2si1 "Arlı" Teknoloji ve Oyun Programı

Cuma akşamlarının teknoloji ve oyun programı 2si1 yine karşınızda. Bu bölümümüzde ek vergiden girip, yolun ortasında PSN ve XBox Live'ın başına gelenlere bakmak için durup, züğürtlerin çenesi yoracak

Cuma akşamlarının teknoloji ve oyun programı 2si1 yine karşınızda. Bu bölümümüzde ek vergiden girip, yolun ortasında PSN ve XBox Live'ın başına gelenlere bakmak için durup, züğürtlerin çenesi yoracak konulara değinip, deri kaplamalı Galaxy Alpha'ya göz ucuyla bakıyoruz. Değindiğimiz konuların arasında Sony'nin geçtiğimiz günlerde başını ağrıtan hacker saldırısı, otomatik park etme yeteneğine sahip yeni nesil BMW, Vertu'nun 10700 Sterlin değerindeki Bentley için özel olarak tasarlanan yeni telefonu, 2014'e damga vuran oyun müzikleri, Call of Duty Advanced Warfare oyununa gelecek olan Exo Zombies DLC'si ve felçli insanların bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yardımıyla birer müzisyen olma yolunda ilerleme potansiyelleri ve tüm ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan özel ve güzel tasarımlı ev, Minecraft'ı Microsoft'a sattıkan sonra 70 milyon dolara ev(!) alan Markus "Notch" Persson'ın evinin Minecraft versiyonu yer alıyor. Mesut Çevik'in yokluğunda Talha Aynacı ve Kaan Arlı'nın sunduğu 2si1 yine dopdolu yine farklı konulara değiniyor. Kısacası sizleri yine keyifli ve güzel bir program bekliyor. İyi seyirler