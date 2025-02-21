A101 marketler Xiaomi Watch 5 Active satıyor

20 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri
20 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Watch 5 Active akıllı saat modeli yer alıyor. 18 güne kadar kullanım sunan akıllı saatte 2 inçlik LCD ekran, sesli görüşme, 500 nit parlaklık, 7/24 kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, stres ve uyku takibi, nefes hatırlatıcı, döngü takibi gibi özellikler 1199TL fiyat etiketi ile satılacak.
Diğer taraftan Xiaomi markasına ait Bluetooth 5.3 destekli 7 saate kadar kullanım süresi sunan Redmi Buds 6 Lite tam kablosuz kulaklık modeli 999TL iken Router AX3000T kablosuz menzil genişletici de 1899TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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