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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor

    OnePlus'tan ayrılarak Nothing'i kuran Carl Pei, şirketin ürünlerinde kullanılacak olan tasarım dilini, 'Consept 1' adı verilen kablosuz kulaklık ile kullanıcılara sundu.
    09 Mart 2021, 22:00 (13 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor
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    OnePlus'ın kurucularından biri olan Carl Pei, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmasının ardından kurduğu şirket olan Nothing ile yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nothing, bu yaz kullanıcılara sunulması beklenen ilk ürünü olan kablosuz kulaklığı 'Concept 1' olarak adlandırarak ilk görüntüsünü sundu. Kulaklık, şeffaf bir tasarıma sahip olacak.

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    Şeffaf ürünler gelecek

    Nothing, paylaştığı konsept tasarımın, bir pipodan ilham aldığını söylüyor. Ürünün sunulan görseline bakıldığında, kulaklık büyük bir oranda şeffaf görünüyor. Konsept kulaklıkta beyaz, siyah ve kırmızı halkalar haricinde siyah zemin üzerinde 'NOTHING' etiketi bulunuyor.

    Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor
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    Carl Pei, konsept kulaklığın tasarım felsefesinin şirketin gelecekteki ürünlerinde de yer alacağını belirtiyor. Paylaşılan görsel ile piyasaya sürülecek kulaklığın benzer bir tasarım diline sahip olacağı söylense de nihai ürünün daha farklı görüneceği açıklandı. Görünüşe göre Nothing, şeffaf tasarımı gelecekte sunacağı ürünlerde kullanacak.

    Pei yaptığı açıklamalarda: "Her gramın ve her baytın bir amaç için yaşadığı işlenmemiş teknolojiyi kucaklayarak teknolojiyi temel unsurlara ayırıyoruz. Yalnızca kullanıcı deneyimine gerçek değer katan şeylere odaklanmak için gereksiz markalama gibi yüzeysel olan her şeyi ortadan kaldırıyoruz." ifadelerinde bulundu.



    https://www.engadget.com/nothing-see-through-wireless-earbuds-inspired-by-a-smoking-pipe-110048181.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARAGORNyeg 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben beğenmedim
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlginç. Bayağıdır şeffaf tasarımda bir ürün görmemiştim. En son hatırladığım Nintendo'nun eski konsolları ve Apple'ın eski iMac nesilleri (2000'ler)
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarim olarak birbirinin kopyasi urunler yerine, yeni farkli urunler gormeye devam ederiz umarim.
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