Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix, mobil cihazdan TV'ye yansıtma özelliğini kaldırdı

    Netflix, Google TV özellikli Chromecast ve Google TV Streamer cihazları dahil olmak üzere çoğu TV'ye mobilden yansıtma desteğini kaldırdı. Yayınlama desteğinin kaldırılması tüm aboneler için geçerli.

    netflix telefondan TV ye yansıtma özelliğini kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Netflix, mobil uygulamasından çoğu TV ve yayın cihazına içerik yayınlama özelliğini sessiz sedasız kaldırdı. Bu durum birçok Chromecast, Google TV ve Google TV Streamer kullanıcısını hayal kırıklığına uğrattı. Değişikliğin yakın zamanda hayata geçirildiği anlaşılıyor; kullanıcılar son birkaç haftadır Netflix uygulamasındaki Yayınla düğmesinin eksikliğini fark etmeye başladı.

    Netflix artık çoğu TV ve TV yayın cihazına yayın yapmayı desteklemiyor

    Birçok kullanıcı, daha kolay gezinme ve kontrol için Netflix'i telefondan yayınlamayı tercih ediyor. Ancak Netflix'in yeni güncellenen yardım sayfasına göre, bu artık çoğu modern akıllı TV ve yayın cihazında bir seçenek değil: “Netflix artık içeriklerin mobil bir cihazdan çoğu televizyona veya televizyon yayın cihazına yayınlanmasını desteklemiyor. Netflix'te gezinmek için televizyonunuz veya TV yayın cihazınızla birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanmanız gerekir.

    Netflix artık hangi planda olursanız olun mobil cihazdan çoğu TV ve TV yayın cihazına yayın yapmayı desteklemiyor. Tek istisna, Google Cast ile çalışan eski Chromecast cihazları ve TV’ler. Netflix'in destek sayfasında, yayın özelliğinin eski Chromecast cihazlarında veya Google Cast'ı yerel olarak destekleyen TV'lerde çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Ancak bu cihazlarda bile, reklam destekli planlarda yayına izin verilmeyecek ve eski cihazlarda yalnızca reklamsız planlar bu özelliği destekleyecek.

    Kaynakça https://help.netflix.com/tr/node/58351 https://www.androidauthority.com/netflix-casting-chromecast-google-tv-streamer-3620784/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 2 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba gazda tekliyor benzinde tekleme yok 60 amper yerine 72 amper takılır mı toki'den borcu devam eden ev almak cruze 2.0 dizel strong tv hangi markanın yan ürünü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum