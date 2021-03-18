23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı

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OnePlus, 23 Mart'ta OnePlus 9 serisinin tanıtımını yapacak. Şirket, yeni amiral gemisi telefonlarıyla beraber ürün yelpazesindeki ilk akıllı saati de piyasaya sürecek. Lansman tarihinin yaklaşmasıyla beraber artık akıllı saate dair daha fazla bilgi gün yüzüne çıkıyor.

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20 dakikalık şarj ile 1 haftalık kullanım

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ishan Agarwal, Pricebaba aracılığıyla yaklaşmakta olan OnePlus Watch'a dair bazı özellikleri ortaya çıkardı. Sızıntı bilgilere göre OnePlus Watch, 46mm kadran ile gelecek ve gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Cihaz, toza ve suya dayanaklılık konusunda IP68 sertifikasına sahip olacak.

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OnePlus Watch, otomatik egzersiz algılama, yüzme modu, kan oksijen doygunluğu sensörü ve uyku, kalp atış hızı ve stres takibi gibi birçok özelliği barındıracak.

Akıllı saat, 4GB dahili depolama alanı içerecek ve Warp Charge teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji sayesinde cihaz yalnızca 20 dakika şarjla bir haftalık pil ömrü sunacak. OnePlus Watch'un hangi işletim sistemine sahip olacağı ise hala bilinmezliğini koruyor.

https://9to5google.com/2021/03/17/proposed-oneplus-watch-specs-include-warp-charge-oneplus-tv-controls/

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