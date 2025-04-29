WhatsApp'ın web sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor

WhatsApp geçen ay yaptığı bir güncellemede, beta test kullanıcıları için bir arama açılır menüsü ekleyerek kullanıcıların bireysel ve grup sohbetlerinde sesli veya görüntülü arama başlatma şeklini değiştirdi. Şimdi, WhatsApp'ın arama özellikleri üzerinde daha kapsamlı bir çalışma yaptığı anlaşılıyor.
WABetaInfo'nın yayınladığı ekran görüntüsünde, bir web tarayıcısında çalışan WhatsApp istemcisinde kamera ve telefon simgeleri görülüyor. Bu da, tarayıcı üzerinden WhatsApp'ı kullanan kullanıcıların yakında görüntülü ve sesli görüşmeler yapabileceği anlamına geliyor. Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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