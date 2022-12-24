2023 Toyota Corolla'da kullanılacak 5. nesil hibrit sistemin Avrupa'daki üretimi başladı

Tam Boyutta Gör Makyajlı 2023 Toyota Corolla, geçtiğimiz Haziran ayında resmi olarak tanıtılmıştı. Yenilenen Corolla'daki en büyük değişim, şirketin yeni beşinci nesil hibrit sistemine geçiş yapması olacak. Bu kapsamda Toyota, daha yüksek performans ve daha yüksek yakıt verimliliği sunan son jenerasyon hibrit sisteminin Avrupa'daki üretimine başladığını duyurdu.

Bu arada şirketin yeni nesil hibrit sisteminin daha önce Corolla Cross'ta da kullanıldığını belirtelim. Ancak Avrupa'daki üretim makyajlı Corolla ailesi için olacak.

2023 Toyota Corolla ailesinde sunulacak yeni hibrit sistem, Toyota’nın Polonya ve İngiltere fabrikalarında üretilerek, Türkiye’de ve İngiltere’de banttan inen Corolla modellerindeki yerini alacak. Önümüzdeki yıldan itibaren satışa sunulacak makyajlı 2023 Toyota Corolla'nın Mart ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

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Beşinci jenerasyon hibrit motor ve şanzımanların üretimi, Polonya tesisinde 77 milyon euro ve İngiltere tesisinde 541 bin euro yatırımla gerçekleştirilen yedi üretim hattının güncellenmesiyle başlayacak. Toyota, Polonya’da MG1 ve MG2 elektrik motorları ile hibrit şanzımanları üretirken bu bileşenler, 5. jenerasyon hibrit aktarma organını oluşturmak üzere İngiltere’de 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilecek.

Tam Boyutta Gör 5. jenerasyon Toyota hibrit teknolojisi daha hafif, daha kompakt ve daha yüksek güce sahip elektrik motorlarıyla öne çıkıyor. Günlük sürüşlerde elektrikli sürüş miktarının daha fazla olmasıyla daha düşük tüketim ve CO2 emisyonları sunan yeni hibrit teknolojisi, aynı zamanda daha yüksek performans da sağlıyor. 140 PS güce sahip 1.8 litre hibrit motor, önceki jenerasyona göre 0-100 km/s hızlanmasını 1.7 saniye iyileştirerek 9.2 saniyeye indirdi.

Her geçen jenerasyonda verimliliği ve performansı artırılan Toyota hibrit teknolojisi, Avrupa’da daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Son 4 yılda Toyota Avrupa satışlarında hibrit araçların oranı yüzde 30’dan yüzde 66’ya çıkarak önemini artırdı. Makyajlı 2023 Toyota Corolla ailesiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için linkteki haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

*MG1 ve MG2 motor: MG1 motor bataryaya ve ana elektrik motoruna elektrik üretmek için jeneratör gibi kullanılan yardımcı motor. MG2 ise tekerleklere güç veren ana elektrik motoru.

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2023 Toyota Corolla'nın yeni hibrit sistemi Avrupa'da üretiliyor