Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Tiengong Uzay İstasyonu’na yeni taykonot ekibini yolladı

    Son dönemde yaptığı uzay araştırmalarıyla dikkat çeken Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak 6. taykonot ekibi yola çıktı.

    Çin, Tiengong Uzay İstasyonu’na yeni taykonot ekibini yolladı Tam Boyutta Gör

    Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak 6. taykonot ekibi yola çıktı.

    Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin'i taşıyan Şıncou-17 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Havalandıktan 10 dakika sonra roketten ayrılan kapsülün planlanan yörünge doğrultusuna girdiği bildirildi.

    Taykonot ekibi, uzay istasyonuna ulaştıktan sonra, Şıncou-16 mekiğiyle 30 Mayıs'ta istasyona gönderilen ve 5 aydır görevde olan 3 taykonotla devir teslim yapacak.

    Ekip, Çin'in bugüne kadar uzay istasyonuna yolladığı en genç taykonot grubu oldu.

    Daha önce Şıncou-12 görevinde istasyonda çalışan 1975 doğumlu Tang Hongbo, ekibin komutanlığını üstlendi.

    İlk kez uzay görevinde yer alan 1988 doğumlu Ciang Şinlin ve 1989 doğumlu Tang Şıngcie ise Çin'in uzaya gönderdiği en genç taykonotlar oldu.

    Uzay istasyonunda 5 ay görev yapacak taykonot ekibinin, yörüngede bilimsel deneyler ve teknoloji testlerinin yanı sıra istasyonun bakımını ve diğer görevleri yerine getireceği kaydedildi.

    CMSA Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, "uzay enkazı" adı verilen yörüngede serbest dolaşan insan yapımı nesnelerin sayısındaki artış nedeniyle, uzay istasyonunun uzun vadeli bakımının gerektiğini belirtti.

    Lin, uzay istasyonunun güneş enerjisi ile çalışan panellerine küçük parçaların çarptığını ve ufak hasarlara yol açtığını tespit ettiklerini aktardı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    melatonin kullananlar yorumları ps5 fan sesi ingilizce kaç kelime biliyorum izmir içme suyu doldurma yerleri kaldırımdan inerken arabanın altını vurdum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız