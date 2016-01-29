2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı

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4K Monitörünüz var mı? Evet Hayır Babo önce bir Full HD alak gerisi kolay 4K oyun oynatacak bir sisteminiz var mı? Evet Hayır Babo önce Full HD düzgün oynayak gerisi kolay Türk Telekom birleşmesi iyi oldu mu? Evet Hayır Babo önce nete düzgün bağlanak gerisi kolay Oy Ver 2189 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 4K Monitörünüz var mı? Evet Hayır Babo önce bir Full HD alak gerisi kolay 4K oyun oynatacak bir sisteminiz var mı? Evet Hayır Babo önce Full HD düzgün oynayak gerisi kolay Türk Telekom birleşmesi iyi oldu mu? Evet Hayır Babo önce nete düzgün bağlanak gerisi kolay Anket Sonlandı 2189 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 4K Monitörünüz var mı? 4% Evet 93 oy 62% Hayır 1348 oy 34% Babo önce bir Full HD alak gerisi kolay 749 oy 4K oyun oynatacak bir sisteminiz var mı? 11% Evet 236 oy 49% Hayır 1062 oy 41% Babo önce Full HD düzgün oynayak gerisi kolay 891 oy Türk Telekom birleşmesi iyi oldu mu? 17% Evet 368 oy 16% Hayır 351 oy 67% Babo önce nete düzgün bağlanak gerisi kolay 1470 oy 2189 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön



https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-GPUOpen-girisimi-hayata-geciyor.htm



HBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilir

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/HBM-2-bellekli-Titan-X-halefi-Nisan-ayinda-tanitilabilir.htm



Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"

https://www.donanimhaber.com/kurumsal-etkinlikler/haberleri/Avea-ve-TTNET-markalarina-veda-vakti-Degerlendirme-videosu.htm



2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı

https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/2016-yili-itibariyle-dunyanin-en-zengin-50-ismi-aciklandi.htm



Komplo teorilerine matematiksel çözüm

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Komplo-teorilerine-matematiksel-cozum.htm



Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket

https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Gunes-enerjisi-ile-2-dakika-icinde-isitmayi-basaran-ceket.htm



Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Genetik-muhendisligiyle-ilk-otistik-maymunlar-yetistirildi.htm



Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Blue-Origin-ayni-roketi-ikinci-kez-uzaya-firlatarak-bir-ilke-imza-atti.htm



Engel tanımayan tekerlekli sandalye

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Engel-tanimayan-tekerlekli-sandalye.htm AMD GPUOpen girişimi hayata geçiyorHBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilirAvea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandıKomplo teorilerine matematiksel çözümGüneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceketGenetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildiBlue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attıEngel tanımayan tekerlekli sandalye