Yeni Alfa Romeo Milano, Türkiye'de mayıs ayında ön satışa çıkacak

- Alfa Romeo Milano, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Sürükleyici bir sürüş deneyimi için sürücü odaklı kabin
- Sınıfının en geniş bagaj hacmi
- Dikkat çekici sürüş dinamikleri
- Geniş ürün yelpazesiyle sunulacak
- Lansmana özel versiyon: Milano Speciale
- Yorumlar
Alfa Romeo, yeni modeli Milano’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İtalya’nın Milano şehrindeki “Milano Otomobil Kulübü’nde” (Automobile Club Milano) tanıtılan yeni Alfa Romeo Milano, markanın 1910'da kurulduğu şehirle olan bağlantısının altını çizerek yenilik ve gelenek arasında mükemmel dengesiyle dikkat çekiyor.
Markanın yeni tasarım dilini yansıtan Alfa Romeo Milano, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı, online.alfaromeo.com.tr/ üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek.
Alfa Romeo Milano, özellikleriyle neler sunuyor❓
Alfa Romeo tasarımcıları, ilk bakışta göze çarpan hatlara sahip heyecan verici bir tasarım oluşturmak adına tüm parçalar üzerinde zanaatkar bir yaklaşım sergiledi. Sürücü ile otomobil arasında duygusal bağ yaratan Milano’da, kısa ön-arka çıkıntılar, kaslı çamurluklar ve ikonik ‘kesik kuyruk’ gibi efsanevi Giulia TZ'ye gönderme yapan tasarım detayları bulunuyor. Milano’nun cesur görünümü, '3+3' ve adaptif Full LED Matrix farlarla tamamlanıyor.
Sürükleyici bir sürüş deneyimi için sürücü odaklı kabin
Alfa Romeo Milano’nun kabini de dış tasarımdaki sportif tarzla bütünleşiyor. Araçta etkileyici bir sürüş deneyimi sağlamak adına sürücü odaklı bir kokpit tasarlandı. Milano’nun kabininde her ayrıntıya gösterilen özen, yüksek kaliteye sahip materyallerin kullanımı, tüm kontrollerin sürücünün erişebileceği şekilde konumlandırılması ve tüm sürüş tarzlarına mükemmel uyum sağlayan kompakt direksiyon tasarımı dikkatleri üzerine topluyor.
Araçla ilgili verilerin ve sürüş teknolojileri ayarlarının takip edildiği tamamen dijital 10.25 inç TFT ekran, benzersiz sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Merkezde ise sürücüye doğru açı verilmiş 10.25 inç’lik dokunmatik ekran yer alıyor. Hızlı, kolay ve sezgisel kullanım için tasarlanmış ekran, fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor.
Tasarımcılar araç içerisindeki şıklığı artırmak adına havalandırma ızgaralarını Alfa Romeo sportifliğinin sembolü olan quadrifoglio (dört yapraklı yonca) şeklinde tasarladı. Bununla birlikte sportif sürüşe katkı sağlayan Sabelt spor koltuklar, mükemmel ergonomiyi ve hafifliği bir araya getiriyor.
Sınıfının en geniş bagaj hacmi
Dikkat çekici sürüş dinamikleri
Segmentteki en düşük ağırlık ve optimum ağırlık dağılımı ile geliştirilen Milano, aynı zamanda elektrikli araç dünyasında gerçek bir Alfa Romeo olarak öne çıkıyor. Balocco test merkezinde Giulia GTA'yı tasarlayan ekip tarafından geliştirilen Milano, VELOCE versiyonunda uygulanan özel teknik çözümlerle sınıfının en iyi yol tutuşuna sahip olma hedefiyle üretildi.
Segmentinin en direkt direksiyonuna (14.6) sahip Milano’da spor süspansiyon ile araç 25 mm alçaltıldı, ön-arka viraj denge çubukları daha hızlı viraj almayı sağlayacak şekilde sportif olarak geliştirildi. Dört pistonlu kaliperlere sahip ve 380 mm çaplı ön diskler ile fren sistemi, her zaman yüksek performans sunuyor. Torsen diferansiyel ise her koşulda mümkün olan en iyi çekişi sağlıyor.
Milano’da Alfa D.N.A. sistemi de yer alıyor. “Dynamic” mod, direksiyon ve gaz pedalını ayarlayarak en üst düzeyde performans ve sürüş keyfi getiriyor. Performans ve konfor arasında bir dengeye sahip “Natural” modu günlük kullanım için tasarlanırken, “Advanced Efficiency” sürüş modu, sürüş keyfini etkilemeden tüketimi azaltarak en yüksek oranda enerji verimliliği sağlıyor. Bununla birlikte Q4 hibrit versiyonuna özel olarak düşük yol tutuş koşulları için dördüncü bir sürüş modu olarak “Q4” bulunuyor.
Geniş ürün yelpazesiyle sunulacak
Alfa Romeo MILANO elektrikli ve hibrit versiyonlarla birlikte farklı tercihlere sahip müşterilerin beklentilerine yanıt verecek.
Sportifliğin yeni bir türü olarak tanımlanan elektrikli versiyon Milano Elettrica, yüksek gücü, torku ve elektrikli motorun sunduklarıyla eksiksiz bir sportif sürüş keyfi sağlayacak. 156 veya 240 HP olmak üzere iki farklı güce sahip versiyonu bulunan elektrikli Milano, her Alfa Romeo’da olduğu gibi kusursuz performansa sahip olacak.
Bununla birlikte Milano, şarj ihtiyacı duymadan hibrit versiyonla da elektrikli mobilite imkanı sunacak. Milano’nun bu Ibrida versiyonu önden çekişli veya premium segmentten bir ilk olacak şekilde önümüzdeki dönemde Q4 dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek. Milano Ibrida 136 beygir gücünde 48V Hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) mimarisine sahip. 3 silindirli 1.2 litrelik turbo motor, 48 volt batarya ve 21 kW elektrik motoru içeren elektrikli sistemle kombine edildi.
Yenilikçi 6 ileri çift kavramalı vites kutusu, maksimum verimlilik sağlıyor. MILANO IBRIDA, şehir içinde sürüş zamanının yüzde 50’sinden fazlasını elektrikli modda gerçekleştirerek çevreci bir sürüş deneyimi sunuyor. MILANO, yalnızca park manevraları sırasında veya şehir içi düşük hızlarda değil aynı zamanda 150 km/s hıza kadar elektrikli sürüş sunmasıyla da dikkat çekiyor.
Lansmana özel versiyon: Milano Speciale
Kabin içindeise “Spiga” vinil ve kumaş kabin, deri direksiyon ve masaj fonksiyonlu elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu gibi sportif ve ayrıcalıklı özellikler yer alıyor. Ayrıca havalandırma ızgaralarını, merkezi tüneli ve ikonik Teleskop tasarımının altını çizen 8 farklı ambiyans aydınlatması da bulunuyor.
Milano Speciale’nin zengin donanımında seviye 2 otonom sürüş, bağlantılı navigasyon, 180 derece açıya sahip arka kamera, eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve anahtarsız giriş sistemi de sunuluyor. Milano Elettrica Speciale her durumda en iyi şarj performansı için 11 kW'lık üç fazlı yerleşik şarj cihazı (onboard charger) ile donatıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...