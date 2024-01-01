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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 için geri sayım başladı: Davetiyeler yarın dağıtılacak

    En büyük telefon üreticilerinden olan Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu ay içerisinde düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinin davetleri yakında dağıtılacak.
    Galaxy Unpacked 2024 etkinliği için davetiyeler yarın dağıtılacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak yeni seri için davetiyeler çok yakında dağıtılmaya başlanacak.

    Galaxy S24 serisi 17 Ocak’ta tanıtılacak

    Samsung’un Galaxy S24 serisi yine bir Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Etkinliğin bir süredir ocak ayında düzenleneceği biliniyordu ancak geçtiğimiz günlerde bu etkinliğin 17 Ocak’ta gerçekleştirileceği ortaya çıktı. @MysteryLupim tarafından gelen bilgiler, Unpacked etkinliği hakkında yeni bir detaydan bahsediyor.

    Lupin, Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinin 17 Ocak’ta düzenleneceğini doğruladı ve etkinlik için davetiyelerin yarın dağıtılacağını belirtti. Normalde Samsung, Apple gibi etkinliklerinden 14 gün önce davetiye dağıtıyordu ancak Samsung, bu yıl davetiyeleri 15 gün önce dağıtacak. İddialara göre firma, davetiye dağıttığı kişilere ve Galaxy S24 serisini ön sipariş verenlere özel kampanyalar sunacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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