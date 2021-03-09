Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor

OnePlus'ın kurucularından biri olan Carl Pei, geçtiğimiz yıl şirketten ayrılmasının ardından kurduğu şirket olan Nothing ile yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nothing, bu yaz kullanıcılara sunulması beklenen ilk ürünü olan kablosuz kulaklığı 'Concept 1' olarak adlandırarak ilk görüntüsünü sundu. Kulaklık, şeffaf bir tasarıma sahip olacak.İlginizi Çekebilir Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound
Ayrıca Bkz. "Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound"
Şeffaf ürünler gelecek
Nothing, paylaştığı konsept tasarımın, bir pipodan ilham aldığını söylüyor. Ürünün sunulan görseline bakıldığında, kulaklık büyük bir oranda şeffaf görünüyor. Konsept kulaklıkta beyaz, siyah ve kırmızı halkalar haricinde siyah zemin üzerinde 'NOTHING' etiketi bulunuyor.
Carl Pei, konsept kulaklığın tasarım felsefesinin şirketin gelecekteki ürünlerinde de yer alacağını belirtiyor. Paylaşılan görsel ile piyasaya sürülecek kulaklığın benzer bir tasarım diline sahip olacağı söylense de nihai ürünün daha farklı görüneceği açıklandı. Görünüşe göre Nothing, şeffaf tasarımı gelecekte sunacağı ürünlerde kullanacak.
Pei yaptığı açıklamalarda: "Her gramın ve her baytın bir amaç için yaşadığı işlenmemiş teknolojiyi kucaklayarak teknolojiyi temel unsurlara ayırıyoruz. Yalnızca kullanıcı deneyimine gerçek değer katan şeylere odaklanmak için gereksiz markalama gibi yüzeysel olan her şeyi ortadan kaldırıyoruz." ifadelerinde bulundu.
https://www.engadget.com/nothing-see-through-wireless-earbuds-inspired-by-a-smoking-pipe-110048181.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile
Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...