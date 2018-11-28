2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?

2si1'in özel bölümünde konumuz yeni Playstation ve Xbox'dan beklentilerimiz neler? Şu anki konsollar ne sunamadılar da yenileri sunsa tadından yenmez olurdu? Ya sizin beklentileriniz neler?

2si1 Özel'de konumuz yeni Xbox ve Playstation 5'den beklentilerimiz. Şimdikiler ne veremediler de yenilerinden beklenti içine girdik?