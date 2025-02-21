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    A101 marketler Xiaomi Watch 5 Active satıyor

    20 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Watch 5 Active akıllı saat ve Redmi Buds 6 Lite tam kablosuz kulaklık modeli yer alıyor.   
    20 Şubat A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin bu hafta Ekstra ürünler kataloğunda akıllı saatlerden akıllı televizyonlara, tam kablosuz kulaklıklardan Wi-Fi menzil genişleticilere ve takip cihazlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    20 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    20 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Watch 5 Active akıllı saat modeli yer alıyor. 18 güne kadar kullanım sunan akıllı saatte 2 inçlik LCD ekran, sesli görüşme, 500 nit parlaklık, 7/24 kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, stres ve uyku takibi, nefes hatırlatıcı, döngü takibi gibi özellikler 1199TL fiyat etiketi ile satılacak. 

    Diğer taraftan Xiaomi markasına ait Bluetooth 5.3 destekli 7 saate kadar kullanım süresi sunan Redmi Buds 6 Lite tam kablosuz kulaklık modeli 999TL iken Router AX3000T kablosuz menzil genişletici de 1899TL fiyat etiketine sahip. 

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 10 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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