Galaxy S24 için geri sayım başladı: Davetiyeler yarın dağıtılacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak yeni seri için davetiyeler çok yakında dağıtılmaya başlanacak.

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Galaxy S24 serisi 17 Ocak’ta tanıtılacak

Samsung’un Galaxy S24 serisi yine bir Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğin bir süredir ocak ayında düzenleneceği biliniyordu ancak geçtiğimiz günlerde bu etkinliğin 17 Ocak’ta gerçekleştirileceği ortaya çıktı. @MysteryLupim tarafından gelen bilgiler, Unpacked etkinliği hakkında yeni bir detaydan bahsediyor.

Lupin, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin 17 Ocak’ta düzenleneceğini doğruladı ve etkinlik için davetiyelerin yarın dağıtılacağını belirtti. Normalde Samsung, Apple gibi etkinliklerinden 14 gün önce davetiye dağıtıyordu ancak Samsung, bu yıl davetiyeleri 15 gün önce dağıtacak. İddialara göre firma, davetiye dağıttığı kişilere ve Galaxy S24 serisini ön sipariş verenlere özel kampanyalar sunacak.



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Galaxy Unpacked 2024 etkinliği için davetiyeler yarın dağıtılacak