2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı

The Division, videosu ile etkiledi. Oculus; VR'ın kötü bilinmesinin nedeni Nintendo dedi! R9 Nano indirime girdi. Nvidia ekran kartlı sistemlerde gizlilik modu iş görmüyor ve fazlası 2si1'de

2si1'in bu haftaki teması "Hareketsiz" neden mi? Detaylar videomuzda. Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla son bir haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun dünyası gelişmeleri sizlerle.

Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı



https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ulkemizde-Drone-ve-iHA-kullanimi-icin-kayit-zorunlulugu-getiren-genelge-yayimlandi.htm



Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak



https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Toyota-otomobiller-internete-direk-uydudan-baglanacak.htm



19 yaşındaki öğrenciden robot avukat



https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/19-yasindaki-ogrenciden-robot-avukat.htm



Sony'den akıllı ışık



https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Sonyden-akilli-isik.htm



AMD Radeon R9 Nano ekran kartında büyük indirim



https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-R9-Nano-ekran-kartinda-buyuk-indirim.htm



Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor



https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Teslanin-yeni-yazilim-guncellemesi-araclara-otomatik-park-ozelligi-kazandiriyor.htm



Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım



https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Cinli-yatirimcilardan-Ubere-2-milyar-dolar-yatirim.htm



Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok



https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Fransadan-guclu-sifrelemelere-gecit-yok.htm



Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi



https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/internet-Explorer-8-9-ve-10-icin-yolun-sonu-geldi.htm



Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor



https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-Skylake-ailesindeki-bir-hata-belirli-islemlerde-donmalara-sebebiyet-veriyor.htm



Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji



https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Kisirliga-care-olabilecek-nano-teknoloji-Spermbots.htm



