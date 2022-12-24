2023 Toyota Corolla'da kullanılacak 5. nesil hibrit sistemin Avrupa'daki üretimi başladı

Bu arada şirketin yeni nesil hibrit sisteminin daha önce Corolla Cross'ta da kullanıldığını belirtelim. Ancak Avrupa'daki üretim makyajlı Corolla ailesi için olacak.
2023 Toyota Corolla ailesinde sunulacak yeni hibrit sistem, Toyota’nın Polonya ve İngiltere fabrikalarında üretilerek, Türkiye’de ve İngiltere’de banttan inen Corolla modellerindeki yerini alacak. Önümüzdeki yıldan itibaren satışa sunulacak makyajlı 2023 Toyota Corolla'nın Mart ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.
Beşinci jenerasyon hibrit motor ve şanzımanların üretimi, Polonya tesisinde 77 milyon euro ve İngiltere tesisinde 541 bin euro yatırımla gerçekleştirilen yedi üretim hattının güncellenmesiyle başlayacak. Toyota, Polonya’da MG1 ve MG2 elektrik motorları ile hibrit şanzımanları üretirken bu bileşenler, 5. jenerasyon hibrit aktarma organını oluşturmak üzere İngiltere’de 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilecek.
Her geçen jenerasyonda verimliliği ve performansı artırılan Toyota hibrit teknolojisi, Avrupa’da daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Son 4 yılda Toyota Avrupa satışlarında hibrit araçların oranı yüzde 30’dan yüzde 66’ya çıkarak önemini artırdı. Makyajlı 2023 Toyota Corolla ailesiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için linkteki haberimizi ziyaret edebilirsiniz.
*MG1 ve MG2 motor: MG1 motor bataryaya ve ana elektrik motoruna elektrik üretmek için jeneratör gibi kullanılan yardımcı motor. MG2 ise tekerleklere güç veren ana elektrik motoru.
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d