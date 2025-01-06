Yenilenebilir enerji etkisi: Karbon emisyonunda büyük düşüş yaşandı

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji konusunda dünyaya öncülük eden Avrupa, son yıllarda yaptığı atılım sayesinde karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı başardı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesini hızla arttırırken karbon bazlı yakıtlardan uzaklaşan Avrupa, geleceğe yaptığı bu yatırımın karşılığını almaya başladı.

Avrupa'daki elektrik endüstrisini temsil eden Eurelectric tarafından paylaşılan son rakamlar, Avrupa'nın karbon emisyonunun kayda değer ölçüde düştüğünü gösteriyor. Eski kıtadaki karbon emisyonu 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 59 düştü. Bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 13'lük bir düşüş gözlemlendi.

2024 yılında Avrupa Birliği'nin elektrik ihtiyacının yüzde 48'i yenilenebilir enerjilerden karşılandı. Nükleer enerjinin payı ise yüzde 24 olarak açıklandı. Fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin oranı ise yüzde 28'e kadar düştü. Yenilenebilir enerjinin yüzde 48'lik pazar payının büyük bölümünü rüzgar enerjisi oluşturuyor. Güneş enerjisi ise bu kategori içerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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Avrupa Birliği'nde Elektriğin Maliyeti Yüzde 16 Azaldı

Avrupa sadece karbon emisyonunu azaltarak değil, finansal olarak da yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Avrupa Birliği'nde gündelik kullanılan elektriğin ortalama maliyeti bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azaldı. 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde 1 MWs elektriğin ortalama maliyeti 97 euroydu. 2024'te ise bu rakam 82 euroya düştü. Üstelik yılın son çeyreğine kadar bu rakam 76 euro civarında seyrediyordu. Yılın son çeyreğinde gaz fiyatlarının artmasına bir de güneş ve rüzgar enerjisi üretimindeki düşüş eklenince 1 MWs elektriğin ortalama fiyatı 82 euroya çıktı.

Eurelectric tarafından paylaşılan bu veriler, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın sadece karbon emisyonunu azaltmakla kalmayıp enerji maliyetini de düşürdüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Diğer yandan son çeyrekte yaşanan sıkıntılar ise yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin önemini ortaya koydu.

Eurelectric'in 2024 raporunda dikkat çeken bir diğer detay da Avrupa'daki endüstriyel elektrik tüketiminin azalması oldu. Özellikle Almanya'da sanayinin enerji tüketiminin kayda değer ölçüde azaldığı görülüyor ki bu da Avrupa için pek iyiye işaret değil.

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