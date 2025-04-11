2025 Otomobil Tasarım Ödüllerinin kazananları belli oldu

Konsept otomobil, arka motorun yanına yerleştirilen 70 kWh'lik bir batarya ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli yapıda çalışıyor. Bu motorlar ise 1000 beygir güç üretiyor ve aracın 0-100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşmasını sağlıyor. 320 km/s azami hıza ulaşabilen Theory 1, 70 kWh'lik bataryasından aldığı tek şarjla WLTP sertifikalı 402 km menzil sunuyor.
Ferrari 12Cilindri
Ferrari 12Cilindri, kalbinde bir V12 motor taşıyor. 6,5-litrelik bu üniteden 9.500 devirde 819 beygir güç ve 678 Nm tork alınıyor. Herhangi bir turbo ya da hibrit desteği olmayan 12Cilindri, "Coupe" ve "Spider" olmak üzere iki farklı sürüme sahip. "Coupe" modeli 0’dan 100 m/s hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor. 200 km/s hıza ulaşması 7,9 saniye süren versiyon en üstte 340 km/s hızı görebiliyor. "Spider" modeli ise 0’dan 100 m/s hıza 2,95 saniyede çıkabiliyor. 200 km/s değeri ise 8,2 saniye.
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