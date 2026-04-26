    Bir Alman şehri kanalizasyon suyu ile ısınacak

    Fosil yakıtların dünyayı kirletmesi ve değişken fiyatları insanları değişik yerlerden enerji kazanmaya itiyor. Almanya'nın Hannover kentinde atık sular ile şehir ısıtılacak.

    Son yıllarda ısı pompalarında yaşanan gelişmeler yenilebilir enerjinin en büyük kazanımlarından biri oldu. Hannover’da aşırı soğuk geçen kış aylarında bile 12 °C ile 16 °C arası sabit bir sıcaklık sunan atık sular, şehrin ısıtma enerjisinin %7-8’i kadarını karşılayacak.

    Şehir, hem elektrik üreten hem de şehri ısıtmakta kullanılan kömür santrallerini yavaş yavaş kapatıyor. Elektriğin yerini rüzgar türbinleri ya da güneş santralleri almış olabilir ama şehrin ısıtma ihtiyacınıd a bir yerden karşılamak gerek. Bu nedenle musluktan, duştan ve hatta tuvaletten gelen enerjiyi geri kazanmaya çalışıyor. 

    Hannover şehir planlamacıları da bu potansiyeli görmüş ve atık suyun arıtıldıktan sonra Leine nehrine deşarj edilmeden önce suyun ısısını 30 MW termal ısı üreten bir ısı pompası ile merkezi ısıtma şebekesine aktarmaya karar vermiş. İşlem sonucunda 4-6 °C’a düşen su sıcaklığı ile deşarj edilen nehirin de ısısı artmıyor, doğal yaşam zorlanmıyor.

    Merkezi ısı şebekeleri özellikle Avrupa’da oldukça yaygın bir sistem. Mesela Hannover şehrinin merkezi ısıtma ağı 360 km uzunluğunda 95 °C civarında su ile besleniyor. Bu şebekede dolaşan sıcak su, evlerin ve endüstriyel tesislerin hem sıcak su ihtiyacını hem de ısıtma ihtiyacını yaz kış karşılıyor.

    Bu şebekeye şimdilik 35.000 civarında bir konut bağlı. Şebekenin 550 km’ye çıkarılması ve ısınma sistemini yenileyen veya yeni inşaa edilen her konutun merkezi sisteme zorunlu bağlanması ile kullanıcı sayısının 5 kat artması bekleniyor.

    Kurulacak ısı pompası şebekeye yılda 235 GWh ısı sağlayacak ve hedeflenen ağırlıklı COP değeri yaklaşık 2,76 olacak. Bu rakam harcanan her kWh elektrik için toplamda 2,76 kWh ısı enerjisi üretildiği anlamına geliyor. Böylece 13.000 ila 15.000 konutun tüm ihtiyacı duş suyundan karşılanmış olacak. Toplam 56 Milyon Euro’ya mal olan yatırımın %40’ını Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı karşılıyor.

    Atık su tesisi ve ısı pompasının olduğu yer ile ısı şebekesinin arasında bulunan Leine nehri fiziki bir bariyer oluşturuyor. Üretilen sıcak suyu görüntü kirliliği oluşturmamak için nehrin üstünden geçirmeyen mühendisler ilginç bir şekilde nehrin 10 metre altından 4.100 metrelik yatay sondaj ile çevreye hiç bir zarar vermeden şebekeye ulaştırmışlar.

    Şehir birçok proje ile 2030 yılına kadar %70 oranında, 2040’da ise tamamen yeşil enerjiye  geçecek. Şu anda 50 tonluk İsveç’li Friotherm turbo kompresörleri montaj aşamasında. Sonbaharda teknik testler başlayacak ve 2027 gibi sistem devreye alınacak.

