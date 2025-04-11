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    2025 Otomobil Tasarım Ödüllerinin kazananları belli oldu

    Auto&Design dergisi tarafından organize edilen, Otomobil Tasarım Ödüllerinin sahipleri belli oldu. Ferrari, Lotus ve Renault üç farklı kategoride ödül aldı. İşte detaylar...
    2025 Otomobil Tasarım Ödüllerinin kazananları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yıl onuncu kez düzenlen 2025 Otomobil Tasarım Ödülleri açıklandı. Milano Tasarım Haftası kapsamında 8 Nisan’da ADI Tasarım Müzesi’nde düzenlenen törende, üç farklı kategoride kazananlar belli oldu. Ferrari, Lotus ve Renault ise ödül alan isimler arasında yer aldı.  İşte 2025 Otomobil Tasarım Ödüllerinin sahipleri...

    Lotus Theory1

    2025 Otomobil Tasarım Ödüllerinin kazananları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Konsept tasarım kategorisinin kazananı, Lotus’un Theory1 isimli modeli oldu. Tasarımıyla markanın geçmişinden esinlenen araç, Lotus Type 72, Esprit ve Eleven gibi üç ikonik modelden ilham alıyor. Sadece estetik anlamda değil, aynı zamanda markanın kurucusu Colin Chapman’ın "hafiflik" ilkesine bağlı kalınarak geliştirilen Theory1, jüri tarafından inovasyon ve sürüş deneyimi konusunda dikkat çekiyor.

    Konsept otomobil, arka motorun yanına yerleştirilen 70 kWh'lik bir batarya ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli yapıda çalışıyor. Bu motorlar ise 1000 beygir güç üretiyor ve aracın 0-100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında ulaşmasını sağlıyor. 320 km/s azami hıza ulaşabilen Theory 1, 70 kWh'lik bataryasından aldığı tek şarjla WLTP sertifikalı 402 km menzil sunuyor. 

    Ferrari 12Cilindri

    2025 Otomobil Tasarım Ödüllerinin kazananları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Seri üretim araçlar kategorisinde ödül, Ferrari’nin 12Cilindri modeline gitti. Tasarımında 1950 ve 60’lı yılların V12 motorlu Ferrari modellerinden ilham alınan 12Cilindri, nispeten eski tasarım dilini günümüzün aerodinamik bilimiyle birleştiriyor. Jüriye göre 12Cilindri, sportif karakteri ve tasarımdaki incelikli detaylarıyla Ferrari'nin zamansız estetik anlayışını yeniden yorumluyor. 

    Ferrari 12Cilindri, kalbinde bir V12 motor taşıyor. 6,5-litrelik bu üniteden 9.500 devirde 819 beygir güç ve 678 Nm tork alınıyor. Herhangi bir turbo ya da hibrit desteği olmayan 12Cilindri, "Coupe" ve "Spider" olmak üzere iki farklı sürüme sahip. "Coupe" modeli 0’dan 100 m/s hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor. 200 km/s hıza ulaşması 7,9 saniye süren versiyon en üstte 340 km/s hızı görebiliyor. "Spider" modeli ise 0’dan 100 m/s hıza 2,95 saniyede çıkabiliyor. 200 km/s değeri ise 8,2 saniye.

    Renault 5-tech

    2025 Otomobil Tasarım Ödüllerinin kazananları belli oldu Tam Boyutta Gör
    En İyi Marka Tasarım Dili ödülü ise Renault’nun oldu. Marka, son dönemde ürün gamı genelinde yakaladığı tutarlı ve çağdaş tasarım anlayışıyla jüriyi etkilemeyi başardı. Renault'nun bu yeni tasarım dili ise, geçmişin ikonik ögelerini günümüzün elektrikli mobilite vizyonu ile bir araya getiriyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birleştirerek markayı cesur bir yenilenme sürecine taşıyor. 
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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