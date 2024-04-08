Çin: Elektrikli araç atılımımız sübvansiyondan değil inovasyondan kaynaklanıyor

Tam Boyutta Gör Çin’in hızlı bir büyüme içerisinde olan elektrikli araç markalarının bu büyümeyi büyük sübvansiyonlarla sağladığı iddia ediliyor. Bu iddialara ise kısa bir süre önce Çin’den yanıt geldi. Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ülkenin elektrikli araç firmalarının hızlı yükselişinin sübvansiyonlardan değil, inovasyon yapmaktan kaynaklandığını söyledi.

“Sübvansiyon değil inovasyon”

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Wang Wentao, ABD ve Avrupa'nın kapasite fazlası iddialarının tümüyle yersiz olduğunu, Çin'in elektrikli araçlardaki üstünlüğünün iyi kurulmuş tedarik zinciri sistemi ve piyasa rekabetinden kaynaklandığını belirtti. Bu açıklamalar ise elektrikli araç üreticileri Geely ve BYD'nin yanı sıra elektrikli araç bataryası üreticisi CATL'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla Çinli şirketin temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında yapıldı.

Toplantıda aynı zamanda AB'nin Çin'den elektrikli araç ithalatına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturması da ele alınırken inovasyonun ön planda olduğu vurgusu yapıldı. Bakan Wang, elektrikli araçların çevre için önemli olduğunu söylerken ayrıca Çinli firmaların meşru hak ve menfaatlerini koruyacaklarının altını da çizdi.

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Hatırlanacağı üzere AB, piyasa rekabetini korumak için Çin'den elektrikli batarya ithalatına ek gümrük vergisi uygulayıp uygulamayacağını belirlemek üzere geçtiğimiz yıl bir soruşturma başlatmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise küresel pazarın ucuz elektrikli araçlarla dolduğunu ve fiyatların büyük devlet sübvansiyonları nedeniyle yapay olarak düşük tutulduğunu aktarmıştı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise bu hafta sonunda Çin'deki aşırı endüstriyel kapasitenin ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti. Yellen, ABD ile Çin arasındaki ikili ekonomik ilişki ve çıkarların konuşulması için Çin’de bulunuyor.

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Çin’in elektrikli araç atılımının nedeni sürekli inovasyon