Almanya’nın balkon GES devrimi: Tak-çalıştır paneller 1 GW’a ulaştı

Tam Boyutta Gör Güneşi ile ünlü olmayan Almanya yıllardır oluşturduğu doğru politikalar ile evlerin çatılarındaki güneş paneli kurulu gücünü 36 GW’a çıkartan ülkede şimdi de çatılarını kullanamayan kiracılara yönelik Balkonkraftwerk yasasının sonuçlarını almaya başladı.

Geçtiğimiz sene patlama yapan balkona takılan PV panellerindeki toplam güç sadece bir senede 0.5 GW ilave edilerek 1 GW seviyesine ulaştı. Bu panellerin en büyük özelliği tamamen tak çalıştır olması. Sistem birkaç panelden ve mikro inverter’dan oluşuyor. Toplam ev şebekesine verilebilecek güç 800 Watt ile sınırlanmış durumda. Bunun en büyük nedeni prizin ve elektrik hattının daha fazla kaldıramayacağı veya sigorta sistemin ev içinde oluşan aşırı akımları fark etmemesi. Son düzenlemeler ile kurulu güç 7 kW’a kadar yükseldi ama aktarılan güç 800W ile halen sınırlı dolayısıyla bu kadar büyük kapasite doğal olarak bir batarya gerektirmekte.

İnternetten al, kendin kur, fişe tak üretime başla

En büyük kolaylık balkon demirine asılabilen panellerden üretilen elektriğin herhangi bir ev pirizine normal bir fiş takarak aktarılması. Bu durumda priz artık elektrik vermek yerine, eve elektrik girişi yapılan bir hale dönüşüyor. Üstelik tamamen portatif olan bu sistemi internetten sipariş verip herhangi bir elektrikçiye ihtiyaç olmadan yasal olarak kendiniz kurabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bir ay içerisinde internet üzerinden bir form doldurup kurulumu bildirmek. Taşınırken de söküp yeni bir eve kurmanız oldukça kolay.

Bu kolay izin sürecinin en önemli noktası ise üretilen elektriğin fazlasının asla şebekeye verilmemesi. Bu yüzden panellerden gelen elektriği çeviren inventer devamlı evin anlık tüketimini milisaniye bazında takip ediyor ve üretimi ona göre ayarlıyor. Kısaca siz diyelim ki 600 watt güneşten elektrik üretiyorsunuz ama evdeki tüketim o an için 400 watt. Bu durumda inverter çıkışını 400 watt’a ayarlıyor geriye kalan 200W heba oluyor.

Batarya kullanarak ürettiğini geceye saklama

Bu nedenle üretilen elektriğin fazlasını sonra kullanmak isteyenler bu internetten aldıkları paketlerle beraber batarya satın almaya başladılar. Böylece evde o an için yeterli bir tüketim olmasa bile gündüz ürettikleri elektriği gece tüketebiliyorlar. Mesela 2 kWh’lik 10-15 yıl ömürlü bir LiFePO4 tabanlı bir batarya ile öz tüketim değerini %80’e çıkarmak mümkün. Böyle bir bataryanın aşağı yukarı fiyatı 450€ civarında ve balkon paketleri içinde alınabiliyor. Bu paket sistemler günlük üretim, anlık öz tüketim ve bataryadan tüketim gibi bütün değerleri eğlenceli bir şekilde telefonunuzdan görmesini sağlıyor. İşin ilginç yanı, batarya maliyeti geri dönüş süresini neredeyse iki katına çıkarıyor.

Akıllı ev sistemi ile tüketimini güneşle eşleştirme

Anlayacağınız bedavaya yapabileceğiniz en iyi çözüm elektrik tüketimini gündüze kaydırmak ve yüksek güç tüketen cihazları vs. gündüz çalıştırmak. Fırın yemeklerini gündüz pişirmek ve elektrikli termosifon kullanıyorsanız gündüz ısıtmak en iyi çözüm. Varsa notebook, elektrikli bisiklet, skuter ve USB şarj aletlerini doldurabilirsiniz. Tabii bunları aynı anda yapmamak sırayla yapmak gerekecektir bunun içinde fişleri açıp kapayabilen akıllı bir ev sistemi ile öz tüketiminizi 2,5 kat arttırmanız mümkün.

Üretilen elektriğin ekonomik değeri

Elektrik fiyatlarının 0,35 euro/kWh olduğu ortamda verilen 400€ ilen 800€ arasındaki ilk yatırım 2,5 ile 5 sene içerisinde kendini amorti ediyor. Panellerin kullanım ömrünün 20 yıldan fazla olduğu düşünülürse sistemin defalarca kat fazlasını çıkaracağı düşünülebilir. Yıllık ortalama 760 kWh üretim yapan bu sistemler ile Almanya’daki tipik bir bekar evinin yıllık ihtiyacı olan 1500 kWh’in yarısını karşılayabilir. Bu üretilen enerjinin tamamını harcarsanız şu cihazların tamamının elektriğini karşılarsınız.

1 buzdolabı 24 saat boyunca

Evin tüm led aydınlatması

Router modem ve access pointler

Haftada 3-4 kez bulaşık ve çamaşır makinası

Günde birkaç saat tv ve notebook kullanımı

Tam Boyutta Gör Bu teknolojinin esas amaçladığı kullanıcı grubu Almanya’da güneş enerjisi kullanarak enerji fiyatlarını düşürmeye çalışan ama çatı veya evde bir değişiklik hakkı bulunmayan kiracılar. Toplumun önemli bir bölümü %56’sını oluşturan bu grubun şimdiden 1,3 milyonu bunu kullanmaya başlamış durumda. Öyle ki toplam güç 1 GW’ı buldu ve 2030 gibi 3-4 GW’ı ulaşacağı tahmin ediliyor. Hatırlarsanız Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya Karapınar GES’in 1,35 GW gücündeki kurulu gücünü 2026 yılında aşmayı planlıyor. Bu sadece 3-4 milyon hane demek ama Almanya’da kiracı hane sayısı 20 milyon olduğu düşünüldüğünde gidecek yol oldukça fazla. Hatta tahminlere göre Almanya’nın toplam potansiyeli 10-12 GW ve üretim de 8-10 TWh yani bu da iki nükleer santralin yıllık üretimine bedel.

Bundan iki yıl önce 2024 yılında Almanya’da başlayan bu seferberlik artık Avrupalı ülkelerde hızla yayılıyor. Bunlar arasında Avusturya, Hollanda, Polonya, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya bulunuyor. İngiltere’de bu yıl yasallaşması planlanıyor. ABD'de ise işler eyalet bazında ilerliyor. Utah, Maine ve Virginya’da yasallaşma bitmişken, New York, Kaliforniya , Kolarado ve Maryland’te yasallaşma süreci devam ediyor. Bu konuyu değerlendirme aşamasına almış eyalet sayısı ise 27’ye ulaşmış durumda. Amerika’daki üretim sınırı Avrupa’nın 800 Watt sınırı yerine 1200 Watt olarak belirlenmiş.

