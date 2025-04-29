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    WhatsApp'ın web sürümüne görüntülü ve sesli arama özelliği geliyor

    WhatsApp'ın web sürümü yakında sesli ve görüntülü arama işlevine sahip olabilir. Ortaya çıkan yeni ekran görüntüsü yeni özelliğin üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

    WhatsApp'ın web sürümüne görüntülü ve sesli arama geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın web sürümü yakında sesli ve görüntülü arama işlevine sahip olabilir. Şu anda, sesli veya görüntülü görüşme yapmak isteyen WhatsApp kullanıcıları mobil uygulamayı veya PC/Mac uygulamalarını kullanmak zorunda.

    WhatsApp geçen ay yaptığı bir güncellemede, beta test kullanıcıları için bir arama açılır menüsü ekleyerek kullanıcıların bireysel ve grup sohbetlerinde sesli veya görüntülü arama başlatma şeklini değiştirdi. Şimdi, WhatsApp'ın arama özellikleri üzerinde daha kapsamlı bir çalışma yaptığı anlaşılıyor.

    WhatsApp'ın web sürümüne görüntülü ve sesli arama geliyor Tam Boyutta Gör

    WABetaInfo'nın yayınladığı ekran görüntüsünde, bir web tarayıcısında çalışan WhatsApp istemcisinde kamera ve telefon simgeleri görülüyor. Bu da, tarayıcı üzerinden WhatsApp'ı kullanan kullanıcıların yakında görüntülü ve sesli görüşmeler yapabileceği anlamına geliyor. Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

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