25000'den fazla istasyona erişim imkanı sunan Stitcher Radio güncellendi

Kullanıcılara 25000'den fazla şovu, podcast'i ve canlı istasyonu iCihazlarından takip etme imkanı sunan Stitcher Radio, yepyeni tasarımla güncellendi.

App Store'un bu alandaki başarılı uygulamalarından biri olarak dikkat çeken Stitcher Radio, artık çok daha kullanıcı dostu ve kişileştirilebilir arayüze sahip. Baştan aşağı yenilenen arayüz; yeni, kişiselleştirilebilir baş sayfası, uygulama içinde hızlı dolaşım, yeni oynatıcı kontrolcüleri, son oynatılan, eski bölümler ve öneriler için yeni sayfalar ile öne çıkıyor.

Evrensel bir uygulama olarak hem iPhone hem de iPad'lere destek veren Stitcher Radio'nun App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: