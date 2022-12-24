Uçan araba 2025 yılında 140 bin dolar fiyatla satışa sunulacak

Aracın üretim versiyonu 2025 yılında ortaya çıkacak ve XPeng AeroHT X3 yaklaşık 140.000 dolara mal olacak. Bu haber Bloomberg tarafından Çinli şirketin kurucusu Zhao Deli'ye dayandırılarak verildi. XPeng AeroHT'nin elinde şu anda altıncı nesil bir prototip bulunuyor. Çin bataryaları ve dört elektrik motoru ile donatılmış.
10 metreye kadar yükselebiliyor
XPeng AeroHT X3'ün bir özelliği de aracın çoğu zaman yerde olacak olması. Bu modda çalışmanın %90'ından bahsediyoruz. Ayrıca sekiz pervane ile trafik sıkışıklığından veya diğer engellerden kaçınmak için 10 metreye kadar yüksekliğe tırmanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d