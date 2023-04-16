Haftaya ŞOK marketlerde Samsung Smart Monitor, Zotac ekran kartı ve oyuncu kasaları var

Tam Boyutta Gör Haftaya ŞOK marketler zincirinde Gamers Arena oyuncu kasalarından monitör modellerine dizüstü bilgisayarlardan ekran kartlarına ve oyuncu masalarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

19 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

19 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung’un popüler akıllı monitörü yer alıyor. 27 inçlik Full HD monitör Tizen işletim sistemi sayesinde ek bir kaynağa gerek kalmadan farklı içerikleri izlemenizi sağlıyor. Monitörün fiyatı 4099TL.

Alternatif olarak ViewSonic markasına ait 24 inçlik Full HD kavisli ekran, 165Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, AMD FreeSync Premium özellikleri olan monitör 3199TL iken Twisted Minds markasına ait Full HD 75Hz oyuncu monitörü de 1999TL.

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Diğer taraftan sistem toplayanlar için yine Gamers Arena oyuncu kasaları geliyor. Kasaların konfigürasyonu şu şekilde:

Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 12GB ekran kartı barındıran Sangal Pro kasası 15299TL.

Ryzen 5 5500 işlemci, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, GeForce GTX 1650 4GB ekran kartı barındıran Sangal Strike kasası 12199TL.

Ryzen 5 5600G işlemci, dahili Radeon grafikler, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD barındıran Sangal Hell kasası 8399TL.

Asus markasına ait 14 inç Full HD ekran, Intel Core i5-1135G7 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 512GB SSD barındıran dizüstü modeli 10499TL iken Acer markasına ait Intel Celeron N4020 işlemci, 15.6 inçlik Full HD ekran, Windows 11, 4GB DDR4 RAM, 128GB SSD barındıran dizüstü de 5499TL. Son olarak Zotac markasına ait GeForce RTX 3060 8GB GDDR6 Twin Edge ekran kartı da 6999TL.

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19 Nisan ŞOK aktüel kataloğunda neler var?