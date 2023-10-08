Lucid en ucuz elektrikli otomobilini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Lucid Motors, Air isimli elektrikli sedanın uygun fiyatlı bir versiyonunu duyurdu. Lucid Air Pure RWD olarak adlandırılan model, Lucid serisindeki en küçük pile sahip. Ancak buna rağmen yaklaşık 660 km menzil sunduğunu ve 0'dan 100 km/saat hıza 4.5 saniye gibi bir sürede çıkabildiğini belirtelim.

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Lucid Motors yeni bir giriş seviyesi model sunarak elektrikli sedanını tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyor. Lucid Air Pure RWD'nin başlangıç fiyatı 77.400 dolar. Buna karşın Air'in en pahalı dört tekerlekten çekişli versiyonu olan Sapphire'in fiyatı 249.000 dolardan başlıyor.

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Yeni modelde arka aksa yerleştirilmiş 436 beygir güç üreten tek bir elektrik motoru var. Lucid Air Pure RWD, dört tekerlekten çekişli versiyonuna göre daha düşük bir güç çıkışına sahip olmasına rağmen, ilginç bir şekilde daha uzun menzile sahip değil. Ancak ABD'li şirket yeni modelin bugüne kadarki en küçük ve en hafif batarya ile donatıldığını özellikle vurguluyor.

34 inçlik dijital kokpit

Lucid Air Pure RWD'nin iç mekanında, Apple CarPlay desteğine sahip 34 inçlik kavisli bir ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca, gece sürüşlerini daha güvenli hale getirmek için Lucid'in patentli Micro Lens Array LED farları da mevcut. Araç aynı zamanda bir dizi gelişmiş sürücü destek sistemi ile geliyor.

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Yeni elektrikli sedanda ısıtmalı ön koltuklar, 19 inç jatlar ve DreamDrive yarı otopilot sistemi standart olarak sunuluyor. Otomobil ileride kablosuz ağ üzerinden güncelleme alabilecek. Böylelikle yeni özellikler kazanabileceği gibi performans iyileştirmelerine maruz kalabilecek.

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Lucid Motors CEO'su Peter Rawlinson konuyla ilgili olarak "Yeni Lucid Air Pure RWD her şeyi sunuyor: tarz ve teknoloji, menzil ve performans, ferah alan ve pratiklik. En uygun fiyatlı Air'ın diğer tüm elektrikli araçlara kıyasla daha iyi bir menzil ve performans sergilemesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bunun birçok müşterinin beklediği elektrikli otomobil olduğuna inanıyorum" dedi.

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