2023 Toyota Corolla tanıtıldı: Daha güçlü hibrit sistem, yeni teknolojiler

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Toyota Corolla, 2023 model yılı için bir dizi güncellemeden geçirildi. 2023 Toyota Corolla'nın tasarımında çok ufak dokunuşlar yapıldı. Ayrıca hibrit sistemi ve teknolojileri de iyileştirildi.

2023 Toyota Corolla özellikleriyle neler sunuyor?

Corolla, 1.8 ve 2.0 litre hibrit ünitelerle yoluna devam edecek fakat sistem çoğu açıdan güncellenmiş olarak gelecek. Bu kapsamda karşımıza çıkan beşinci nesil hibrit elektrik sisteminde güç kontrol ünitesi ve elektrik motoru yeniden tasarlanmış. Lityum iyon bataryanın da daha güçlü olmakla birlikte daha küçük ve hafif olması sağlanmış. Böylelikle, seçilen güç aktarma sistemine göre 18 kilograma kadar hafifleme elde edilmiş.

Verilen bilgiye göre 1.8 litre hibrit sistem artık 140 hp güç üretiyor. Bu da Corolla'nın 0-100 km/s hızlanmasının 1.7 saniye azalarak 9.2 saniyeye düşmesini sağlamış. Şirket, performansın artmasına rağmen 102 g/km olan CO2 emisyonunda herhangi bir değişim olmayacağını belirtiyor. 2.0 litre sistemin gücü ise 196 beygire çıkarılmış ve bu sayede 0-100 km/s hızlanma süresi 7.5 saniyeye indirilmiş. Son olarak, Corolla hibritte daha doğal hızlanma hissiyatı yaratan güncellemeler de yapılmış.

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2023 Toyota Corolla'nın dış tasarımı neredeyse tamamen aynı. Sadece ön panjur üzerindeki desende ve sis farı çerçevelerinde ufak dokunuşlar yapılmış. Bunun yanı sıra, 2023 Corolla'da yeni tasarım alaşımlı jantlar ve üç yeni dış renk seçeneği de listede. Hatchback ve Touring Sports gövde tipindeki üst donanım seviyelerinde bi-LED farlara ve adaptif uzun far sistemine yer verilmiş. GR Sport versiyonu da yeni tasarım 18 inç jantlar, sportif tamponlar ve yeni koltuklarla güncellenmiş.

İç mekanda da yeni trim ve koltuk döşemeleri ile daha modern bir ambiyans yaratıldığı belirtiliyor. Teknoloji tarafında ise dört farklı moda sahip 12.3 inç dijital gösterge paneli orta seviyelerden itibaren standart. Konsolun merkezinde ise Corolla Cross'tan alınan 10.5 inç multimedya ekranı göze çarpıyor. OTA güncelleme desteğine sahip 2023 Corolla ailesinde Toyota Smart Connect veya Connect+'a dört yıllık erişim sayesinde bulut tabanlı navigasyon, gerçek zamanlı trafik ve yolculuk bilgisine sürekli erişim mümkün.

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Yeni Toyota Corolla'da ayrıca multimedya sistemini kontrol etmek üzere veya camları açma/kapatma gibi araç işlevlerini yapmak üzere bir sesli komut sistemi de mevcut. Bunun yanında MyT uygulamasından akıllı telefon ile uzaktan kapıları kilitleme/açma, kabini ısıtma/soğutma ve aracın konumunu tespit etme gibi işlemler de mümkün.

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2023 Corolla'da Toyota Safety Sense kapsamındaki güvenlik teknolojilerini yenileriyle birleştiren T-Mate paketi de mevcut. Bu kapsamda yapılan iyileştirmeler arasında düşük hızda seyrederken gaz pedalının ani kullanımına tepki veren Acceleration Suppression, kavşaktan dönüş esnasında çarpışmadan kaçınma desteği, karşıdan gelen araçlara tepki veren acil durum direksiyon asistanı, yan çarpışmadan kaçınma ve virajda hızı azaltma gibi özellikler bulunuyor. Bunların dışında güvenli çıkış asistanı ve arka koltuk uyarısı da özellikler arasında.

Güncellenen Toyota Corolla ailesi 2023'ün ilk çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatlar henüz belli değil.

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2023 Toyota Corolla tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri