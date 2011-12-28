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25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi üretime giriyor

7 yıl
24,9b
1
34
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi üretime giriyor
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Mayıs ayından bu yana konuşulmakta 25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi için bekleyiş sona eriyor. Oyun geliştiricisi David Braben tarafından öğrencilerin yeni bilgisayar projelerinde kullanması için hazırlanan bilgisayar, 85.60mm x 53.98mm boyutlarında ve 40 gram ağırlığındaki yapısı ile son derece kompakt bir yapı sergilirken, üzerinde barındırdığı donanım özellikleriyle 1080p videoları akıcı bir şekilde oynarabilme vaadinde bulunuyor. 128MB kapasiteli Model A ve 256MB kapasiteli Model B olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan bilgisayar, temel sistem bileşenlerini üzerinde barındırıyor.

Raspberry Pi'nin özellikleri şöyle;

- 700MHz hızında ARM11 tabanlı uygulama işlemcisi,
- 128MB of SDRAM,
- OpenGL ES 2.0,
- 1080p30 H.264 yüksek profilli video çözümleme,
- Kompozit ve HDMI video çıkışı,
- USB 2.0,
- SD/MMC/SDIO bellek kartı slotu,
- Genel amaçlı I/O,
- Açık kaynak yazılım desteği (Ubuntu, Iceweasel, KOffice, Python)
Üzerinde herhangi bir depolama sürücüsü bulunmayan ancak bu ihtiyacı giderebilmek adına SD kart slotu ile gelen mini bilgisayarın, beş yıllık bir planlamanın sonucunda yoğun bir çalışma ile ortaya çıktığı belirtiliyor. Hacimli üretimine Ocak ayında başlanacak bilgisayarın 128MB kapasiteli versiyonu 25$, 256MB kapasiteli versiyonu ise 35$ seviyesinden sunulacak. Henüz temel sistem özellikleri açıklanmadığı için, Raspberry Pi'nin Windows 8'in ARM versiyonunu çalıştırıp çalıştıramayacağı ise yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor. 
25 dolarlık bilgisayar Raspberry Pi üretime giriyor
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
yabancıforumlarda araştırıyorum adamlar veri yolu hızını bit işlem kapasitesini cartını curtunu soruyolar bizim saygıdeğer milletimiz anahtarlık yapma ve hikaye 1080p peşinde :) yapısına göre iyi bi cihaz :)
yabancıforumlarda araştırıyorum adamlar veri yolu hızını bit işlem kapasitesini cartını curtunu soruyolar bizim saygıdeğer milletimiz anahtarlık yapma ve hikaye...
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Feel_it 7 yıl
Bu bilgisayar ile internete girebilmek için ilk önce sabır sonra internet gerekli :)
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
booting süresi 1.30 sn
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Rubisco 7 yıl


XBMC + 1080p

Donanımdan oynatabildiği videolar için çok ucuz bi medya player olur.
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Seko92 7 yıl
Sırf TV'den internete girmek ve film indirmek için çıkar çıkmaz Ebay'den alacağım. Ufak bir linux sürümüyle süper iş görür.
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yav he he aynen 7 yıl
fatih projesinin aklini s .kim yaptirin bunlara 1 tablet fiyatina bir sinif tablet
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MxFxOx 7 yıl
Küçük bir devre ama birçok işlemi gerçekleştirebilirsin,bence bunun üniversitelerde araştırma konusu olması lazım hala maliyeti süşük ama çok faydalı olacaktır
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Python 7 yıl
Açıkçası ilk gördüğümde''işte yeni download bilgisayarım''dedim,ebaydan vs. artık çıkınca temin edicem birşekilde sırf download için harika olur,sesden yerden güç tüketiminden hertürlü kazançlı konumda olunur.
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selcuk20 7 yıl
Zaten $50'ı aşarsa bir manası kalmıyor. Çünkü Çin'de $70-80 fiyatlara bu donanımlarda Android tabletler var. Üstüne bunun yaptığının fazlasını yapıyorlar.
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leventalpsal 7 yıl
Bu demek oluyorki 35 değil de 70-80 dolarlık bir model üretseler (Cortex A8 veya A9 tabanlı, 2GB ramli) Windows 8'i çalıştıracak...
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Megaege 7 yıl
türkiyeye geliş fiyati en az 300 olur kutulayip 300 den cakarlar.ebayden ilk ciktigi gun kac dolar olursa birtane getirtecegim.sirf boyutu ve amaci icin bile alinasi bir cihaz
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TsG 7 yıl
NAS'larda da benzer donanımlar var, ARM7,128MB ram vs. ile Linux türevlerini başarıyla çalıştırıyorlar. Üzerine bir de 1080p oynatacaksa başarı yakalayabilir...
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selcuk20 7 yıl
Bence donanımı aşağıdaki şekilde geliştirilip $50 fiyatına satılsa çok daha alınabilir olurdu.
- Daha güncel mimari, asgari 1 GHz CPU.
- 512 MB RAM
- Dahili Wi-Fi bağlantı
Mesela aklıma gelen bir kullanım alanı üzerine USB taşınabilir diskimizi takıp Ağ Depolama Sunucusu olarak kullanımı olabilir. Okuma/yazma performansı iyi olursa çok işe yarar. eBay'den $10-15 kargoyla getirtebiliriz herhalde.
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