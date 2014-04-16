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2K çözünürlük ve Snapdragon 805 desteği Windows Phone 8.1 GDR2 ile gelebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2K çözünürlük ve Snapdragon 805 desteği Windows Phone 8.1 GDR2 ile gelebilir

Geliştirici önizlemesi olarak dağıtımına başlanan ve önceki sürümde eleştiri konusu olan tüm eksiklikleri giderdiği belirtilen Windows Phone 8.1 güncellemesinde daha yüksek çözünürlüklere ve daha iyi yongasetlerine destek verileceği ortaya çıkmıştı.

Lansman sırasında ve ilk izlenimlerde qHD 960 x 540 ile 854 x 480 çözünürlüğe destek tespit edilmiş ancak bahsekonu iki özelliğe ait herhangi bir detaya rastlanmamıştı. Kaynaklar bir süre daha beklemek gerektiğini işaret ediyor. 

Microsoft; daha büyük ekran, Snapdragon 800 ve Full HD çözünürlük desteğini WP 8 GDR 3 güncellemesi ile geçen yılın ikinci yarısında sunmaya başlamış ve Nokia da Lumia 1520, 1320 gibi modellerle destek olmuştu. 

Bilgilere göre Microsoft'un 2K ekran çözünürlüğü ve yeni nesil Snapdragon 805 desteğini GDR 2 güncellemesi ile sunacağı belirtiliyor. GDR 2 son güncelleme olacak ve güncellemein gelecek yıl başlarında lanse edilmesi beklenen Windows Phone 9'dan biraz daha önce geleceği ifade ediliyor. 

Bu iki desteği sağlanması ile birlikte 2K ekran ve Snapdragon 805 çözünürlük sunacak Lumia 1820 amiral gemi modelinin de yıl sonlarına doğru görücüye çıkacağı düşünülüyor. 

Böylece bu yıl ağırlık kazanacak 2K ekranlı akıllı telefon trendine Nokia zamanında katılmış olacak. Microsoft'un bu özelliklere sahip üst seviye bir cihazı bir süredir test ettiği biliniyordu. GDR 2 güncellemesinin geçen seneki gibi sonbahar döneminde dağıtıma başlayacağı tahmin ediliyor. 

http://www.nokiapoweruser.com/2014/04/15/windows-phone-8-1-gdr2-update-may-bring-2k-resolution-snapdragon-805-support/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DokuzKuyrukluTilki 5 yıl en beğenilen
DH nihayet WP 8.1 ile ilgili bir haber yaptı.
3 Yanıt Yanıtla +47
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System X 5 yıl
ben daha 800x480


ama 2kya geçecem prensibim böyle

Pentium 4den 4 çekirdekli bilgisyara geçmiştim. usb 1.1 den usb 3.0 a geçmiştim. şimdide 2kya sonrasında 8kya geçecem
ben daha 800x480ama 2kya geçecem prensibim böylePentium 4den 4 çekirdekli bilgisyara geçmiştim. usb 1.1 den usb 3.0 a geçmiştim...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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jackaxman 5 yıl
Beyler telefon almayin!!! Az daha erteleyin. 6 ay sonra 2k li s805li teller gelince pişman olmayin
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gholen 5 yıl
Ya ne 2ksı ya kırıcam kafamı şimdi. Bişi dicem : Gerek yok,aha vallada yok😊
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DH Misafiri 5 yıl
GDR1 in Temmuz ayında gelmesi ve hata giderme güncellemesi olması,
GDR2 nin Ekim ayında gelmesi ve USB 3 desteğinin sisteme kazandırılması bekleniyor
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matmuhendisi 5 yıl
2k kimin aklına gelmis ilk ya .. 5 inc lan ortalama 5 inc bu telefonlar ..
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depeche35 5 yıl
Bu dönemde telefon kesinlikle alınmaz.
Geçiş dönemi resmen.
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DarthLuca 5 yıl
Daha 8.1'i yeni verdiler, ortada GDR1 yokken 2de ne olcak hesabı...
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pixelliumdh90 5 yıl
Rekabet ortamı artacak işte umarım işimize yarar :)
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System X 5 yıl
ben daha 800x480


ama 2kya geçecem prensibim böyle

Pentium 4den 4 çekirdekli bilgisyara geçmiştim. usb 1.1 den usb 3.0 a geçmiştim. şimdide 2kya sonrasında 8kya geçecem
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Basteryus 5 yıl
gdr 1 in temmuzda, gdr 2nin de ekimde(eylülde olabilir, emin değilim) yayınlanacağı söyleniyodu
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General. 5 yıl
Ms istese kralını yaparda eski kafadan gidiyor.
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AppleFans 5 yıl
Gelebilir mi? Gelecek mi?
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