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    Yeni Alfa Romeo Milano, Türkiye'de mayıs ayında ön satışa çıkacak

    İtalyan markanın yeni tasarım dilini yansıtan Alfa Romeo Milano, %100 elektrikli ve hibrit versiyonlarla tercih edilebilecek. Kompakt modelin Türkiye macerası mayıs ayında başlayacak.

    Alfa Romeo, yeni modeli Milano’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İtalya’nın Milano şehrindeki “Milano Otomobil Kulübü’nde” (Automobile Club Milano) tanıtılan yeni Alfa Romeo Milano, markanın 1910'da kurulduğu şehirle olan bağlantısının altını çizerek yenilik ve gelenek arasında mükemmel dengesiyle dikkat çekiyor. 

    Markanın yeni tasarım dilini yansıtan Alfa Romeo Milano, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı, online.alfaromeo.com.tr/ üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek.

    Alfa Romeo Milano, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Alfa Romeo Milano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alfa Romeo modelleri, işlevsel güzellik ve benzersiz miras arasındaki mükemmel dengeyi esas alır. Bu sayede otomotiv dünyasında İtalyan tarzının simgesi olan Alfa Romeo, Milano’da da bunu gerçekleştirdi. 4.17 metrelik uzunluğu, 1.79 metrelik genişliği ve 1.5 metrelik yüksekliğiyle kompakt boyutlara sahip Milano, oranların dengesi, çizgilerin netliği ve yüzeylerin kalitesine gösterilen özen ile Alfa Romeo Centro Stile’nin (Alfa Romeo Tasarım Merkezi) eşsiz tasarım dilini yansıtıyor.

    Alfa Romeo tasarımcıları, ilk bakışta göze çarpan hatlara sahip heyecan verici bir tasarım oluşturmak adına tüm parçalar üzerinde zanaatkar bir yaklaşım sergiledi. Sürücü ile otomobil arasında duygusal bağ yaratan Milano’da, kısa ön-arka çıkıntılar, kaslı çamurluklar ve ikonik ‘kesik kuyruk’ gibi efsanevi Giulia TZ'ye gönderme yapan tasarım detayları bulunuyor. Milano’nun cesur görünümü, '3+3' ve adaptif Full LED Matrix farlarla tamamlanıyor.

    Sürükleyici bir sürüş deneyimi için sürücü odaklı kabin

    Alfa Romeo Milano’nun kabini de dış tasarımdaki sportif tarzla bütünleşiyor. Araçta etkileyici bir sürüş deneyimi sağlamak adına sürücü odaklı bir kokpit tasarlandı. Milano’nun kabininde her ayrıntıya gösterilen özen, yüksek kaliteye sahip materyallerin kullanımı, tüm kontrollerin sürücünün erişebileceği şekilde konumlandırılması ve tüm sürüş tarzlarına mükemmel uyum sağlayan kompakt direksiyon tasarımı dikkatleri üzerine topluyor.

    Araçla ilgili verilerin ve sürüş teknolojileri ayarlarının takip edildiği tamamen dijital 10.25 inç TFT ekran, benzersiz sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Merkezde ise sürücüye doğru açı verilmiş 10.25 inç’lik dokunmatik ekran yer alıyor. Hızlı, kolay ve sezgisel kullanım için tasarlanmış ekran, fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor.

    Tasarımcılar araç içerisindeki şıklığı artırmak adına havalandırma ızgaralarını Alfa Romeo sportifliğinin sembolü olan quadrifoglio (dört yapraklı yonca) şeklinde tasarladı. Bununla birlikte sportif sürüşe katkı sağlayan Sabelt spor koltuklar, mükemmel ergonomiyi ve hafifliği bir araya getiriyor. 

    Sınıfının en geniş bagaj hacmi 

    2024 Alfa Romeo Milano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alfa Romeo, her yolculuğu rahat, keyifli ve güvenli hale getirme felsefesiyle tüm detaylara titizlikle yaklaştı. Döşemelerden kullanılan malzemelere kadar tamamında yüksek kaliteye, sportif tarza ve İtalyan kalitesine sahip konfor özelliklerine yer verildi. Elektrikli açılabilen bagaj kapağıyla kolay ulaşılabilen 400 litreye varan geniş bagaj hacmi ve pratik özelliklerinin yanı sıra 360 derece park sensörleri ve yarı otonom park sistemi, sürüşü kolaylaştırıyor. 

    Dikkat çekici sürüş dinamikleri

    Segmentteki en düşük ağırlık ve optimum ağırlık dağılımı ile geliştirilen Milano, aynı zamanda elektrikli araç dünyasında gerçek bir Alfa Romeo olarak öne çıkıyor. Balocco test merkezinde Giulia GTA'yı tasarlayan ekip tarafından geliştirilen Milano, VELOCE versiyonunda uygulanan özel teknik çözümlerle sınıfının en iyi yol tutuşuna sahip olma hedefiyle üretildi. 

    Segmentinin en direkt direksiyonuna (14.6) sahip Milano’da spor süspansiyon ile araç 25 mm alçaltıldı, ön-arka viraj denge çubukları daha hızlı viraj almayı sağlayacak şekilde sportif olarak geliştirildi. Dört pistonlu kaliperlere sahip ve 380 mm çaplı ön diskler ile fren sistemi, her zaman yüksek performans sunuyor. Torsen diferansiyel ise her koşulda mümkün olan en iyi çekişi sağlıyor.

    2024 Alfa Romeo Milano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araca özgü yüksek performanslı lastikler üst düzey yol tutuş sunuyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde Alfa Romeo’nun kendine has sportifliğine sahip türünün tek örneği olan kompakt bir otomobilin temelini oluşturuyor.

    Milano’da Alfa D.N.A. sistemi de yer alıyor. “Dynamic” mod, direksiyon ve gaz pedalını ayarlayarak en üst düzeyde performans ve sürüş keyfi getiriyor. Performans ve konfor arasında bir dengeye sahip “Natural” modu günlük kullanım için tasarlanırken, “Advanced Efficiency” sürüş modu, sürüş keyfini etkilemeden tüketimi azaltarak en yüksek oranda enerji verimliliği sağlıyor. Bununla birlikte Q4 hibrit versiyonuna özel olarak düşük yol tutuş koşulları için dördüncü bir sürüş modu olarak “Q4” bulunuyor.

    Geniş ürün yelpazesiyle sunulacak

    Alfa Romeo MILANO elektrikli ve hibrit versiyonlarla birlikte farklı tercihlere sahip müşterilerin beklentilerine yanıt verecek. 

    Sportifliğin yeni bir türü olarak tanımlanan elektrikli versiyon Milano Elettrica, yüksek gücü, torku ve elektrikli motorun sunduklarıyla eksiksiz bir sportif sürüş keyfi sağlayacak. 156 veya 240 HP olmak üzere iki farklı güce sahip versiyonu bulunan elektrikli Milano, her Alfa Romeo’da olduğu gibi kusursuz performansa sahip olacak.

    2024 Alfa Romeo Milano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya, 156 HP’lik versiyonda WLTP ölçümlerine göre ortalama 410 kilometre ve şehir içerisinde 590 kilometre menzil sunacak. Yeni Milano'yu şarj etmek de çok kolay. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 10 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek.

    Bununla birlikte Milano, şarj ihtiyacı duymadan hibrit versiyonla da elektrikli mobilite imkanı sunacak. Milano’nun bu Ibrida versiyonu önden çekişli veya premium segmentten bir ilk olacak şekilde önümüzdeki dönemde Q4 dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek. Milano Ibrida 136 beygir gücünde 48V Hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) mimarisine sahip. 3 silindirli 1.2 litrelik turbo motor, 48 volt batarya ve 21 kW elektrik motoru içeren elektrikli sistemle kombine edildi.

    Yenilikçi 6 ileri çift kavramalı vites kutusu, maksimum verimlilik sağlıyor. MILANO IBRIDA, şehir içinde sürüş zamanının yüzde 50’sinden fazlasını elektrikli modda gerçekleştirerek çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor. MILANO, yalnızca park manevraları sırasında veya şehir içi düşük hızlarda değil aynı zamanda 150 km/s hıza kadar elektrikli sürüş sunmasıyla da dikkat çekiyor.

    Lansmana özel versiyon: Milano Speciale

    2024 Alfa Romeo Milano tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ibrida (136 HP) ve Elettrica (156 HP) versiyonları ile tercih edilebilen Milano Speciale, bu motor seçenekleri için ürün gamının zirvesini oluşturuyor. Lansman versiyonuyla sınırlı olan Milano Speciale, sportiflik, teknoloji ve konforu, ürün gamında sunulan en iyi özelliklerle birleştirerek benzersiz bir seçenek getiriyor. Speciale’nin dış tasarımda "Progresso" logosu, ikonik Arese kırmızısı detaylara sahip mat spor kaplamalar ve 18 inç Petali jantlar öne çıkıyor.

    Kabin içindeise “Spiga” vinil ve kumaş kabin, deri direksiyon ve masaj fonksiyonlu elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu gibi sportif ve ayrıcalıklı özellikler yer alıyor. Ayrıca havalandırma ızgaralarını, merkezi tüneli ve ikonik Teleskop tasarımının altını çizen 8 farklı ambiyans aydınlatması da bulunuyor.

    Milano Speciale’nin zengin donanımında seviye 2 otonom sürüş, bağlantılı navigasyon, 180 derece açıya sahip arka kamera, eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve anahtarsız giriş sistemi de sunuluyor. Milano Elettrica Speciale her durumda en iyi şarj performansı için 11 kW'lık üç fazlı yerleşik şarj cihazı (onboard charger) ile donatıldı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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