2K çözünürlük ve Snapdragon 805 desteği Windows Phone 8.1 GDR2 ile gelebilir





Geliştirici önizlemesi olarak dağıtımına başlanan ve önceki sürümde eleştiri konusu olan tüm eksiklikleri giderdiği belirtilen Windows Phone 8.1 güncellemesinde daha yüksek çözünürlüklere ve daha iyi yongasetlerine destek verileceği ortaya çıkmıştı.





Lansman sırasında ve ilk izlenimlerde qHD 960 x 540 ile 854 x 480 çözünürlüğe destek tespit edilmiş ancak bahsekonu iki özelliğe ait herhangi bir detaya rastlanmamıştı. Kaynaklar bir süre daha beklemek gerektiğini işaret ediyor.





Microsoft; daha büyük ekran, Snapdragon 800 ve Full HD çözünürlük desteğini WP 8 GDR 3 güncellemesi ile geçen yılın ikinci yarısında sunmaya başlamış ve Nokia da Lumia 1520, 1320 gibi modellerle destek olmuştu.





Bilgilere göre Microsoft'un 2K ekran çözünürlüğü ve yeni nesil Snapdragon 805 desteğini GDR 2 güncellemesi ile sunacağı belirtiliyor. GDR 2 son güncelleme olacak ve güncellemein gelecek yıl başlarında lanse edilmesi beklenen Windows Phone 9'dan biraz daha önce geleceği ifade ediliyor.





Bu iki desteği sağlanması ile birlikte 2K ekran ve Snapdragon 805 çözünürlük sunacak Lumia 1820 amiral gemi modelinin de yıl sonlarına doğru görücüye çıkacağı düşünülüyor.





Böylece bu yıl ağırlık kazanacak 2K ekranlı akıllı telefon trendine Nokia zamanında katılmış olacak. Microsoft'un bu özelliklere sahip üst seviye bir cihazı bir süredir test ettiği biliniyordu. GDR 2 güncellemesinin geçen seneki gibi sonbahar döneminde dağıtıma başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.nokiapoweruser.com/2014/04/15/windows-phone-8-1-gdr2-update-may-bring-2k-resolution-snapdragon-805-support/