Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor

OnePlus'ın kurucularından biri olan Carl Pei, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmasının ardından kurduğu şirket olan Nothing ile yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nothing, bu yaz kullanıcılara sunulması beklenen ilk ürünü olan kablosuz kulaklığı 'Concept 1' olarak adlandırarak ilk görüntüsünü sundu. Kulaklık, şeffaf bir tasarıma sahip olacak.

Şeffaf ürünler gelecek

Nothing, paylaştığı konsept tasarımın, bir pipodan ilham aldığını söylüyor. Ürünün sunulan görseline bakıldığında, kulaklık büyük bir oranda şeffaf görünüyor. Konsept kulaklıkta beyaz, siyah ve kırmızı halkalar haricinde siyah zemin üzerinde 'NOTHING' etiketi bulunuyor.

Carl Pei, konsept kulaklığın tasarım felsefesinin şirketin gelecekteki ürünlerinde de yer alacağını belirtiyor. Paylaşılan görsel ile piyasaya sürülecek kulaklığın benzer bir tasarım diline sahip olacağı söylense de nihai ürünün daha farklı görüneceği açıklandı. Görünüşe göre Nothing, şeffaf tasarımı gelecekte sunacağı ürünlerde kullanacak.

Pei yaptığı açıklamalarda: "Her gramın ve her baytın bir amaç için yaşadığı işlenmemiş teknolojiyi kucaklayarak teknolojiyi temel unsurlara ayırıyoruz. Yalnızca kullanıcı deneyimine gerçek değer katan şeylere odaklanmak için gereksiz markalama gibi yüzeysel olan her şeyi ortadan kaldırıyoruz." ifadelerinde bulundu.

