Tam Boyutta Gör Çinli XPeng AeroHT şirketi X3 uçan araba modelini geliştirmeye devam ediyor. Üretici, aracı hangi fiyattan satacağını da belirlemiş durumda.

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Aracın üretim versiyonu 2025 yılında ortaya çıkacak ve XPeng AeroHT X3 yaklaşık 140.000 dolara mal olacak. Bu haber Bloomberg tarafından Çinli şirketin kurucusu Zhao Deli'ye dayandırılarak verildi. XPeng AeroHT'nin elinde şu anda altıncı nesil bir prototip bulunuyor. Çin bataryaları ve dört elektrik motoru ile donatılmış.

10 metreye kadar yükselebiliyor

XPeng AeroHT X3'ün bir özelliği de aracın çoğu zaman yerde olacak olması. Bu modda çalışmanın %90'ından bahsediyoruz. Ayrıca sekiz pervane ile trafik sıkışıklığından veya diğer engellerden kaçınmak için 10 metreye kadar yüksekliğe tırmanabilecek.

Tam Boyutta Gör XPeng 2020 yılında AeroHT'ye yatırım yaptı. O zamana kadar girişimin yalnızca 10 çalışanı vardı. Şu anda 700 çalışanı var ve 1,5 milyar dolarlık bir sermayeye ulaştı.

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Uçan araba 2025 yılında 140 bin dolar fiyatla satışa sunulacak