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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

25000'den fazla istasyona erişim imkanı sunan Stitcher Radio güncellendi

5 yıl
10,3b
1
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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25000'den fazla istasyona erişim imkanı sunan Stitcher Radio güncellendi

Kullanıcılara 25000'den fazla şovu, podcast'i ve canlı istasyonu iCihazlarından takip etme imkanı sunan Stitcher Radio, yepyeni tasarımla güncellendi.

App Store'un bu alandaki başarılı uygulamalarından biri olarak dikkat çeken Stitcher Radio, artık çok daha kullanıcı dostu ve kişileştirilebilir arayüze sahip. Baştan aşağı yenilenen arayüz; yeni, kişiselleştirilebilir baş sayfası, uygulama içinde hızlı dolaşım, yeni oynatıcı kontrolcüleri, son oynatılan, eski bölümler ve öneriler için yeni sayfalar ile öne çıkıyor.

Evrensel bir uygulama olarak hem iPhone hem de iPad'lere destek veren Stitcher Radio'nun App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Stitcher Radio for Podcasts - Stitcher, Inc.
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AndaCakan 5 yıl
Şu eleştiri olayını iyice abarttınız. Shadyi eleştirince kuul olduğunuzu falan mı sanıyorsunuz?
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Mobile Prof. 5 yıl
Kimse yapmamış, ben yazayım affına sığınarak..
Hey Slim Shady
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Virinom 5 yıl AndaCakan
Ben bunu kendi adıma cevaplıyayım.Sitede bir çok editör var ama shady'den başka bu kadar yoğun eleştiri alan editör yok.Shady eleştirileri dinleyip kendini geliştirseydi biz de eleştirmezdik.Daha önce Erdi Bey çok eleştiriliyordu çok hızlı konuşuyor diye neredeyse her haberin altına bu yorum atılıyordu ama sonra Erdi Bey eleştirenlere kulak verdi ve şuan en yavaş konuşan editörlerden biri oldu.Ama bakın Shady'e yorumu yazalı 1 gün oldu ama hala haberden iCihaz ibaresini kaldırmadı.Artık ben onun her haberine gerek bunu yazarım niye kaldırmadın diye gerekse farklı yollarla durmadan eleştiririm.Bu bir çeşit tahriktir yorumu yazınca kusura bakmayın haklısınız deyip düzeltse böyle şeyler olmayacak.Tekrar söylüyorum bence sitedeki kalite ve seviyeyi düşüren bir editör.
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Virinom 5 yıl
Shady bey kusura bakmayın da editörlüğün ırzına geçtiniz Allah için iCihaz nedir ya burası konu dışı değil dh nin anasayfası seviyeyi düşürmeyin lütfen
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Apple Specialist 5 yıl Virinom
Virinom
Shady bey kusura bakmayın da editörlüğün ırzına geçtiniz Allah için iCihaz nedir ya burası konu dışı değil dh nin anasayfası seviyeyi düşürmeyin lütfen

Bu aralar çok yoruldu shady bey biraz mola verip keyf yapmalı kendine gelecektir.
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