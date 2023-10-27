Çin, Tiengong Uzay İstasyonu’na yeni taykonot ekibini yolladı

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Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapacak 6. taykonot ekibi yola çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Tang Hongbo, Tang Şıngcie ve Ciang Şinlin'i taşıyan Şıncou-17 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

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Havalandıktan 10 dakika sonra roketten ayrılan kapsülün planlanan yörünge doğrultusuna girdiği bildirildi.

Taykonot ekibi, uzay istasyonuna ulaştıktan sonra, Şıncou-16 mekiğiyle 30 Mayıs'ta istasyona gönderilen ve 5 aydır görevde olan 3 taykonotla devir teslim yapacak.

Ekip, Çin'in bugüne kadar uzay istasyonuna yolladığı en genç taykonot grubu oldu.

Daha önce Şıncou-12 görevinde istasyonda çalışan 1975 doğumlu Tang Hongbo, ekibin komutanlığını üstlendi.

İlk kez uzay görevinde yer alan 1988 doğumlu Ciang Şinlin ve 1989 doğumlu Tang Şıngcie ise Çin'in uzaya gönderdiği en genç taykonotlar oldu.

Uzay istasyonunda 5 ay görev yapacak taykonot ekibinin, yörüngede bilimsel deneyler ve teknoloji testlerinin yanı sıra istasyonun bakımını ve diğer görevleri yerine getireceği kaydedildi.

CMSA Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, "uzay enkazı" adı verilen yörüngede serbest dolaşan insan yapımı nesnelerin sayısındaki artış nedeniyle, uzay istasyonunun uzun vadeli bakımının gerektiğini belirtti.

Lin, uzay istasyonunun güneş enerjisi ile çalışan panellerine küçük parçaların çarptığını ve ufak hasarlara yol açtığını tespit ettiklerini aktardı.

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