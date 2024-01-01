Galaxy S24 için geri sayım başladı: Davetiyeler yarın dağıtılacak

Galaxy S24 serisi 17 Ocak’ta tanıtılacak
Samsung’un Galaxy S24 serisi yine bir Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğin bir süredir ocak ayında düzenleneceği biliniyordu ancak geçtiğimiz günlerde bu etkinliğin 17 Ocak’ta gerçekleştirileceği ortaya çıktı. @MysteryLupim tarafından gelen bilgiler, Unpacked etkinliği hakkında yeni bir detaydan bahsediyor.
Lupin, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin 17 Ocak’ta düzenleneceğini doğruladı ve etkinlik için davetiyelerin yarın dağıtılacağını belirtti. Normalde Samsung, Apple gibi etkinliklerinden 14 gün önce davetiye dağıtıyordu ancak Samsung, bu yıl davetiyeleri 15 gün önce dağıtacak. İddialara göre firma, davetiye dağıttığı kişilere ve Galaxy S24 serisini ön sipariş verenlere özel kampanyalar sunacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.