaki faaliyetleriyle hasta odaklı çözümler sunmaktadır. 2024 yılında İngiltere'deki Unicorn Kingdom Pathfinder Ödülleri'nde Yapay Zeka dalında Küresel Kazanan olarak seçilerek, onkoloji alanında devrim niteliğinde bir etki yarattığı tescillenmiştir. Massive Bio, klinik araştırmalara erişimi hızlandırarak kanser tedavisinde yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir.

NAVLUNGO LOJİSTİK VE TEKNOLOJİ:

Navlungo, uluslararası lojistik süreçlerini dijitalleştiren ve işletmelere global lojistik çözümler sunan lider bir teknoloji firmasıdır. 2019 yılında TÜBİTAK 1512 BİGG Programı desteği ile kurulan Navlungo, online platformu üzerinden anında navlun teklifi alma, karşılaştırma ve gönderi yönetimi imkanı sağlar.

OTTOBO ROBOTİK VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ:

Bottobo Robotics, robotik ve otomasyon alanında faaliyet göstermekte olup, insanlarla birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilen iş birlikçi otonom mobil robotlar (AMR'ler) geliştirmeye odaklanmaktadır. Şirketin teknolojisi, depo yönetiminde operasyonel verimliliği artırarak, üretkenliği önemli ölçüde yükseltmekte ve yenilikçi, kullanıcı dostu çözümlerle hızlı finansal geri dönüşler sağlamaktadır.

PİCUS BİLİŞİM GÜVENLİK: Picus, tüm siber savunma katmanlarında siber saldırıları önlemek ve tespit etmek için yapılan hazırlıklara yönelik uçtan uca görünürlüğü sağlamak ve zafiyetlerin kolaylıkla önlenebilmesini sağlayabilmek için yenilikçi güvenlik doğrulama çözümü geliştirmektedir. Picus Platformu sunduğu kapsamlı ve kullanımı kolay çözümle, yeni nesil güvenlik duvarları (NGFW), web uygulaması güvenlik duvarları (WAF), güvenli web ve e-posta ağ geçitleri (SWG ve SEG), izinsiz giriş önleme sistemleri (IPS) ve veri kaybını önleme (DLP) gibi mevcut güvenlik kontrollerinin sürekli olarak doğrulanmasını sağlamaktadır.

RS RESEARCH: Firma kansere karşı yenilikçi tedaviler geliştirmeye yönelik adımları atmak üzere kurulmuş bir biyoteknoloji girişimidir. Hedefli kemoterapiyi mümkün kılan akıllı nano ilaçlar keşfetmekte ve geliştirmektedir. Onkolojik ilaç üretimine ilişkin GMP sertifikası 2021 yılında alınmıştır. RS Research, klinik araştırmalara yönelik kendi üretimini kendi yapabilecek altyapı yatırımlarına devam etmektedir. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında güçlü bir akademi-sanayi iş birliği örneği yaratarak Boğaziçi Üniversitesi altyapısından da faydalanılmaktadır. Firmanın kurucularından Prof. Dr. Rana Sanyal bugüne kadar birçok ödüle layık görülmüştür. ISIF’22 Uluslararası Buluş Fuarı Grand Prix Ödülü’nü almış olup Cartier Women’s Initiative Programı’nın “2021 Bilim & Teknoloji Öncüsü” kategorisinde yer alan üç kadından biri seçilmiştir. Son olarak 2024 yılında Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) tarafından Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile iş birliğinde organize edilen, Avrupa Kadın Yenilikçiler Ödülü’nü kazanmıştır.

SAHA ROBOTİK:

SAHA Robotics, HoReCa (Otel, Restoran ve Kafe) sektörüne yönelik yapay zeka destekli servis ve teslimat robotları geliştirerek verimliliği artıran bir teknoloji şirketidir. SAHA, restoranlar ve otellerde verimsiz süreçleri otonom hale getirerek, iş gücü maliyetlerini azaltmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Şirket, geliştirdiği Speedy Service ve Speedy Courier robotları ile sektörde öncü bir konuma sahiptir.

TECHSIGN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ: 2017 yılında 5 ortakla kurulan Techsign, firmalara dijitalleşme yolculuğunda eşlik edecek kullanımı kolay ve güvenli ürünler tasarlamaktadır. Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç duyduğu tüm teknolojileri kendisi üreten firma, TechSign Dijital kimlik doğrulama çözümleri ile; finans, sigorta, kamu hizmetleri, sağlık gibi birçok sektörde güvenli kimlik doğrulama süreçleri gerçekleştirmektedir. Firmanın Ar-Ge ve geliştirme süreçleri tamamlanan yapay zeka destekli çözümleri şunlardır: Video görüntüsündeki kimlik kartını tespit etme, kimlik kartının güvenlik ögelerini doğrulama(Hologram, Giyos, gizli ögeler), kimlik kartının üzerindeki bilgilerin okunması (OCR), kimlik kartının çipindeki bilgilerin okunması ve doğrulanması(NFC)

Video görüntüsündeki yüz görüntüsünü yakalama, kimlikteki yüz resmi ile videodaki yüzün doğrulanması (Face verification)

Video canlılık doğrulama, videodaki yüzün gerçek zamanlı olduğunun tespiti, aktif ve pasif canlılık kontrolleri, sahtecilik kontrolleri (Maske, Deepfake)

Kimlik kontrolü yapılmış ve doğrulanmış kişiler ile dijital ortamda sözleşme imzalanması, el ürünü dijital biyometrik imza.

VİSPERA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ: Vispera görüntü işleme, makina öğrenmesi teknolojilerini kullanarak perakende alanında (giyim perakendesi hariç) saha işlemlerinin mükemmelleştirilmesi konusunda çözümler sunmaktadır. İş modeli SaaS (software as a service) modeline dayanmaktadır. Firma kendi geliştirdiği yapay zeka tabanlı görüntü tanıma teknolojisi sayesinde sektörde halihazırda kullanılan geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı, güvenilir ve maliyet avantajlı perakende çözümleri sunmaktadır. Firma bu teknolojileri sayesinde mağazada çekilen raf fotoğraflarından yola çıkarak raftaki ürünleri pozisyonları ve adetleriyle birlikte tanımaktadır. Bu sayede raftaki ürün bulunurluğunu, önyüz sayısını, rakiplere göre raf payını ve planogram olarak adlandırılan raf diziliminin doğruluğunu kontrol ederek detaylı raporlar üretmektedir. Bu fotoğraflardan yola çıkarak sunulan aksiyona dönüştürülebilir bilgiler sayesinde tüm perakende kanallarında performans boşlukları saptanabilmekte, geleceğe yönelik stratejilerin kurgulanmasında öngörüler sunabilmekte ve mağaza içi gelir artışına olanak sağlayacak fırsatları belirleyebilmektedir.

VRLAB ACADEMY:

VRLab Academy, sanal gerçeklik ve WebGL teknolojisi ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak kişilerin laboratuvar deneylerine erişim sağlamasını amaçlamaktadır. Firma, eğitim ve öğretimde 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerini destekleyen öğretim araçları geliştirerek, dünyanın dört bir yanındaki eğitimcilerin karşılaştığı zorlukları çözmektedir. VRLab Academy, yaratıcı sanal gerçeklik uygulamaları ile lise ve üniversite seviyesinde fen eğitimi alanı başta olmak üzere çeşitli proje alanlarında eğitim teknoloji desteği ile bilimsel ve teknolojik gelişme sağlamaktadır.

WASK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ: WASK, dijital reklam verenlerin Facebook, İnstagram ve Google reklamlarını tek yerden daha kolay ve efektif yönetmelerini sağlayan bir SaaS üründür. Temelde bir reklam verenin daha başarılı reklam yönetimi yapabilmesi adına reklam tasarımı, reklam yayını, reklam optimizasyonu ve reklam otomasyonu konularında çözümler geliştirmektedir. WASK sunduğu ürünü ile reklam verenlerin hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan veriye dayalı reklam yönetimi yapabilmeleri ve reklamlarının performans sonuçlarını artırabilmeleri için otomatik optimizasyonlar yapabilmeleri konularında yardımcı olmaktadır. Ek olarak reklam görselleri tasarlayarak tek yerden birden fazla kanala reklam yayınlayabilmeleri, reklam yayınlayacakları potansiyel müşteri hedef kitlelerini otomatik olarak bulabilmeleri, sektörde bulunan rakiplerinin dijital reklam çalışmalarını takip edebilmeleri konularında çözümler sunmaktadır.

WISERSENSE BİLGI TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ:

WiserSense, döner ekipmana sahip makinelerin sağlık durumlarını izleyen yüksek teknoloji çözümleri sunmaktadır. Yapay zeka ve IoT destekli sistemleri sayesinde arızaları önceden tespit ederek bakım süreçlerini optimize eder, üretim verimliliğini artırır ve maliyetleri düşürür. 2025 itibarıyla 18 sektörde, 15.000’den fazla cihazla 90 milyon saatlik makine izleme verisi kaydederek işletmelere 20 milyon USD’den fazla kazanç sağlamıştır.

YONGA TEKNOLOJİ MİKROELEKTRONİK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TİCARET A.Ş.:

Yongatek Microelectronics başta mikroelektronik olmak üzere elektronik, haberleşme, görüntü işleme ve yapay zeka, IoT ve otomasyon alanlarında yüksek teknoloji hizmeti veren bir mühendislik firmasıdır. Ar-Ge çalışmalarını sürdürerek bu alanlarda ürün yelpazesini geliştiren Yongatek, Türkiye’de çip teknolojisinde öncü bir konumda yer almaktadır. Uluslararası firmalar ile iş birlikleri yaparak küresel pazarda yenilikçi ürünlerle rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.