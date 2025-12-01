Netflix, mobil cihazdan TV'ye yansıtma özelliğini kaldırdı

Netflix artık çoğu TV ve TV yayın cihazına yayın yapmayı desteklemiyor
Birçok kullanıcı, daha kolay gezinme ve kontrol için Netflix'i telefondan yayınlamayı tercih ediyor. Ancak Netflix'in yeni güncellenen yardım sayfasına göre, bu artık çoğu modern akıllı TV ve yayın cihazında bir seçenek değil: “Netflix artık içeriklerin mobil bir cihazdan çoğu televizyona veya televizyon yayın cihazına yayınlanmasını desteklemiyor. Netflix'te gezinmek için televizyonunuz veya TV yayın cihazınızla birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanmanız gerekir.”
Netflix artık hangi planda olursanız olun mobil cihazdan çoğu TV ve TV yayın cihazına yayın yapmayı desteklemiyor. Tek istisna, Google Cast ile çalışan eski Chromecast cihazları ve TV'ler. Netflix'in destek sayfasında, yayın özelliğinin eski Chromecast cihazlarında veya Google Cast'ı yerel olarak destekleyen TV'lerde çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Ancak bu cihazlarda bile, reklam destekli planlarda yayına izin verilmeyecek ve eski cihazlarda yalnızca reklamsız planlar bu özelliği destekleyecek.
