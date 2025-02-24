Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesini kazanan belli oldu

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Tam Boyutta Gör Türkiye'de milyonlarca aracın muayenesini gerçekleştiren araç muayene istasyonlarını 2027'den itibaren 20 yıllığına işletecek şirketin belirlenmesine yönelik ihale bugün gerçekleştirildi. İhale yeni dönem için 1. Bölge ve 2. Bölge şeklinde gerçekleştirildi.

İhaleyi MOI Ortak Girişim Grubu kazandı

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı. 2. Bölge için de en yüksek teklifi 890 milyon dolarla yine MOI Ortak Girişim Grubu verdi. Böylece araç muayene istasyonlarının işletilmesi için yapılan ihaleyi MOI Ortak Girişim Grubu kazanmış oldu.

MOI Ortak Girişim Grubu'nda yaklaşık 50 yıldır ABD'de emisyon testleri yapan dünya devi Opus bulunurken, Opus tarafından satın alınan Arjantin merkezli araç muayene işletmeleri VTV Norte de Opus ile birlikte MOI ortak girişim grubu altında teklif verenler arasında yer alıyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, konuya ilişkin açıklamasında, "Son teklifin alınmasını müteakip ihale, teknik olarak sonuçlanacak. İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda ihale sonuçları, öncelikle Rekabet Kuruluna iletilecek. Oradan alınacak olumlu görüşü takiben Özelleştirme Yüksek Kuruluna onaya sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve sonrasında da verilen süreyi takiben yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak" ifadelerine yer verdi.

TÜVTÜRK'ün sözleşmesi 2027'de sona erecek

Akfen-Doğuş-TÜV SÜD’ün ortaklığıyla kurulan TÜVTÜRK, Aralık 2004’te araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkı ihalesini 613.5 milyon dolar bedelle kazanmıştı. İhalenin Anayasa’ya ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalar nedeniyle devir işlemleri 2.5 yıl uzamış, 2007’nin ilk yarısında Danıştay’dan çıkan karar ile devir gerçekleşmiş ve şirket faaliyete başlamıştı. 2009 yılında Akfen Holding, araç muayene istasyonlarındaki yüzde 33’lük payını İngiltere merkezli girişim sermayesi Bridgepoint’e satmıştı.

Mevcut sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Ancak sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için 2027-2047 yılları arasında araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin 1. Bölge ve 2. Bölge şeklinde özelleştirilmesine yönelik ihale 24 Şubat 2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirildi.

İhaleye hangi şirketler katılmıştı?

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)

AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)

MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA)

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Araç muayene ihalesinin kazananı belli oldu!