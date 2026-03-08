Uygun fiyatlı Redmi Buds 8 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Buds 8 Active özellikleri
Redmi Buds 8 Active yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Bu tasarım, kısa süre önce küresel pazarda tanıtılan Redmi Buds 8 Lite modeline benziyor. Kulaklıkta 14.2 mm boyutunda, titanyum kaplamalı diyaframa sahip büyük bir dinamik sürücü bulunuyor.
6 m/sn hızdaki rüzgar gürültüsünü engelleyebilen kulaklıkta, telefon görüşmeleri için çift mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi yer alıyor.
Bağlantı tarafında kulaklık Bluetooth 5.4 teknolojisini destekliyor. Ayrıca IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı koruma sağlanıyor.
Redmi Buds 8 Active, Xiaomi HyperOS Connect desteğiyle geliyor. Bu sayede, akıllı cihaz bulma, iki cihaza aynı anda bağlanma, ses paylaşımı ve uyumlu Xiaomi cihazlarında hızlı eşleştirme gibi özellikler sunuyor. Ek ayarlar ve kontroller için kulaklıklar Xiaomi Earbuds uygulamasıyla da kullanılabiliyor.
Redmi Buds 8 Active Çin'de 119 yuan (17 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Model, Transparent Blue, Matte Black ve Cream White olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Küresel pazara ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil.
