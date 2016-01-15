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2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
51,8b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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The Division, videosu ile etkiledi. Oculus; VR'ın kötü bilinmesinin nedeni Nintendo dedi! R9 Nano indirime girdi. Nvidia ekran kartlı sistemlerde gizlilik modu iş görmüyor ve fazlası 2si1'de
2si1'in bu haftaki teması  "Hareketsiz" neden mi? Detaylar videomuzda. Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla son bir haftanın öne çıkan teknoloji ve oyun dünyası gelişmeleri sizlerle.
Ülkemizde Drone ve İHA kullanımı için kayıt zorunluluğu getiren genelge yayımlandı

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ulkemizde-Drone-ve-iHA-kullanimi-icin-kayit-zorunlulugu-getiren-genelge-yayimlandi.htm

Toyota otomobiller internete direk uydudan bağlanacak

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Toyota-otomobiller-internete-direk-uydudan-baglanacak.htm

19 yaşındaki öğrenciden robot avukat

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/19-yasindaki-ogrenciden-robot-avukat.htm

Sony'den akıllı ışık

https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Sonyden-akilli-isik.htm

AMD Radeon R9 Nano ekran kartında büyük indirim

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-R9-Nano-ekran-kartinda-buyuk-indirim.htm

Tesla'nın yeni yazılım güncellemesi araçlara "otomatik park" özelliği kazandırıyor

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Teslanin-yeni-yazilim-guncellemesi-araclara-otomatik-park-ozelligi-kazandiriyor.htm

Çinli yatırımcılardan Uber'e 2 milyar dolar yatırım

https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Cinli-yatirimcilardan-Ubere-2-milyar-dolar-yatirim.htm

Fransa'dan güçlü şifrelemelere geçit yok

https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Fransadan-guclu-sifrelemelere-gecit-yok.htm

Internet Explorer 8, 9 ve 10 için yolun sonu geldi

https://www.donanimhaber.com/isletim-sistemleri/haberleri/internet-Explorer-8-9-ve-10-icin-yolun-sonu-geldi.htm

Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor

https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-Skylake-ailesindeki-bir-hata-belirli-islemlerde-donmalara-sebebiyet-veriyor.htm

Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Kisirliga-care-olabilecek-nano-teknoloji-Spermbots.htm


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tuilde 3 yıl en beğenilen
Mesut cevik ile mesut cevik'in sundugu...


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mahsur kalan adam 3 yıl
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Doktorrrrrrr
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1BilimAdamı 3 yıl
Bizim üniversitedeki lab pclerinde onboard ekran kartı var solide autocade öyle giriyoruz(programlarda crackli


)
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Recharged 3 yıl
Dolu ve güzel bir program olmuş.
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Seyrim 3 yıl
Teşekkürler.. Güzel bir programdı..
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kont_andre 3 yıl
Video Bulunamadı! :(
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adnan96 3 yıl
video patlamış sanırım ne güzel gece gece izlicektim :)
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Speed-Step 3 yıl
Arkadaşlar videodaki sorun giderildi :)
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Speed-Step 3 yıl adnan96
Arkadaşlar videodaki sorun giderildi :)
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ylmzsngl 3 yıl
İzlemekten keyif aldığım, güzel bir inceleme olmuş. Ellerinize, dilinize sağlık.
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dostum kertenkele 3 yıl
Şu oyunlara o kadar parayı nasıl veriyorsunuz anlamıyorum lüzumsuz gereksiz bişey
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tolgabes64 3 yıl
uber ve korsan taksi ?
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tolgabes64 3 yıl
uber ve korsan taksi ?
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robustt 3 yıl



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mahsur kalan adam 3 yıl
bizim ünide de caspwe aidata ne kadar çöp varsa almışlar laptop açılana kadar ders bitiyor
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Final Getsuga Tenshou 3 yıl
Çok güzel programdı. Talha'nın mimikler fena
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