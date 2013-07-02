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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

21 yaşındaki Çinli öğrenciden katlanabilir çamaşır makinesi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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1
21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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21 yaşındaki Çinli öğrenciden katlanabilir çamaşır makinesi

Günlük hayatımızı kolaylaştıran en önemli teknolojik cihazlar arasında yer alan çamaşır makineleri, boyutları gereği taşınabilir yapıya sahip değiller. Bu cihazların istenilen her noktaya rahatça götürülmesi için katlanabilir bir çamaşır makinesi geliştirilen Pu Qingliang (Çin'de mekanik tasarım ve imalat öğrenci), yaptığı tasarımın patentini de almış durumda.  
3 KG ağırlığında hazırlanan, katlanarak çanta içerisinde taşınabilen ve aynı anda beş kıyafete kadar yıkayabilen cihaz, gücünü elektrik motorundan alıyor ve alt kesiminde yer alan katlanabilir tüp içerisinde istenilen miktarda su taşıyabiliyor. Yıkama işlemini döner şaft sistemi ile yapan çamaşır makinesi, herhangi bir zamanlamaya sahip olmadan kullanıcının isteğine bağlı olarak çalışıyor.
Dünyanın en büyük beyaz eşya şirketi olduğu belirtilen Haier Group'un da dikkatini çeken çamaşır makinesinin, özellikle askeri birlikler için oldukça faydalı olabileceği belirtiliyor.
 
21 yaşındaki Çinli öğrenciden katlanabilir çamaşır makinesi
21 yaşındaki Çinli öğrenciden katlanabilir çamaşır makinesi

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2349976/Chinese-student-invents-FOLDABLE-washing-machine-carried-around.html Yorum Yaz
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realteco 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri

benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim: diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyorayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!


O son tuz ruhunu içmicektin hocam.
DH Misafiribenim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini g...
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_bluescream_ 6 yıl
başarılı. bizim ise insanımızın bunlardan tek eksiği
1 insanların bu tarz olaylara bakış açısı(cahillik)
2 teknik aletlere olan ulaşım sıkıntısı
Yanıtla +11
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arman atilgan 6 yıl
DH Misafiri
benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim: diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyorayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!

Hayatımdan 1 dakikayı çaldın hocam :D
DH Misafiribenim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yön...
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DH Misafiri 6 yıl
yazıma birsürü tepki gelmiş malesef etlik nickli arkadaş dışında diğer arkadaşların tepkilerini mantıklı olarak değerlendirebilmem açıkçası ne yazıkki pek mümkün değil, bu tepkileri mantıklıdan çok; garip, tuhaf, acayip, abuk sabuk kombinasonlarını içeren mantık açısından alacakaranlık kuşağı gibi ve trajikomik olarak değerlendireceğim tepkilerdir! trajikomik çünkü arkadaşlar yazıma böyle tepki vermişler ancak söylediklerinde dolaylı yoldan haklı olsalar bile yani buluşum gerçekten dedikleri gibi; işe yaramaz beş para etmez çıksa bile arkadaşlar yine kendilerini haksız ve komik duruma düşürüyorlar çünkü ben buluşum hakkında en ufak detayından bile bahsetmedim! :) (bu detay gözlerinden kaçtı herhalde! :D) yani burada benimle alay eden hakkımda ahkam kesen buluşumun bir işe yaramayacağı durumunu çoktan geçip alay edilmesi yönünün ağırlık kazanılmasının aklı başında bir insanın yapacağı bir eylem olduğuna karar veren arkadaşlar, işe yaramaz olarak gördükleri buluş hakkında hiçbir şey bilmiyorlar (yani en ufak fikirlerinin bile olmadığı bir buluş hakkında kesin ve net görüş bildirmeninde ötesine geçen eylemde bulunuyor hakkında alay ediyorlar ama akabinde ironik olarak sadece kendilerini alay edilecek komik duruma düşürüyorlar en acıklısı da bundan haberleri bile yok) ve ne yazıkki hiçbir fikirlerinin olmadığı buluşum hakkında topyekün fikir sahibi olmalarına bir engel değil
ben buluşum hakkında hiçbirşeyden bahsetmedim ki sizler işe yaramayacağı size malum mu oldu? bu resmen telefonda konuştuğu kişiyi görmediği halde bugün güzel görünmüyorsun demek gibi birşey!
durum böyle iken ben sanki ben; bende elektrik motoru var buna pervane takarım pervaneyi döndürmek için maymun alır eline gazete kağıdı verir muz ödülü ile pervaneye yelpaze yaptırırarak elektrik üretir 2 muz vererek gaza getirip daha çok elektrik üretip şehrin elektrik ihtiyacını karşılarım gibi birşey karalamışım gibi bir tepki vermenin manası nedir?
ekşi sözlükte donanımhaber forumun liselilerden geçilmediğini okumuştum donanımhaber forum üyelerinin hakkında yazılanların gerçek olduğunu yazıma verilen tepkiyi görünce anladım
birincisi yazıma 18 eksi verilmiş olması (bu yazı yazıldığı sırada rakkam bu kadardı)ancak yazıma neredeyse küfüre varacak derecede aşalayıcı yazı yazanlara artıların havada uçuşması ve abuk sabuk yazılarla alay edilmesi ve buna verilen muazzam destek!
ikincisi yazdıkları ile dünyadan haberi olmayanların bu durumu araştırmış olan beni hiçbir gerekçe ve kanıt göstermeyerek haksız olduğumu yazan arkadaşların yazıları.
öncelikle ben çok iyi çalışacağından emin olduğumu belrttiğim bir buluş hakkında hiçbir ayrıntı ve bilgi vermeden basit bir açıklama yaptım yani burada hakkımda ahkam kesip atıp tutanların benim buluşum hakkında bir bilgi sahibi değil ama bu beni yalanlayıp alay etmelerini yerden yere vurmalarına engel değil!
evet ben buluşumun çalışacağından emin olduğumu belirten bir yazı yazdım ancak bu emin olmam buluşun çok basit olması.
bunun için şöyle bir örnek vereyim: diyelim siz bugün çok para sahibisiniz en pahalı otomobili satın alın bu araba ferrari yada rolls royce olsa dahi işe gitmek için arabaya binip kontağı çevirdiğinizde çalışacağından %100 kesin emin olamazsınız çünkü ciddi oranda çalışmama olasılığı her zaman mevcuttur, durum böyle çünkü karmaşık tasarımdır öyleki arabanız çalışmadığında servislerin bile çözemeyeceği ve firmanın merkez fabrikasına gönderilip onlarında bir ay süre içinde işin içinden çıkılamayacak derecede karmaşık bir sorunun yaşanması her zaman olasıdır. yani 100 seneden fazla süredir mühendislerin geliştirmeleri ve ödenenen o kadar yüksek paraya rağmen yinede arabanızın her bindiğinizde çalışmasının %100 garantisi yoktur çünkü karmaşık bir tasarımdır ancak bisiklet için aynı durum geçerli değil bir kere bisiklet çalışmama durumu gibi bir riski yoktur bozulduğunda ise sorunun ne olduğunu kendiniz dahi anında anlayabilirsiniz (ya zinciri çıkmıştır yada zincir kopmuştur) işte benim buluşumun çalışacağından %100 çalışacağından demiş olmam tamda böyle bir sebebten.....
hakkımdaki yazılanlar cevap vermem gerekirse:
a hayatından bir dakikanın çalındığını yazarak alaya alan arkadaş (ve o yazıya artı vererek bu yazıyı destekleyenler); buluşum hakkında hiçbir detay vermediğimden olsa gerek buluşum hakkında hiçbirşey bilmediğinizden emin olduğum durum karşısında hakkındaki yazıyı okumanın bile zaman kaybı olacak derecede gereksiz bir buluş fikri olduğunu iddia edecek cesareti kendinde nasıl bulabiliyor? (aklımda cahil cesareti lafı yankılanıyor nedense!)
b tuz ruhu içmiş biri kadar saçmaladığım iddiasıyla alaylı yazı yazan arakadaşa yazısının ironik olduğunu belirteceğim (anlayan anlamıştır)
c evet kanser hastalığı için ıbm ile görüştüm çünkü sizin birhaber olduğunuz üzere ıbm kanser araştırmaları yapıyor bunun için süper bilgisayarları kullanıyor hatta bunun için çok değişik bir sistem kullanıyor dünyadaki erişebildiği bütün bilgisayarları birleştirip çok güçlü bir süper bilgisayarı oluşturuyor hatta bilgisayarı kullanılmadığı vakit bilgisayarını ıbm`e araştırma yapması için internet üzerinde ulaşıp kullanması için izin vererek destek olanlar var ve bu destek hakkı herkese açık
ıbm`le görüştüm dedim ancak bu yanlış anlamaya meydan verebilecek bir açıklama tıpkı londra`ya uçakla gitiğini belirtmek isteyen birinin londra`ya uçtum demesi gibi.
ıbm`le görüştüm dediğim yüksek makamlı yetkileri ile resmi bir görüşme değil firma ile e-mail vasıtasıyla temasa geçmekten başka birşey değildi ama fikrimi öğrenemeye istekliydiler ve bana biz ıbm`iz bize neden bu konuda yazıyorsunuz demediler! :)
daha ben hiçbir şekilde detay vermediğim sadece buluş fikrimin olduğunu belirttiğimde bile bunu yapıyorsanız buluşum hakkında deteylardan bahsetsem ip numaramı ele geçirip kapıma mı dayanacaksınız? hatta ben bu buluşumu devlete açıkladığımda ve destek gördüğümde ve akabinde %100 güvenli basit ucuz çevreci elektrik üretilmesini sağladığımda bana sokakta saldırıp beni linçmi edeceksiniz?
bizler neden bu kadar kavgacı milletiz? neden "arkadaşlar benim müthiş bir fikrim var" lafını yazmakla bile kendimizi tartışmada buluyoruz? ve youtube videolarında "çinli çeteler birbirleriyle böyle kavga etti" videosunun altında bile insanlarımızın birbire girip kavga edip küfür hakaretlerin havada uçuştuğu gibi tuhaf durumlara tanık oluyoruz (hatta ask fm``i bile kavga arenasına çevirdik)
yazım hakkında sadece 1 kişi aklı başında bir cevap vermiş etlik nickli bu arkadaşa şöyle cevap vereceğim: evet dediğinizde haklısınız ancak patent almak için ciddi para ödemesi gerektiriyor (doğru hatırlıyorsam 3 senelik patent koruması için 20.000 tl idi en uzun süre korumada bu, patent çizimi için gerekli mühendislik çizimi proje detaylandırmasını paten ofisi yapıyor ama bunlar hep ücret ödemesi karşılığında yapılıyor ve kime başvurayım kimden destek alayım bilmiyorum ve cebimde akpil dolduracak bile para yok :)
ayrıca alexander graham bell telefonu icat etmiş kişi değil! telefonu icat etmiş kişiden icadını çalıp bu icadın patentini alan kişi ve bütün dünya hala telefonu icat eden kişiyi alexander graham bell olarak biliyor sokakta sorulsa kaç kişi telefonu asıl icat eden kişinin adını verebilir? (tabiki bunu yazmam bu davranışımı aklamıyor ancak ne yapacağımı bende bilmiyorum)
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baysan240 6 yıl
DH Misafiri
benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim: diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyorayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!

hangi avcı kraathanesine takılıyorsun hocam
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commodore63 6 yıl
Bekarlar için güzel olur ama güven olmaz her an sular etrafa fışkırabilir.
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arman atilgan 6 yıl
DH Misafiri
benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim: diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyorayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!

Hayatımdan 1 dakikayı çaldın hocam :D
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Batuist 6 yıl
tam haberin ilk cümlelerini okurken böyle bir cihazın askerde iyi gideceğini düşünmüştüm. başka birşey yıkanmaz çünkü bunla...
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ihtiyarjedi 6 yıl Batuist
Batuist

tam haberin ilk cümlelerini okurken böyle bir cihazın askerde iyi gideceğini düşünmüştüm. başka birşey yıkanmaz çünkü bunla...

Çamaşır makinası vardır , bozuktur ya da başına koydukları asker yokuş oluyordur sigara vermessen yıkatmaz.
Bundan götürürsen ertesi gece çalarlar.
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THESTER 6 yıl
DH Misafiri
benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim: diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyorayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!

Kanser için IBM'le mi görüştün???
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mehmednaim 6 yıl
realteco
DH Misafiri benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim: diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyorayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!
O son tuz ruhunu içmicektin hocam.

:D Bence haberi hazırlayana ve Google Translate haberlerine sitem etmek için yazmış bu arkadaş :)
Yanıtla +3
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_bluescream_ 6 yıl
başarılı. bizim ise insanımızın bunlardan tek eksiği
1 insanların bu tarz olaylara bakış açısı(cahillik)
2 teknik aletlere olan ulaşım sıkıntısı
Yanıtla +11
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realteco 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri

benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim: diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyorayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!


O son tuz ruhunu içmicektin hocam.
Yanıtla +34
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DH Misafiri 6 yıl
benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay
ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim:
diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyor
ayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!
2 Yanıt Yanıtla
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etlik 6 yıl DH Misafiri
Fikirlerini saklayarakta bir yere ulaşamazsın ki. Benimde bir çok fikrim, projem vardı ama sadece fikirde kaldı icraata geçmedi.
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combaba 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

benim %100 güvenli çalışma şekli çok basit 7/24 sürekli olarak ve çok kolay bir şekilde elektrik üretebilen, rüzgar türbini gibi yöntemlere karşın belli şartlara bağımsız olan, 0 metrekare yer kaplayan (!!??), inşaatı dışında 0 maliyetli (baraj yapmaktan çok ucuza mal olacaktır), neredeyse sınırsız kapasitede elektrik üreten elektrik santrali projem var, üstelik mevcut teknoloji ile çok kolay inşa edilebilir öyleki ülkemizde bile yapılması çok kolay

ancak bu uluslar arası patent yasasını inceledim; malesef durumun şöyle olduğunu öğrendim:

diyelim siz uluslararası patent aldınız sizin patentinizi uzakdoğuda istedikleri gibi çalıyorlar ve siz hiçbirşey diyemiyorsunuz yasal hiçbir hakkınız yok üstelik patentin öğrenilmesini google`ın patent sitesi kolaylaştırıyor daha ne olsun işte bu yüzden bu buluşum öylece bekliyor

ayrıca kanser hastalığına karşı çok iddialı bir fikrim var buda öylece bekliyor patent bürolarına güvenemiyorum yoksa ıbm ile iletişime geçtim bu fikri benden öğrenmeye istekliydiler ancak dediğim gibi güvenemiyorum!

bu konu ciddi bir sıkıntı. çinililer hiç bir hukuk tanımaz bir yapısı ile dünyanın içine ediyorlar. Benim sana nacizane tavsiyem biraz geniş yürekli ol ya başbakanlığa git. yada enerji bakanlığına. BU tür projelere çok ciddi desteklerinin olduğunu biliyorum. onlara her türlü güvenlik desteğide dahil olmak üzere yapılabilecek ne varsa yaparlar. Ancak ben bu hükümete diye başlarsan bir adım bile yol alamazsın. Sen projeni hükümete değil türk devletine gösterecek ve sahip çıkmasını isteyeceksin. türkiye enerji alanında şu anda gerçekten çok büyük oynuyor. projen eğer dediğin gibi başarılı bir sonuç üretiyorsa asla ret etmezler. sadece biraz güven.
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