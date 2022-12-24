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    Uçan araba 2025 yılında 140 bin dolar fiyatla satışa sunulacak

    Çin merkezli otomotiv şirketi XPeng AeroHT elektrik motorlarıyla donattığı uçan araba modeli XPeng AeroHT X3'ü 2025 yılında satışa sunacak.                      
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    Uçan araba 2025 yılında 140 bin dolar fiyatla satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Çinli XPeng AeroHT şirketi X3 uçan araba modelini geliştirmeye devam ediyor. Üretici, aracı hangi fiyattan satacağını da belirlemiş durumda.

    Aracın üretim versiyonu 2025 yılında ortaya çıkacak ve XPeng AeroHT X3 yaklaşık 140.000 dolara mal olacak. Bu haber Bloomberg tarafından Çinli şirketin kurucusu Zhao Deli'ye dayandırılarak verildi. XPeng AeroHT'nin elinde şu anda altıncı nesil bir prototip bulunuyor. Çin bataryaları ve dört elektrik motoru ile donatılmış.

    10 metreye kadar yükselebiliyor

    XPeng AeroHT X3'ün bir özelliği de aracın çoğu zaman yerde olacak olması. Bu modda çalışmanın %90'ından bahsediyoruz. Ayrıca sekiz pervane ile trafik sıkışıklığından veya diğer engellerden kaçınmak için 10 metreye kadar yüksekliğe tırmanabilecek.

    Uçan araba 2025 yılında 140 bin dolar fiyatla satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    XPeng 2020 yılında AeroHT'ye yatırım yaptı. O zamana kadar girişimin yalnızca 10 çalışanı vardı. Şu anda 700 çalışanı var ve 1,5 milyar dolarlık bir sermayeye ulaştı.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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