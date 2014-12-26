2si1 "Arlı" Teknoloji ve Oyun Programı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Cuma akşamlarının teknoloji ve oyun programı 2si1 yine karşınızda. Bu bölümümüzde ek vergiden girip, yolun ortasında PSN ve XBox Live'ın başına gelenlere bakmak için durup, züğürtlerin çenesi yoracak
Cuma akşamlarının teknoloji ve oyun programı 2si1 yine karşınızda. Bu bölümümüzde ek vergiden girip, yolun ortasında PSN ve XBox Live'ın başına gelenlere bakmak için durup, züğürtlerin çenesi yoracak konulara değinip, deri kaplamalı Galaxy Alpha'ya göz ucuyla bakıyoruz. Değindiğimiz konuların arasında Sony'nin geçtiğimiz günlerde başını ağrıtan hacker saldırısı, otomatik park etme yeteneğine sahip yeni nesil BMW, Vertu'nun 10700 Sterlin değerindeki Bentley için özel olarak tasarlanan yeni telefonu, 2014'e damga vuran oyun müzikleri, Call of Duty Advanced Warfare oyununa gelecek olan Exo Zombies DLC'si ve felçli insanların bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yardımıyla birer müzisyen olma yolunda ilerleme potansiyelleri ve tüm ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan özel ve güzel tasarımlı ev, Minecraft'ı Microsoft'a sattıkan sonra 70 milyon dolara ev(!) alan Markus "Notch" Persson'ın evinin Minecraft versiyonu yer alıyor. Mesut Çevik'in yokluğunda Talha Aynacı ve Kaan Arlı'nın sunduğu 2si1 yine dopdolu yine farklı konulara değiniyor. Kısacası sizleri yine keyifli ve güzel bir program bekliyor. İyi seyirler
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İç pazarlara oranla ihracat pazarlarında malların daha ucuza satılmasını önlemek amacıyla hükümetin ithalat üzerinde aldığı kısıtlamalardır.
GATT çerçevesinde damping, bir ürünün benzer bir ürünün ihracatçı ülkede tüketim için satışa sunulan fiyattan daha düşük fiyatla ihraç edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, eğer ihraç fiyatı ile ihracatçı ülkedeki iç tüketim fiyatı arasındaki karşılaştırma sonrasında, ikincisinin daha yüksek olduğu anlaşılırsa ürün dampingli kabul edilir. Damping suçlamalarının geçerli sayılabilmesi için, ithal ülkesindeki yerel sanayi üzerinde somut ve tespit edilebilir zarar meydana geldiğinin kanıtlanması gereklidir.
AB, GATT Anlaşmasının hükümlerine paralel olarak bu alanda kendi mevzuatını geliştirmiştir. ABnin Ortak ticaret Politikası çerçevesinde Komisyon, damping suçlamalarının haklılığını araştırmakla yetkili kılınmıştır.
Herhangi bir ab üyesi ülke ya da AB içerisindeki bir firma ya da kuruluş damping yapıldığını iddia eder ve bunun AB içerisinde faaliyette bulunan herhangi bir sektöre zarar verdiğini delillerle ortaya koyarsa, Komisyon tarafından bir damping soruşturması açılır. Bu dönem içerisinde eğer ihracatçı ülke fiyatları yükseltmeyi kabul ederse (price undertaking) soruşturma durdurulur. Soruşturma sonucunda bir damping marjı saptanırsa, Komisyon tarafından eşit düzeyde anti-damping vergisi belirlenir. Söz konusu vergiler, bir tüzük vasıtasıyla Konsey tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe koyulur. Anti-damping kararlarına karşı, adalet Divanı ve Birinci Derece Mahkemesine başvurulabilir.
1989 tarihli 3577 belirli ithalatta haklı olmayan rekabetin önüne geçilmesi hakkında yasa uyarınca,yasa ayrıca ilgili mevzuata bakarak yapılan tahkikat sonucunda dampinge mevzu olduğu anlaşılan bir ithalatın, türkiye de bir üretim dalında maddi zarara yol açtığının yada maddi ziyan tehdidi oluşturduğunun yada piyasanın bozulmasına sebep olduğunun,yada bir üretim dalının fiziki kuruluşunu geciktirdiğinin anlaşılması durumunda,ithalatta haklı olmayan rekabeti değerlendirme kurulunun önerisi üzerine dışarı ticaret müsteşarlığı nın bağlı olduğu bakanın onayı ile birlikte muvakkat yada kesin önlem olarak anti damping vergisi alınabilir.Başkaca,90 günü geçmemek koşuluyla sözkonusu verginin geriye dönük olarak uygulanması da mümkündür
Kaynak: antidamping.nedir.com/...
2si1 programınıda talha kardeşim ile sen sunmalısın.Uygulama haber programını ve röpörtajlarını genelde izlemiyorum çünkü yapay ve sıkıcı geliyor sitenin hitinden sende görüyorsun izleme oranlarını.
Fakat bu programda her geçen hafta daha iyi haberler sunacağındanda eminim.Bence tek olumsuz şey haberleri çabuk çabuk sunuyorsun(okuyorsun) ve tablete çok bakıyorsun Mesut bey bu konuda oldukça tecrübeli kameralara oynuyor :) çabuk çabuk sunmanın sebebide sanırım röpörtajdan kalan bir alışkanlık dar zamanda çok şey verebilmek. saygılarımı sunarım
Adam ustune basa basa damping vergisi dedi
Damping vergisi su kosullarda alinir: bir uretici urunu, benzer urunler ureten ureticilerin oldugu ulkede kendi ulkeisndekinden daha ucuza satiyorsa hukumet damping vergisi uygular ve ureticisini korur.
Suan amerikanin bizden gelen metal urunlere yaptigi gibi. Fransa'nin wolkswagen'e yaptigi gibi.
Ornegin iphone amerikada 490 usd Turkiye'de 300 usd ye satiliyorsa 190usd lik damping vergisi uygulanir.
Bizde hersey daha pahaliya satildigina gore sorun olacagini sanmam. Vestelin verdigi raporlari arastiracakalardir. Direk kabul edilecegibi sanmam.
Not:Hukumet yandasi degilim aksine nefret ederim.