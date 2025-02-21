A101 marketler Xiaomi Watch 5 Active satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin bu hafta Ekstra ürünler kataloğunda akıllı saatlerden akıllı televizyonlara, tam kablosuz kulaklıklardan Wi-Fi menzil genişleticilere ve takip cihazlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

20 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

20 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Watch 5 Active akıllı saat modeli yer alıyor. 18 güne kadar kullanım sunan akıllı saatte 2 inçlik LCD ekran, sesli görüşme, 500 nit parlaklık, 7/24 kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, stres ve uyku takibi, nefes hatırlatıcı, döngü takibi gibi özellikler 1199TL fiyat etiketi ile satılacak.

13 Şubat A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Xiaomi markasına ait Bluetooth 5.3 destekli 7 saate kadar kullanım süresi sunan Redmi Buds 6 Lite tam kablosuz kulaklık modeli 999TL iken Router AX3000T kablosuz menzil genişletici de 1899TL fiyat etiketine sahip.

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