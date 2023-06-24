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    ŞOK marketler oyuncu kasaları satıyor ancak artık zamlı

    24 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena markasına ait oyuncu kasaları ve ve Twisted Minds markasına ait oyuncu monitörleri satılacak.     
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    24 Haziran ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketlerde sistem toplamak isteyenler için Gamers Arena oyuncu kasaları ve Twisted Minds oyuncu monitörleri yer alıyor. Fiyatlar ciddi oranda yükseldiği için çabuk karar vermekte fayda var.

    24 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    24 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında AMD Ryzen işlemcilerle donatılmış oyuncu kasaları yer alıyor. Önceki lansmana göre fiyatların ciddi oranda yükseldiği kasaların konfigürasyonu şu şekilde:

    • Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 12GB ekran kartı barındıran Sangal Pro kasası 18799TL.
    • Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 8GB ekran kartı barındıran Sangal Myth kasası 17299TL.
    • Ryzen 5 5600G işlemci, dahili Radeon grafikler, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD barındıran Sangal Hell kasası 10299TL.

    Kasalara uygun fiyatlı monitör modelleri arayanlar için de Twisted Minds tarafından satışa sunulan farklı ürünler de şu şekilde:

    • 21.5 inçlik Full HD ekran, 75Hz tazeleme hızı, 2x 2W hoparlör, AMD FreeSync – 1799TL
    • 23.8 inçlik Full HD ekran, 75Hz tazeleme hızı, 2x 2W hoparlör, AMD FreeSync – 1999TL
    • 24 inçlik Full HD ekran, 180Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, 2x 2W hoparlör, Adaptive FreeSync – 2999TL
    • 27 inçlik Full HD IPS ekran, 165Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, AMD Freesync, Nvidia G-Sync – 4499TL
    • 32 inçlik Full HD IPS ekran, 240Hz yenileme, 1ms tepki süresi, AMD Freesync, Nvidia G-Sync – 5499TL
    • 27 inçlik Full HD NANO IPS ekran, 260Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, AMD Freesync, Nvidia G-Sync – 5899TL

    Diğer taraftan Zotac Gaming markası altında GeForce RTX 3060 Twin Edge ekran kartı 8499TL, Twisted Minds RGB oyuncu masası 1999TL, Samsung Monitor M5 akıllı monitör 3999TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 19 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 23 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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