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25 dolarlık bilgisayar Rasperry Pi'de son dönemece girildi

7 yıl
17,2b
1
30
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kredi kartı büyüklüğündeki bilgisayar Rasperry Pi için son dönemece girildi. Aynı adı taşıyan dernek tarafından okullardaki bilgisayar eğitimi için geliştirilen sistemin dağıtımı yapılacak ilk partisi için üretimin 20 Şubat'ta başlayacağı ve ay sona ermeden önce sevkiyata verileceği bildirildi. Broadcom'un BCM2835 kodlu  yongada sistem platformundan güç alan bilgisayar, iki farklı versiyon ile geliyor ve bu versiyonlar arasındaki farkı bellek kapasitesi (128MB / 256MB) belirliyor. 
Sistemi geliştiren ekibin açıklamalarına göre Rasperry Pi, farklı kullanım senaryolarında Nvidia Tegra 2 ve Apple A5 işlemcisinden daha yüksek performans gösterebiliyor. Bu iddianın ne derece olduğunu görmek için sistemin çıkmasını beklemek gerekiyor ancak genel kanı olarak Rasperry Pi'nin bu segmentteki bir cihaz için beklentilerin üzerinde işlem performansı sunacağı yönünde. Üzerinde SD kart slotu, RCA ve HDMI portu bulunan sistemde ihtiyaç duyulan gücü karşılayabilmek adına 5V Micro USB konnektörü de bulunuyor. Android de dahil olmak üzere farklı Linux dağıtımları (Windows 8?) ile kullanılması beklenen Rasperry Pi'nin ana misyonu olan eğitim odaklı kullanıma ek olarak ARM platformuna giriş yapmak, platform üzerinde uygulama geliştirmek ya da set üstü kutu gibi farklı uygulama alanlarına yönelik cihaz üretmek isteyenlerin ilgi göstereceği bir çözüm olacak gibi görünüyor.

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Confusion 7 yıl
daha önce de gelirse sırf destekli amaçlı bir tane satın alacağım demiştim yine tekrarlıyorum
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elektronik cihaz üreticileri Rasperry Pi ye ve eğitime destek olmak için uygun fiyatlı LCD(dokunmatik),tablet pc kasası gibi ürünler üretirlerse yaygınlaşma ve kalıcı olma şansı artabilir
daha önce de gelirse sırf destekli amaçlı bir tane satın alacağım demiştim yine tekrarlıyorum------------------------------------------------------------...
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artcraft35 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
7950 taksak oyun oynatır mı?

crysis 2 ve battlefield 3 dışında evet tövbe allahım ya her küçük bilgisayar haberlerine aynı yorumu görmekten bıktım
DH Misafiri7950 taksak oyun oynatır mı?crysis 2 ve battlefield 3 dışında evet tövbe allahım ya her küçük bilgisayar haberlerine aynı y...
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DH Misafiri 6 yıl
internette test videoları mevcut, quake arena çalışıyor sistemde, yani işe yarar bir ürün olmuş,, :)
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DH Misafiri 7 yıl
Full HD oynatabiliyor HDMI cikisi var internete baglanabiliyor ve $25.
Evdeki televizyonu akilli televizyon yapicam Android'te yuklenirse alsana google tv :)
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Megavolt 7 yıl
Confusion
daha önce de gelirse sırf destekli amaçlı bir tane satın alacağım demiştim yine tekrarlıyorum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ elektronik cihaz üreticileri Rasperry Pi ye ve eğitime destek olmak için uygun fiyatlı LCD(dokunmatik),tablet pc kasası gibi ürünler üretirlerse yaygınlaşma ve kalıcı olma şansı artabilir

Elektronik bir cihaz alarak firmaya destek olmak yerine direk eğitime destek olsak nasıl olur:)
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Rubisco 7 yıl
Android olması lazım güzel alet fena değil yani. Özel üretilmiş değiştirilemez rom tarzı çip olmaması lazım. Sorun zaten alette değil fiyatının fahiş olmasında, devlete kim bilir hangi fiyattan sattılar / daha satıcaklar. Çin A9 temiz tablet 100-150$'a satılırken böyle alete 800tl zaten çok. Hadi devlete düzgün fiyata verseler neyse yani. Onu geçtim bize düzgün fiyata satsalar gider alırım zaten.
Şimdi bakalım milletin elinde sokakta orda burda 2. el sitelerinde kaç TL den görecez.
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Rainbow6 7 yıl
ben alacam bi tane denemek icin bakalim nasil bisimis
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vidoko 7 yıl
eğer win8 desteklerse bence readyboost destekli bir flashbellekle ram olayı kısmen halledilebilir.
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DigitalWorld 7 yıl
Ya aklıma gelmişken.


Bu okullarda dağıtılan tabletler nasıl. Çok iyi bir şey ise tekrar ilk okula falan yazılayım yaw.
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DabayDabay 7 yıl
Oc potansiyeli nasıl acaba (
)
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Rubisco 7 yıl
Arm11 kullanıyo CPU kısmından öyle feci yüksek perf faln beklemeyin xbmc de cpu usage hep yukarılarda. Arm11 li başka aletlerde telefonlarda mesela sizin için sıkıntı yoksa bunda da olmaz. Zaten daha iyi performansı var denilen kısmı GPU ve diğer accelerator zımbırtıları. Media player gibi alır kullanırsın mesela, ama donanımdan hızlandırma desteği verdiği formatlar için. Bi tane tr dublaj yüksek çözünürlüklü xvid açayım dersen su koyar, ama 1080p h264 açar 10mbit. Çünkü donanımdan desteği var ona. Çok şey beklemezseniz iş yapar. Yoksa janjanlı flashlı sayfalarda ezilir kalır.






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abrenax 7 yıl
denemek lazım
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HünkarBeğendi 7 yıl
düğmelerden birisi açma kapama için de diğer ikisi ne için acaba?
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alpa07 7 yıl
Meraktan alır çoğu kişi bunu.Ama insanın başına her şey ya meraktan ya
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interwap 7 yıl
Resme bakılırsa ürünün can alıcı iki noktası görünüyor.
1- ARM yonga
2- Kart dizaynı
Bu ikisini yapmak problem değil. Önemli olan resimde görünmeyen yazılım ve desteği.
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gOkO 7 yıl
Türkiyede 150 Tl den falan satarlar artık :)
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xLmNt13 7 yıl
bununla bf3 oynanırmı :P
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