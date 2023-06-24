ŞOK marketler oyuncu kasaları satıyor ancak artık zamlı

Tam Boyutta Gör ŞOK marketlerde sistem toplamak isteyenler için Gamers Arena oyuncu kasaları ve Twisted Minds oyuncu monitörleri yer alıyor. Fiyatlar ciddi oranda yükseldiği için çabuk karar vermekte fayda var.

24 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

24 Haziran ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında AMD Ryzen işlemcilerle donatılmış oyuncu kasaları yer alıyor. Önceki lansmana göre fiyatların ciddi oranda yükseldiği kasaların konfigürasyonu şu şekilde:

Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 12GB ekran kartı barındıran Sangal Pro kasası 18799TL.

Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 8GB ekran kartı barındıran Sangal Myth kasası 17299TL.

Ryzen 5 5600G işlemci, dahili Radeon grafikler, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD barındıran Sangal Hell kasası 10299TL.

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Kasalara uygun fiyatlı monitör modelleri arayanlar için de Twisted Minds tarafından satışa sunulan farklı ürünler de şu şekilde:

21.5 inçlik Full HD ekran, 75Hz tazeleme hızı, 2x 2W hoparlör, AMD FreeSync – 1799TL

23.8 inçlik Full HD ekran, 75Hz tazeleme hızı, 2x 2W hoparlör, AMD FreeSync – 1999TL

24 inçlik Full HD ekran, 180Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, 2x 2W hoparlör, Adaptive FreeSync – 2999TL

27 inçlik Full HD IPS ekran, 165Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, AMD Freesync, Nvidia G-Sync – 4499TL

32 inçlik Full HD IPS ekran, 240Hz yenileme, 1ms tepki süresi, AMD Freesync, Nvidia G-Sync – 5499TL

27 inçlik Full HD NANO IPS ekran, 260Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, AMD Freesync, Nvidia G-Sync – 5899TL

Diğer taraftan Zotac Gaming markası altında GeForce RTX 3060 Twin Edge ekran kartı 8499TL, Twisted Minds RGB oyuncu masası 1999TL, Samsung Monitor M5 akıllı monitör 3999TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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