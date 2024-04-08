Çin: Elektrikli araç atılımımız sübvansiyondan değil inovasyondan kaynaklanıyor

“Sübvansiyon değil inovasyon”
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Wang Wentao, ABD ve Avrupa'nın kapasite fazlası iddialarının tümüyle yersiz olduğunu, Çin'in elektrikli araçlardaki üstünlüğünün iyi kurulmuş tedarik zinciri sistemi ve piyasa rekabetinden kaynaklandığını belirtti. Bu açıklamalar ise elektrikli araç üreticileri Geely ve BYD'nin yanı sıra elektrikli araç bataryası üreticisi CATL'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla Çinli şirketin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında yapıldı.
Toplantıda aynı zamanda AB'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturması da ele alınırken inovasyonun ön planda olduğu vurgusu yapıldı. Bakan Wang, elektrikli araçların çevre için önemli olduğunu söylerken ayrıca Çinli firmaların meşru hak ve menfaatlerini koruyacaklarının altını da çizdi.
Hatırlanacağı üzere AB, piyasa rekabetini korumak için Çin'den elektrikli batarya ithalatına ek gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağını belirlemek üzere geçtiğimiz yıl bir soruşturma başlatmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise küresel pazarın ucuz elektrikli araçlarla dolduğunu ve fiyatların büyük devlet sübvansiyonları nedeniyle yapay olarak düşük tutulduğunu aktarmıştı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise bu hafta sonunda Çin'deki aşırı endüstriyel kapasitenin ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti. Yellen, ABD ile Çin arasındaki ikili ekonomik ilişki ve çıkarların konuşulması için Çin’de bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...