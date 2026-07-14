Bir dönemin sonu: OnePlus, Avrupa ve ABD pazarından çekilebilir

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın Avrupa ve ABD pazarından çekilmeye hazırlandığı öne sürüldü. WinFuture'ın haberine göre şirket ile çatı kuruluşu Oppo, önümüzdeki günlerde OnePlus markasının bu iki büyük pazardaki faaliyetlerini sonlandıracağını duyuracak. Böylece aylardır gündemde olan söylentiler de resmiyet kazanmış olacak.

Oppo, Avrupa'da OnePlus'ın yerini alabilir

WinFuture'ın paylaştığı bilgilere göre OnePlus ve Oppo, bu hafta OnePlus markasına yönelik kapsamlı bir strateji değişikliğini duyurmayı planlıyor. Bu değişikliğin pratikte OnePlus'ın Avrupa ve ABD pazarından çekilmesi anlamına geldiği belirtiliyor. Öte yandan şirketin Türkiye yol haritasının nasıl olacağı belirsiz.

Kaynaklara göre Oppo, Avrupa'da daha fazla pazara açılarak OnePlus'ın üstlendiği rolü devralacak. Şirketin bu genişleme planına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmış değil. Batı pazarlarından çekilme kararının gerekçesi konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor.

Mevcut cihazlar güncelleme almaya devam edecek

Aktarılanlara göre OnePlus ve Oppo, bugüne kadar satılan OnePlus cihazları için destek ve yazılım güncellemeleri vermeye devam edecek. Buna karşın Avrupa ve ABD'de yeni OnePlus ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceği belirtiliyor. Halihazırda satışta ve stokta olan ürünler için de yeni tedarik yapılmayacak.

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Bununla birlikte OnePlus ve Oppo'nun Hindistan ile Çin pazarlarına ilişkin planları ise netleşmiş değil. Son dönemde ortaya çıkan iddialar, OnePlus'ın bu ülkelerde tamamen ortadan kalkmak yerine Oppo bünyesinde bir ürün serisi olarak yoluna devam edebileceğine işaret ediyor. Bu senaryoda markanın özellikle daha uygun fiyatlı akıllı telefon ve tabletlerle varlığını sürdürmesi bekleniyor.

"Amiral gemisi katili" olarak başlamıştı

OnePlus, 2013 yılında kurulduktan sonra 2014'te tanıttığı OnePlus One modeliyle kısa sürede dikkat çekmişti. Dönemine göre üst düzey donanımı uygun fiyatla sunan cihaz, ayrıca o yıllarda popüler olan CyanogenMod işletim sistemiyle gelerek teknoloji meraklılarının ilgisini çekmişti.

Şirket ilerleyen yıllarda rekabetçi fiyatlı birçok model piyasaya sürse de zaman içinde Oppo ile entegrasyonu giderek arttı. Son nesil OnePlus modelleri, tasarım ve donanım açısından Oppo cihazlarıyla büyük benzerlik göstermeye başlamıştı.

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Bir dönemin sonu: OnePlus, Avrupa ve ABD pazarından çekilebilir

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