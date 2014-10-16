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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

27 inçlik iMac de Retina ekrana kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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27 inçlik iMac de Retina ekrana kavuştu

Apple'ın yeni nesil iPad modellerini tanıttığı etkinliğinde sıra Mac ailesindeki üyelere geldi. Bunlardan en büyüğü olan iMac serisi iOS cihazları ve MacBook Pro’da olduğu gibi Retina ekran tanımlamasına kavuştu.

Apple'ın Retina 5K olarak tanımladığı 27 inçlik bu yeni TFT ekran 5120x2880 piksel çözünürlük sunuyor. Retina 5K ekran 4K ekranlara göre yüzde 67 daha fazla piksel barındırıyor. Cihazın en ince noktasında kalınlık 5mm olarak ölçülürken, ekran öncekine göre yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Ekranı kontrol eden Oxide TF adlı yeni bir yonga enerji tüketimini kontrol ederken, bant genişliğinin lüzumsuz yere meşgul edilmemesini de sağlıyor. 

Retina 5K iMac modelinde 3.5GHz saat hızında çalışan Intel Core i5 işlemci veya 4GHz saat hzında çalışan Core i7 işlemci seçenekleri mevcut. AMD Radeon R9 M290X ekran kartı ise standart olarak geliyor. 

Opsiyonel özellikler ise 8GB-32GB arası RAM, 1TB-3TB arası Fusion Drive, ekstra 1TB PCIe tabanlı SSD, AMD Radeon R9 M295X ekran kartı şeklinde sıralanıyor. Modelde 20Gbps veri transfer hızlarına ulaşan Thunderbolt 2 bağlantısı da unutulmamış.

27 inçlik Retina 5K iMac modeli ülkemizde an itibariyle 7300TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. Ayrıca Retina olmayan 21.5 ve 27 inçlik modellerin de satışı devam ediyor.  

http://store.apple.com/tr/buy-mac/imac-retina Yorum Yaz
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Üfler 5 yıl
7300 e ben son model pc toplarım be ne diyor bu :D
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doctor_bey 5 yıl
Apple'ın kanımca son zamanlarda çıkarttığı en iyi cihaz,olmuş olmuş
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filteke 5 yıl
sırf ekranı için alınır
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muticoo 5 yıl
bu bildiğin canavar olmuş.. :S
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veleciraptor 5 yıl
Fiyatı göreceli olarak oldukça ucuz. Elbette bir bilgisayar için 7500 TL fazla görülebilir ama zaten piyasada sırf 5k monitör fiyatının 2500 dolar olduğu düşünülürse apple sanki donanımı bedava veriyor gibi. Aynı özelliklerde PC toplamak daha pahalıya patlar
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Umutcan 5 yıl
Gpu o çözünürlüğü niye kaldıramasın, bunu alan oyun oynamayacak zaten, genel olarak photoshop/premiere pro vs. sabit ve hareketli grafik programlarını kullanacak, bunlarda ise cpu ön plana çıkıyor.
Yüksek çözünürlüğün ve yüksek ppi oranının grafikerlere faydası tartışılmaz. Daha fazla performans isteyene zaten bu cihaz hitap etmez çünkü donanımı incelik yüzünden mobil donanım. Mac pro gelişmiş işler için daha mantıklı olur.
Ama render gibi ağır yük gerektirmeyen grafik uygulamaları ve küçük ofis kombinasyonları için ideal. Sadece bu tarz bir monitör alsanız zaten bir dünya fiyat ödersiniz, ki bu 4k'dan daha da fazla çözünürlüğe sahip bir all in one.
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alcest 5 yıl
Pahalı derken unutulan bir şey var oda Dell markasının 27 5K up2715k modelinin 2.500 dolar olduğu.. Yani adamlar sadece monitörü 5k imac parasına satıyor.

Şimdi elbette Türkiye'de yaşayan insanlar olarak ve çoğumuzun orta sınıf aileden geldiğimizi düşünürsek yüksek bir fiyat olarak görülüyor fakat aletin ederi bu yapacak bir şey yok.

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Batuist 5 yıl
bu devin pikselleri normal bir mesafeden abartısız tek tek sayılıyordu .. çözünürlüğü yükseltmeleri iyi olmuş.. zenginler için üretilmiş bir cihaza en fazla fakirler yorum yapar.. boşuna fazla öyle böyle demeye gerek yok. bu dünyada üst seviyeye adam gibi hitap eden başka bir ürün (marka) olsaydı orada da rekabet olurdu bunun da fiyatı düşük olurdu.. ama rakipsizsen fiyatı istediğin gibi belirlersin. ve öyle insanlar varki fiyatını sormadan alıyorlar. biz ise bu forumda herşeyi kendi bakış açımızdan değerlendiriyoruz. sanki herkes bizmiş gibi..
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alcest 5 yıl
Aslında tartışacak bir şey yok. İhtiyaca göre seçersiniz windows mu os mu? Bizim okulda da windows kullanılmıyor misal.. Alana göre değişiyor işte.
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alcest 5 yıl
Şimdi ben fotoğraf bölümü okuyan biri olarak uzun süredir bu aleti bekliyordum.

Aklımın almadığı bazı noktalar var cihazda.

1- Neden bu ekran kartı seçildi? Gtx 980m gibi deli bir kart 5k bir cihaza neden konmadı? R9 M290 gtx 775 ile gtx 780 arasında bir kart.

2- Macbook proya gelen 16Gb ram bu cihaza neden gelmedi?

3- Bu cihazla birlikte bütün imaclerin fiyatı yükseldi. Yani retinayı bekleyip fiyatını yüksek bulup vazgeçenler, normal imacleri almayanlar şimdi beklediklerine de pişman olacaklar.

Fusion standart olmuş güzel fakat fiyat gerçekten yüksek. Yüzde 21 indirimle 6.200₺ gibi bir fiyata alabiliyorum ama "araba alınır" yorumlarını görünce abartıyor muyum acaba diye düşünüyorum? Fakat kıytırık 1080p monitörlü bir windows toplamaya kalksak oda 4.000 civarı tutuyor. Biraz daha verip kafam rahat etsin diye düşünüyorum.
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PsychicPower 5 yıl alcest
alcest

Şimdi ben fotoğraf bölümü okuyan biri olarak uzun süredir bu aleti bekliyordum.

Aklımın almadığı bazı noktalar var cihazda.

1- Neden bu ekran kartı seçildi? Gtx 980m gibi deli bir kart 5k bir cihaza neden konmadı? R9 M290 gtx 775 ile gtx 780 arasında bir kart.

2- Macbook proya gelen 16Gb ram bu cihaza neden gelmedi?

3- Bu cihazla birlikte bütün imaclerin fiyatı yükseldi. Yani retinayı bekleyip fiyatını yüksek bulup vazgeçenler, normal imacleri almayanlar şimdi beklediklerine de pişman olacaklar.

Fusion standart olmuş güzel fakat fiyat gerçekten yüksek. Yüzde 21 indirimle 6.200₺ gibi bir fiyata alabiliyorum ama "araba alınır" yorumlarını görünce abartıyor muyum acaba diye düşünüyorum? Fakat kıytırık 1080p monitörlü bir windows toplamaya kalksak oda 4.000 civarı tutuyor. Biraz daha verip kafam rahat etsin diye düşünüyorum.

Hocam diğer sorularına cevap verecek kişi ben değilim ama ilk soru hakkında şunu söyleyeyim;
M290X tek seçenek değil, M295X diye bir seçeneğiniz daha var ki Apple'ın lansmanda gösterdiği verilere göre 980m'den teknik olarak daha kaslı bir gpu.
2. soruyu ben de sorguluyorum ama cihazdan vazgeçtirecek bir sıkıntı değil. Ramler sonradan artırılabiliyor. Kendim de kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki kapak çok kolay çıkıyor ve Apple kendisi ram modülü satıyor bu cihaz için. Bir iPhone'un sim kart girişini açmak kadar kolay, garantiyi bozmayan bir işlem.
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Allons-y 5 yıl alcest
Bir an normal r9 290x var sandım mobil için üretilmiş ekran kartlarından bu çözünürlükte pek birşey beklememek lazım.

Bu arada 1080p ekranlı kıytırıl pc'yi 4000tl'ye toplayan arkadaşada epey güldüm. 4000tl'lik pc'de masaüstü versiyon 980 970 290x falan olur üstüne 16gb ram ve i7 4470k gibide bir işlemci olur böyle bir donanım olmaz. Ayrıca donanım arasındaki uçurum okadar yüksekki 2-3 yazılım optimizasyonuylada kapanmaz kimse kusura bakmasın. Ekranı ve özel programları için alacak yada mac severlere lafım yok ama arkadaşınki çok saçma bir yorum.
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mogosan 5 yıl alcest
alcest

Şimdi ben fotoğraf bölümü okuyan biri olarak uzun süredir bu aleti bekliyordum.

Aklımın almadığı bazı noktalar var cihazda.

1- Neden bu ekran kartı seçildi? Gtx 980m gibi deli bir kart 5k bir cihaza neden konmadı? R9 M290 gtx 775 ile gtx 780 arasında bir kart.

2- Macbook proya gelen 16Gb ram bu cihaza neden gelmedi?

3- Bu cihazla birlikte bütün imaclerin fiyatı yükseldi. Yani retinayı bekleyip fiyatını yüksek bulup vazgeçenler, normal imacleri almayanlar şimdi beklediklerine de pişman olacaklar.

Fusion standart olmuş güzel fakat fiyat gerçekten yüksek. Yüzde 21 indirimle 6.200₺ gibi bir fiyata alabiliyorum ama "araba alınır" yorumlarını görünce abartıyor muyum acaba diye düşünüyorum? Fakat kıytırık 1080p monitörlü bir windows toplamaya kalksak oda 4.000 civarı tutuyor. Biraz daha verip kafam rahat etsin diye düşünüyorum.

1-9800 mali açıdan pahalı olabilirdi.r9 daha ucuz.Birde kimse bu taraftan bakmamış ama nvdia olmaması adobe da cuda desteği olmaması anlamına geliyor.Ki mükemmeldı açıkcası.Şimdi opencl desteği sunacak r9.
2-imac retina 32 gb ram desteği sunuyor.
3-yeni donanımlı olanların fiyatları yükseldi
imac'e bakıyordum ama radeon istediğim bir ekran kartı değil.o yüzden biraz geride duruyorum şu an.
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VlknFX 5 yıl
Donanım buna yetmemiş deniyor bu cihazla ne yapacağınıza bağlı sonuçta i5 4 nesil ve 3.5 Ghz ve 8 gb ram var. Benim imac'im 2012 late 3'üncü nesil i7 3.4 Ghz 8 gb ram fotoğrafçıyım nikon d800 kullanıyorum dosya boyutları raw olarak 40 ila 80 mb civarında hiç zorlanmıyorum bu arada itunes safari sosyal ağlar uygulamalar açık halde apple da hayran olduğum iki nokta var bir yazılım ikincisi sade tasarımı. Uzun yıllar apple abartılıyor diye düşünüyorumdum o fiyata araba alınır demiyordum ama gereksiz görüyordum bir kere denemek istedim ve gerçek pc kullanım deneyimi neymiş yazılım nasıl bir unsurmuş nelere kadirmiş gördüm abartmıyorum aldığım günden beri hergün zevkle iş yapıyorum saatlerimi geçirip mac in başından kalkınca kafam kazan gibi olmuyor o kasanın ağırlıgı çıkan sesler şişmeler photoshopun açılma zamanı ki imac in donanımından daha iyi donanımlar kullandım ama yazılım ve donanımın uyum içersinde çalışması çok farklı birşey mac konusunda kimse birşey diyemez adamlar dünyanın en iyisi
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curufperlit 5 yıl VlknFX
VlknFX
Donanım buna yetmemiş deniyor bu cihazla ne yapacağınıza bağlı sonuçta i5 4 nesil ve 3.5 Ghz ve 8 gb ram var. Benim imac'im 2012 late 3'üncü nesil i7 3.4 Ghz 8 gb ram fotoğrafçıyım nikon d800 kullanıyorum dosya boyutları raw olarak 40 ila 80 mb civarında hiç zorlanmıyorum bu arada itunes safari sosyal ağlar uygulamalar açık halde apple da hayran olduğum iki nokta var bir yazılım ikincisi sade tasarımı. Uzun yıllar apple abartılıyor diye düşünüyorumdum o fiyata araba alınır demiyordum ama gereksiz görüyordum bir kere denemek istedim ve gerçek pc kullanım deneyimi neymiş yazılım nasıl bir unsurmuş nelere kadirmiş gördüm abartmıyorum aldığım günden beri hergün zevkle iş yapıyorum saatlerimi geçirip mac in başından kalkınca kafam kazan gibi olmuyor o kasanın ağırlıgı çıkan sesler şişmeler photoshopun açılma zamanı ki imac in donanımından daha iyi donanımlar kullandım ama yazılım ve donanımın uyum içersinde çalışması çok farklı birşey mac konusunda kimse birşey diyemez adamlar dünyanın en iyisi

Dünyanin en iyi yazilimina katilmiyorum. Windows da osx de eksik yönleri var ama Windows bence dünya için daha uygun.
-Osx ve windowd için de yayınlanmış bir oyun oyna, osx in orada sınıfta kaldığıni görürsün.
-Osx de belli başlı seyleri yapabilirsin.Son kullanıcıya yöneliktir şirketlere yönelik değildir.
-Cnc makinaları calistiracak yazilimlari yapamazsın çünkü apple bile kendi tesislerinde Windows kullanıyor, bence nedeni yapmamaları değil,yapamamalari.(yapmak içinde para harcamak istemiyor olabilirler)

-Onlarinda dediği gibi dünyanın en iyi yazılımı olsa universtelerde kullanılır, devlet dairelerinde kullanılır,mühendisler alır.autocad den başka program yok oda zülum çalisiyor.

Windows savunmuyorum, ama adamlar en azindan, o kadar çok kombinasyona, o kadar çok üreticiye,birsürü farklı kullanım alanına destek veriyolarki varolan sorunlarda belki bu yüzden kaynaklaniyordur. özellikle windows 8+SSD bir pc gayetde hızlı farkı yok appledan, ama siz 1000 liralık donanımla 6000 tl lik donanımı kiyaslarsaniz tabi Windows hantaldir.

Osx de flash açınca nasıl kastigini da bilmeyen yok.

Bence siz osx'i gereksiz abartiyorsunuz.

Şunuda söylemeden gecemiyecegim belli başlı yaptığı işlerde windowsdan üstün, fotoğraf ve Video düzenleme ilk aklıma gelen örnek. Ama bunu windowsda da yapabilirsin,ama bir çizim programını apple da kullanamazsin
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