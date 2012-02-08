25 dolarlık bilgisayar Rasperry Pi'de son dönemece girildi

Kredi kartı büyüklüğündeki bilgisayar Rasperry Pi için son dönemece girildi. Aynı adı taşıyan dernek tarafından okullardaki bilgisayar eğitimi için geliştirilen sistemin dağıtımı yapılacak ilk partisi için üretimin 20 Şubat'ta başlayacağı ve ay sona ermeden önce sevkiyata verileceği bildirildi. Broadcom'un BCM2835 kodlu yongada sistem platformundan güç alan bilgisayar, iki farklı versiyon ile geliyor ve bu versiyonlar arasındaki farkı bellek kapasitesi (128MB / 256MB) belirliyor.

Sistemi geliştiren ekibin açıklamalarına göre Rasperry Pi, farklı kullanım senaryolarında Nvidia Tegra 2 ve Apple A5 işlemcisinden daha yüksek performans gösterebiliyor. Bu iddianın ne derece olduğunu görmek için sistemin çıkmasını beklemek gerekiyor ancak genel kanı olarak Rasperry Pi'nin bu segmentteki bir cihaz için beklentilerin üzerinde işlem performansı sunacağı yönünde. Üzerinde SD kart slotu, RCA ve HDMI portu bulunan sistemde ihtiyaç duyulan gücü karşılayabilmek adına 5V Micro USB konnektörü de bulunuyor. Android de dahil olmak üzere farklı Linux dağıtımları (Windows 8?) ile kullanılması beklenen Rasperry Pi'nin ana misyonu olan eğitim odaklı kullanıma ek olarak ARM platformuna giriş yapmak, platform üzerinde uygulama geliştirmek ya da set üstü kutu gibi farklı uygulama alanlarına yönelik cihaz üretmek isteyenlerin ilgi göstereceği bir çözüm olacak gibi görünüyor.