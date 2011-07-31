25$'a satılacak mini-bilgisayarın alfa sürümü tamamlandı

Oyun geliştiricisi David Braben'in 25 dolar maliyete sahip parmak boyutunda bilgisayar hazırladığına daha önceki haberlerimizde yer vermiştik. Gençlerin bilgisayar teknolojilerine hakim olmaları ve erken yaşta programlamaya adım atmaları için geliştirilen Raspberry Pi isimli bilgisayarın üretim sürecinde önemli bir aşama kaydedildi ve alfa-üretim için gerekli olan taslak çalışmalar tamamlanarak nihai üretime iyice yaklaşıldı.

Donanımsal özellikleri de şekillenen bilgisayar, 700MHz hızında çalışan ARM11 tabanlı işlemci, 128MB RAM ve OpenGL ES 2.0 desteği sunan grafik birimine sahip. Aynı zamanda 1080p video çıkışı veren 25 dolarlık sistem, Linux işletim sistemiyle çalışıyor. Model A olarak isimlendirilen birinci versiyona ek olarak 35$ maliyetli ikinci bir versiyon da (Model B) bulunuyor. İki sistem arasındaki fark ise bir adet USB 2.0 portuna ve 128MB RAM'e sahip olan Model A'dan farklı olarak Model B'nin iki adet USB 2.0 portu ve 256MB RAM ile geliyor olması.

Bilgisayarın üretime yollanan alfa sürümü, pazara sunulacak nihai sürüm ile kıyaslandığında %20 oranında daha büyük çünkü bu sürümde sistemin test ve debug sürecine yönelik bi takım ek fonksiyonlar da bulunuyor. Alfa sürümüne ilişkin görsellerin yakın zamanda yayınlanması beklenen 25 dolarlık bilgisayarın çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak son çeyrekte satışa sunulabileceği üzerinde duruluyor.