25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi üretime giriyor

Mayıs ayından bu yana konuşulmakta 25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi için bekleyiş sona eriyor. Oyun geliştiricisi David Braben tarafından öğrencilerin yeni bilgisayar projelerinde kullanması için hazırlanan bilgisayar, 85.60mm x 53.98mm boyutlarında ve 40 gram ağırlığındaki yapısı ile son derece kompakt bir yapı sergilirken, üzerinde barındırdığı donanım özellikleriyle 1080p videoları akıcı bir şekilde oynarabilme vaadinde bulunuyor. 128MB kapasiteli Model A ve 256MB kapasiteli Model B olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan bilgisayar, temel sistem bileşenlerini üzerinde barındırıyor.



Raspberry Pi'nin özellikleri şöyle;





- 700MHz hızında ARM11 tabanlı uygulama işlemcisi,

- 128MB of SDRAM,

- OpenGL ES 2.0,

- 1080p30 H.264 yüksek profilli video çözümleme,

- Kompozit ve HDMI video çıkışı,

- USB 2.0,

- SD/MMC/SDIO bellek kartı slotu,

- Genel amaçlı I/O,

- Açık kaynak yazılım desteği (Ubuntu, Iceweasel, KOffice, Python)

Üzerinde herhangi bir depolama sürücüsü bulunmayan ancak bu ihtiyacı giderebilmek adına SD kart slotu ile gelen mini bilgisayarın, beş yıllık bir planlamanın sonucunda yoğun bir çalışma ile ortaya çıktığı belirtiliyor. Hacimli üretimine Ocak ayında başlanacak bilgisayarın 128MB kapasiteli versiyonu 25$, 256MB kapasiteli versiyonu ise 35$ seviyesinden sunulacak. Henüz temel sistem özellikleri açıklanmadığı için, Raspberry Pi'nin Windows 8'in ARM versiyonunu çalıştırıp çalıştıramayacağı ise yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.