    Uygun fiyatlı Redmi Buds 8 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, yeni uygun fiyatlı kulaklığı Redmi Buds 8 Active'i tanıttı. Yeni kablosuz kulaklıklar, uygun fiyatlı segmentte iyi ses kalitesi, stabil bağlantı ve uzun pil ömrü sunmayı hedefliyor.

    Redmi Buds 8 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni uygun fiyatlı kulaklığı Redmi Buds 8 Active'i Çin'de tanıttı. Yeni kablosuz kulaklıklar, uygun fiyatlı segmentte iyi ses kalitesi, stabil bağlantı ve uzun pil ömrü sunmayı hedefliyor.

    Redmi Buds 8 Active özellikleri

    Redmi Buds 8 Active yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Bu tasarım, kısa süre önce küresel pazarda tanıtılan Redmi Buds 8 Lite modeline benziyor. Kulaklıkta 14.2 mm boyutunda, titanyum kaplamalı diyaframa sahip büyük bir dinamik sürücü bulunuyor.

    6 m/sn hızdaki rüzgar gürültüsünü engelleyebilen kulaklıkta, telefon görüşmeleri için çift mikrofon ve yapay zeka destekli gürültü engelleme sistemi yer alıyor.

    Redmi Buds 8 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pil performansı cihazın öne çıkan özelliklerinden biri. Her kulaklıkta 37 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor ve tek şarjla yaklaşık 7 saate kadar müzik çalma süresi sunabiliyor. 475 mAh kapasiteli şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 37 saate kadar çıkabiliyor.

    Bağlantı tarafında kulaklık Bluetooth 5.4 teknolojisini destekliyor. Ayrıca IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı koruma sağlanıyor.

    Redmi Buds 8 Active, Xiaomi HyperOS Connect desteğiyle geliyor. Bu sayede, akıllı cihaz bulma, iki cihaza aynı anda bağlanma, ses paylaşımı ve uyumlu Xiaomi cihazlarında hızlı eşleştirme gibi özellikler sunuyor. Ek ayarlar ve kontroller için kulaklıklar Xiaomi Earbuds uygulamasıyla da kullanılabiliyor.

    Redmi Buds 8 Active Çin’de 119 yuan (17 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Model, Transparent Blue, Matte Black ve Cream White olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Küresel pazara ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil.

