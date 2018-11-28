2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in özel bölümünde konumuz yeni Playstation ve Xbox'dan beklentilerimiz neler? Şu anki konsollar ne sunamadılar da yenileri sunsa tadından yenmez olurdu? Ya sizin beklentileriniz neler?
2si1 Özel'de konumuz yeni Xbox ve Playstation 5'den beklentilerimiz. Şimdikiler ne veremediler de yenilerinden beklenti içine girdik?
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Kandırıldım izlemiyorum.
Sırayla gidiyorum, umarım dikkate alır, bir sonraki bölümde düzeltme yaparsınız.
1- 200 GB'ye kadar disklerin olduğunu söylemişsiniz. Hayır bu bilgi yanlış. Sony'nin bazı prototip çalışmaları olduğu doğrudur ama son kullanıcıya ya da üretim fabrikalarına yansımış, finalize edilmiş bir ürün yok.
2- Standart Blu-Ray okuyucu cihazların firmware güncellemesiyle BDXL okuyabildiğini söylemişsiniz. Hatta daha da ileri giderek ortada olmayan 200 GB'lik disklerin de okunabileceğini söylemişsiniz. Hayır, bu bilgi de yanlış. BDXL ve standart BD'nin okunduğu dalga boyları farklıdır ve katman geçişleri sırasında lazerin odağını doğru katmana yönlendirmesi için farklı lense ihtiyaç vardır. Yani anlayacağınız, olay yazılımsal değil donanımsaldır.
Savunduğunuz ve doğruluğunu iddia ettiğiniz bilgileri nereden duydunuz bilmiyorum. Mümkünse kaynaklarınızı check etmenizi salık veriyorum.
Kıssadan hisse, bu yazıyı yazdığım tarih itibarıyla, sizin ve benim görebileceğimiz azami kapasite 128 GB BDXL disklerdir. Söz konusu diskler sadece uyumlu cihazlarda çalıştırılabilir ve eski okuyucu cihazlarla "donanımsal olarak" uyumsuzdur.