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    2023'te üst seviye telefon satışları arttı, Apple'ın payı düştü

    Üst seviye telefon satışları 2023 yılında artmaya devam etti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi premium segmentte Apple satışların büyük bölümünü oluşturdu.     
    2023'te üst seviye telefon satışları arttı, Apple'ın payı düştü Tam Boyutta Gör
    Üst seviye telefon satışları 2023 yılında artmaya devam etti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi premium segmentte Apple satışların büyük bölümünü oluşturdu.
    2023'te üst seviye telefon satışları arttı, Apple'ın payı düştü Tam Boyutta Gör
    2022'de üst seviye telefon satışlarından Apple'ın elde ettiği pay %75 idi, Samsung ise %16 pay ile ikinci sırada yer almıştı. 2023 yılında ise Apple'ın payı %71'e düşerken Samsung'un payı %17'ye çıktı. Counterpoint Araştırma Şirketi'nin belirttiğine göre Huawei Mate 60 serisi Apple'ın düşüşündeki ana etken oldu. Huawei üst segmentte %5 pay sahibi oldu.

    2023'te üst seviye telefon satışları arttı, Apple'ın payı düştü Tam Boyutta Gör

    Üst seviye telefon pazar payı %300 arttı

    TrendForce daha önce Apple'ın 2024'e doğru yeni zorluklarla karşılaşacağını ve Huawei'nin yeniden yükselişinin birincil tehditlerden biri olacağını vurgulamıştı. Verilere bakıldığında, toptan satış fiyatı 600 doların üstünde olan cihazların 2023'te %24'lük bir pazar payına sahip olduğu görülüyor. Bu segmentteki telefonların pazar payı 2016'dan bu yana %300 artış kaydetti. Counterpoint Research'ün Kıdemli Analisti Varun Mishra, tüketicilerin bir kısmının daha uzun süre kullanabilecekleri için, diğer kısmının ise statü sembolü olduğu için daha pahalı telefonlara yöneldiğini belirtiyor.

    Özellikle 1000 dolar ve üstü fiyata sahip ultra premium telefon satışlarının artışı bu durumda önemli rol oynadı. 1000 dolar üstü telefon satışları premium segment satışların %33'ünü oluşturdu. 2024 yılında titanyum çerçeveli Galaxy S24 Ultra ve daha büyük ekranlar ile gelecek olan iPhone 16 Pro ve Pro Max serisi ile amiral gemisi segmentinin yine hareketli olacağını söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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