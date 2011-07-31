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25$'a satılacak mini-bilgisayarın alfa sürümü tamamlandı

7 yıl
27,6b
1
38
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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25$'a satılacak mini-bilgisayarın alfa sürümü tamamlandı
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Oyun geliştiricisi David Braben'in 25 dolar maliyete sahip parmak boyutunda bilgisayar hazırladığına daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. Gençlerin bilgisayar teknolojilerine hakim olmaları ve erken yaşta programlamaya adım atmaları için geliştirilen Raspberry Pi isimli bilgisayarın üretim sürecinde önemli bir aşama kaydedildi ve  alfa-üretim için gerekli olan taslak çalışmalar tamamlanarak nihai üretime iyice yaklaşıldı.
Donanımsal özellikleri de şekillenen bilgisayar, 700MHz hızında çalışan ARM11 tabanlı işlemci, 128MB RAM ve OpenGL ES 2.0 desteği sunan grafik birimine sahip. Aynı zamanda 1080p video çıkışı veren 25 dolarlık sistem, Linux işletim sistemiyle çalışıyor. Model A olarak isimlendirilen birinci versiyona ek olarak 35$ maliyetli ikinci bir versiyon da (Model B) bulunuyor.  İki sistem arasındaki fark ise bir adet USB 2.0 portuna ve 128MB RAM'e sahip olan Model A'dan farklı olarak Model B'nin iki adet USB 2.0 portu ve 256MB RAM ile geliyor olması.
Bilgisayarın üretime yollanan alfa sürümü, pazara sunulacak nihai sürüm ile kıyaslandığında %20 oranında daha büyük çünkü bu sürümde sistemin test ve debug sürecine yönelik bi takım ek fonksiyonlar da bulunuyor. Alfa sürümüne ilişkin görsellerin yakın zamanda yayınlanması beklenen 25 dolarlık bilgisayarın çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak son çeyrekte satışa sunulabileceği üzerinde duruluyor.  
25$'a satılacak mini-bilgisayarın alfa sürümü tamamlandı
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kaptanos 7 yıl en beğenilen
Harika bir olay fakat Hafıza olayı nedir bir bilgi yok USB girişinden istediğimiz büyüklükte HDD okutabileceksek download için harika bir sistem.
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Juni 7 yıl
ilk netbook çıktığında hedeflenen fiyat 100 dolardı, çıkalı kaç sene oldu en düşük model 250 dolar+KDV. usb disk fiyatına bilgisayar almak hayal, ilgi çekmek için yapıyorlar.
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met@lrock 7 yıl
Anahtarlık yapıp pc ni cebinde taşıya bilirsin :) Ayrıca kulanıslı biseye benzio wi-fi varsa bunda super olur derim.
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Lordinarius 7 yıl

met@lrock

Anahtarlık yapıp pc ni cebinde taşıya bilirsin :) Ayrıca kulanıslı biseye benzio wi-fi varsa bunda super olur derim.


kendisinde yok usb den takarsın
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zouzouni 7 yıl met@lrock
met@lrock

Anahtarlık yapıp pc ni cebinde taşıya bilirsin :) Ayrıca kulanıslı biseye benzio wi-fi varsa bunda super olur derim.


İyi fikir, anahtarlık olarak kullanılabilir
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brshr 7 yıl
alpa07
crysis açarmıki

modern war fare düşünmüştüm ben
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alpa07 7 yıl
crysis açarmıki
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CanKeser 7 yıl
Bence çok iyi olmuş teknoloji ile erken yaşta tanışabilecek böylece yeni nesiller.Ben zaten böyle bir atak bekliyordum bir firmadan.
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manyakurt 7 yıl
hayk24
ARKADASLAR SACMALAMAYIN BU HCBIRSEYE YARAMAZ ;; BU SIRALAR BIR CEP TELEFONU BILE CIFT CEGRDEKLI 1.2 hizinda calisan 1 gb ram 32 gb hafiza bile tatmin etmiyor .. bu kici kirik seymi ise yariyacak .önmeli olmasi ucu degil is görmesidir ... 70 euro ya tablet var bundan kat kat iyi al onu kullan

Bu yüzden geliştiriciler için çıkıyor ya, ya sizin için çıkarsalardı ne yapardık o zaman
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XPerience 7 yıl
Druigard
türkiyeye zaten enaz % 50 vergi ile gelir 50 dolardan başlar ki üstüne ek masraflarla yine nerden baksak 400 500 tl

Yuh! Hesaba bak! Alet; gençlerin proglamlamaya ilgisini ucuz yollardan artırmak için üretilmiş. Seni neyle programladılar hesabın şaşmış :D
Hemen "bu ne be! , tablet al daha iyi, telefonlar bile yetmiyor" gibi Hıncalca yorumlar gelmiş. Verilen mesaj ortada arkadaş: Senin için değil o, eğer programlamaya ilgi duymuyorsan eeey artist sen daha iyisini al :D
Akşam akşam ... :D
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hayk24 7 yıl
ARKADASLAR SACMALAMAYIN BU HCBIRSEYE YARAMAZ ;; BU SIRALAR BIR CEP TELEFONU BILE CIFT CEGRDEKLI 1.2 hizinda calisan 1 gb ram 32 gb hafiza bile tatmin etmiyor .. bu kici kirik seymi ise yariyacak .önmeli olmasi ucu degil is görmesidir ... 70 euro ya tablet var bundan kat kat iyi al onu kullan
1 Yanıt Yanıtla
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Lordinarius 7 yıl hayk24
hayk24

ARKADASLAR SACMALAMAYIN BU HCBIRSEYE YARAMAZ ;; BU SIRALAR BIR CEP TELEFONU BILE CIFT CEGRDEKLI 1.2 hizinda calisan 1 gb ram 32 gb hafiza bile tatmin etmiyor .. bu kici kirik seymi ise yariyacak .önmeli olmasi ucu degil is görmesidir ... 70 euro ya tablet var bundan kat kat iyi al onu kullan


aboo dar görüş
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BluePage 7 yıl
türkiyeye 100 liradan gelse bile alırım ki cüzi miktar kargo ücretiyle ebaydan temin edebiliriz
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aspirin_00 7 yıl
bilgisayar kasası üretemiyoruz.. baksanıza elin adamı neler yapıyor...
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