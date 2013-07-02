21 yaşındaki Çinli öğrenciden katlanabilir çamaşır makinesi





Günlük hayatımızı kolaylaştıran en önemli teknolojik cihazlar arasında yer alan çamaşır makineleri, boyutları gereği taşınabilir yapıya sahip değiller. Bu cihazların istenilen her noktaya rahatça götürülmesi için katlanabilir bir çamaşır makinesi geliştirilen Pu Qingliang (Çin'de mekanik tasarım ve imalat öğrenci), yaptığı tasarımın patentini de almış durumda.

3 KG ağırlığında hazırlanan, katlanarak çanta içerisinde taşınabilen ve aynı anda beş kıyafete kadar yıkayabilen cihaz, gücünü elektrik motorundan alıyor ve alt kesiminde yer alan katlanabilir tüp içerisinde istenilen miktarda su taşıyabiliyor. Yıkama işlemini döner şaft sistemi ile yapan çamaşır makinesi, herhangi bir zamanlamaya sahip olmadan kullanıcının isteğine bağlı olarak çalışıyor.

Dünyanın en büyük beyaz eşya şirketi olduğu belirtilen Haier Group'un da dikkatini çeken çamaşır makinesinin, özellikle askeri birlikler için oldukça faydalı olabileceği belirtiliyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2349976/Chinese-student-invents-FOLDABLE-washing-machine-carried-around.html