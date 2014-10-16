27 inçlik iMac de Retina ekrana kavuştu





Apple'ın yeni nesil iPad modellerini tanıttığı etkinliğinde sıra Mac ailesindeki üyelere geldi. Bunlardan en büyüğü olan iMac serisi iOS cihazları ve MacBook Pro’da olduğu gibi Retina ekran tanımlamasına kavuştu.





Apple'ın Retina 5K olarak tanımladığı 27 inçlik bu yeni TFT ekran 5120x2880 piksel çözünürlük sunuyor. Retina 5K ekran 4K ekranlara göre yüzde 67 daha fazla piksel barındırıyor. Cihazın en ince noktasında kalınlık 5mm olarak ölçülürken, ekran öncekine göre yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Ekranı kontrol eden Oxide TF adlı yeni bir yonga enerji tüketimini kontrol ederken, bant genişliğinin lüzumsuz yere meşgul edilmemesini de sağlıyor.





Retina 5K iMac modelinde 3.5GHz saat hızında çalışan Intel Core i5 işlemci veya 4GHz saat hzında çalışan Core i7 işlemci seçenekleri mevcut. AMD Radeon R9 M290X ekran kartı ise standart olarak geliyor.





Opsiyonel özellikler ise 8GB-32GB arası RAM, 1TB-3TB arası Fusion Drive, ekstra 1TB PCIe tabanlı SSD, AMD Radeon R9 M295X ekran kartı şeklinde sıralanıyor. Modelde 20Gbps veri transfer hızlarına ulaşan Thunderbolt 2 bağlantısı da unutulmamış.





27 inçlik Retina 5K iMac modeli ülkemizde an itibariyle 7300TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. Ayrıca Retina olmayan 21.5 ve 27 inçlik modellerin de satışı devam ediyor.

http://store.apple.com/tr/buy-mac/imac-retina