2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
The Division, videosu ile etkiledi. Oculus; VR'ın kötü bilinmesinin nedeni Nintendo dedi! R9 Nano indirime girdi. Nvidia ekran kartlı sistemlerde gizlilik modu iş görmüyor ve fazlası 2si1'de
2si1'in bu haftaki teması "Hareketsiz" neden mi? Detaylar videomuzda. Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla son bir haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun dünyası gelişmeleri sizlerle.
Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ulkemizde-Drone-ve-iHA-kullanimi-icin-kayit-zorunlulugu-getiren-genelge-yayimlandi.htm
Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Toyota-otomobiller-internete-direk-uydudan-baglanacak.htm
19 yaşındaki öğrenciden robot avukat
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/19-yasindaki-ogrenciden-robot-avukat.htm
Sony'den akıllı ışık
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Sonyden-akilli-isik.htm
AMD Radeon R9 Nano ekran kartında büyük indirim
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-R9-Nano-ekran-kartinda-buyuk-indirim.htm
Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Teslanin-yeni-yazilim-guncellemesi-araclara-otomatik-park-ozelligi-kazandiriyor.htm
Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Cinli-yatirimcilardan-Ubere-2-milyar-dolar-yatirim.htm
Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Fransadan-guclu-sifrelemelere-gecit-yok.htm
Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi
https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/internet-Explorer-8-9-ve-10-icin-yolun-sonu-geldi.htm
Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-Skylake-ailesindeki-bir-hata-belirli-islemlerde-donmalara-sebebiyet-veriyor.htm
Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Kisirliga-care-olabilecek-nano-teknoloji-Spermbots.htm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ulkemizde-Drone-ve-iHA-kullanimi-icin-kayit-zorunlulugu-getiren-genelge-yayimlandi.htm
Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Toyota-otomobiller-internete-direk-uydudan-baglanacak.htm
19 yaşındaki öğrenciden robot avukat
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/19-yasindaki-ogrenciden-robot-avukat.htm
Sony'den akıllı ışık
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Sonyden-akilli-isik.htm
AMD Radeon R9 Nano ekran kartında büyük indirim
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-R9-Nano-ekran-kartinda-buyuk-indirim.htm
Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Teslanin-yeni-yazilim-guncellemesi-araclara-otomatik-park-ozelligi-kazandiriyor.htm
Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Cinli-yatirimcilardan-Ubere-2-milyar-dolar-yatirim.htm
Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Fransadan-guclu-sifrelemelere-gecit-yok.htm
Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi
https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/internet-Explorer-8-9-ve-10-icin-yolun-sonu-geldi.htm
Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-Skylake-ailesindeki-bir-hata-belirli-islemlerde-donmalara-sebebiyet-veriyor.htm
Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Kisirliga-care-olabilecek-nano-teknoloji-Spermbots.htm
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Doktorrrrrrr