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2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?

5 ay
16,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in özel bölümünde konumuz yeni Playstation ve Xbox'dan beklentilerimiz neler? Şu anki konsollar ne sunamadılar da yenileri sunsa tadından yenmez olurdu? Ya sizin beklentileriniz neler?
2si1 Özel'de konumuz yeni Xbox ve Playstation 5'den beklentilerimiz. Şimdikiler ne veremediler de yenilerinden beklenti içine girdik?

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javaprof 5 ay en beğenilen
hani saç?
Kandırıldım izlemiyorum.
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smyleface 5 ay
Sevgili Mesut Çevik, senelerdir donanım editörü olmanıza rağmen, bilginiz olmadığı konularda sanki öyleymiş gibi insanlara yanıltıcı bilgi vermenize gerçekten üzüldüm. Niyetinizin kötü olduğunu düşünmüyorum ama göz göre göre Blu-Ray konusunda yanlış bilgi vermenize de seyirci kalamadım.
Sırayla gidiyorum, umarım dikkate alır, bir sonraki bölümde düzeltme yaparsınız.
1- 200 GB'ye kadar disklerin olduğunu söylemişsiniz. Hayır bu bilgi yanlış. Sony'nin bazı prototip çalışmaları olduğu doğrudur ama son kullanıcıya ya da üretim fabrikalarına yansımış, finalize edilmiş bir ürün yok.
2- Standart Blu-Ray okuyucu cihazların firmware güncellemesiyle BDXL okuyabildiğini söylemişsiniz. Hatta daha da ileri giderek ortada olmayan 200 GB'lik disklerin de okunabileceğini söylemişsiniz. Hayır, bu bilgi de yanlış. BDXL ve standart BD'nin okunduğu dalga boyları farklıdır ve katman geçişleri sırasında lazerin odağını doğru katmana yönlendirmesi için farklı lense ihtiyaç vardır. Yani anlayacağınız, olay yazılımsal değil donanımsaldır.
Savunduğunuz ve doğruluğunu iddia ettiğiniz bilgileri nereden duydunuz bilmiyorum. Mümkünse kaynaklarınızı check etmenizi salık veriyorum.
Kıssadan hisse, bu yazıyı yazdığım tarih itibarıyla, sizin ve benim görebileceğimiz azami kapasite 128 GB BDXL disklerdir. Söz konusu diskler sadece uyumlu cihazlarda çalıştırılabilir ve eski okuyucu cihazlarla "donanımsal olarak" uyumsuzdur.
Sevgili Mesut Çevik, senelerdir donanım editörü olmanıza rağmen, bilginiz olmadığı konularda sanki öyleymiş gibi insanlara yanıltıcı bilgi vermenize gerçekten ü...
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bilkerk 5 ay
son dakikada kadraja giren ablaya sesli güldüm...
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basturk9027 5 ay
Mesut Çevik gitdige daha antipatikmi oluyor yoksa banami oyle geliyor emin olamadim ?
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Hümiyettin 5 ay
Fiyatı uygun olmalı. Bizim için diğerleri sonra gelir.
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Kartal Göz 5 ay
Enis Kirazoğlu demiş ki ps1'den 4'e yükleme ekranları uzadı. Ben de diyorum ki tam tersi. PS1 ve Ps2 oyunlarındaki o yükleme ekranları daha uzundu, şu anki oyunlarda ise daha kısa. Oyunların boyutları büyüdü ama donanımlar da hızlandı. Yükleme ekranları gelecekte bence biraz daha kısa olacaktır.
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mocobain 5 ay
Son dakikadaki "Ufo gören masum köylü" bakışıyla geçen ablamıza saygılar sevgiler.
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wakari_mayo 5 ay
Sürme pis ayaklarını koltuğa Enis.
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alasterkasor 5 ay
31:12 arkadaki abla kim ya :D hahahahaha
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grafman09 5 ay
Hızlı tüketiyoruz, hızlı üretim bekliyoruz, haliyle daha fazla para kazanç beklentisi var, bunun sonucunda ortaya çıkan eksik hatalı oyunları görüyoruz.. Çok mu aç gözlü olduk!! Tak çalıştır kasetleri Cdleri özlüyoruz..
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DH Misafiri 5 ay
bu teknoloji muhabbetini hep erkeklerden dinliyoruz hiç meraklı olan bayan yokmu acaba oda çıksa anlatsa ram di cpu ydu vs vs diye art niyetli soylemiyordum insan bazen farklılık arıyor
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smyleface 5 ay
Sevgili Mesut Çevik, senelerdir donanım editörü olmanıza rağmen, bilginiz olmadığı konularda sanki öyleymiş gibi insanlara yanıltıcı bilgi vermenize gerçekten üzüldüm. Niyetinizin kötü olduğunu düşünmüyorum ama göz göre göre Blu-Ray konusunda yanlış bilgi vermenize de seyirci kalamadım.
Sırayla gidiyorum, umarım dikkate alır, bir sonraki bölümde düzeltme yaparsınız.
1- 200 GB'ye kadar disklerin olduğunu söylemişsiniz. Hayır bu bilgi yanlış. Sony'nin bazı prototip çalışmaları olduğu doğrudur ama son kullanıcıya ya da üretim fabrikalarına yansımış, finalize edilmiş bir ürün yok.
2- Standart Blu-Ray okuyucu cihazların firmware güncellemesiyle BDXL okuyabildiğini söylemişsiniz. Hatta daha da ileri giderek ortada olmayan 200 GB'lik disklerin de okunabileceğini söylemişsiniz. Hayır, bu bilgi de yanlış. BDXL ve standart BD'nin okunduğu dalga boyları farklıdır ve katman geçişleri sırasında lazerin odağını doğru katmana yönlendirmesi için farklı lense ihtiyaç vardır. Yani anlayacağınız, olay yazılımsal değil donanımsaldır.
Savunduğunuz ve doğruluğunu iddia ettiğiniz bilgileri nereden duydunuz bilmiyorum. Mümkünse kaynaklarınızı check etmenizi salık veriyorum.
Kıssadan hisse, bu yazıyı yazdığım tarih itibarıyla, sizin ve benim görebileceğimiz azami kapasite 128 GB BDXL disklerdir. Söz konusu diskler sadece uyumlu cihazlarda çalıştırılabilir ve eski okuyucu cihazlarla "donanımsal olarak" uyumsuzdur.
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