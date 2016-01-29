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2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
58b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji ve Oyun dünyasını yakından takip ederken stres atmak ve gündelik konulardaki tartışmaları da mı duymak istiyorsun? O zaman doğru yerdesin 2si1 başlıyor.
4K Monitörünüz var mı? 4K oyun oynatacak bir sisteminiz var mı? Türk Telekom birleşmesi iyi oldu mu? Oy Ver 2189 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
AMD GPUOpen girişimi hayata geçiyor
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-GPUOpen-girisimi-hayata-geciyor.htm

HBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilir
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/HBM-2-bellekli-Titan-X-halefi-Nisan-ayinda-tanitilabilir.htm

Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-etkinlikler/haberleri/Avea-ve-TTNET-markalarina-veda-vakti-Degerlendirme-videosu.htm

2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/2016-yili-itibariyle-dunyanin-en-zengin-50-ismi-aciklandi.htm

Komplo teorilerine matematiksel çözüm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Komplo-teorilerine-matematiksel-cozum.htm

Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Gunes-enerjisi-ile-2-dakika-icinde-isitmayi-basaran-ceket.htm

Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Genetik-muhendisligiyle-ilk-otistik-maymunlar-yetistirildi.htm

Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Blue-Origin-ayni-roketi-ikinci-kez-uzaya-firlatarak-bir-ilke-imza-atti.htm

Engel tanımayan tekerlekli sandalye

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen




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Growlithe 3 yıl
Arnold Sivastanegezer mi?

Bir İngiliz Gonya'ya gelsin
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darkdevil35 3 yıl
Konsolların haline bak division bile 30 fps sabit oynatabiliyor diye performanslı deniyor birde normal grafikte.
Yanıtla +14
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exmotxx 1 yıl
www.bananatic.com/home
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mavizaman 3 yıl
doğru, arnold sivasta ne gezer ahahaha talha 10 numara.
birde önceki videolarda vardı 2si1 serbest stilde "bunun hemen ben önğerinen sistem geğeksilerini(önerişekn sistem gereksinimleri) sunayım size arkadaşlar" diye :D
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kazuya58 3 yıl
"Hangi taraftaysan o tarafı tutuyorsun"
Mesut Ç.
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tugares 3 yıl
Abi tarihçilerin çoğu sosyal medyada sunulan kaynakları ciddiye almıyordur diye düşünüyorum zira çoğu birer kaynak değil. Örneğin Osmanlı padişahlarının anne isimleri gibi. Tarihte önemli olan resmi kaynaklardır. Anonim kaynaklar çok fazla dikkate alınmaz.
1 Yanıt Yanıtla
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Tarihçi 3 yıl tugares
tugares
Abi tarihçilerin çoğu sosyal medyada sunulan kaynakları ciddiye almıyordur diye düşünüyorum zira çoğu birer kaynak değil. Örneğin Osmanlı padişahlarının anne isimleri gibi. Tarihte önemli olan resmi kaynaklardır. Anonim kaynaklar çok fazla dikkate alınmaz.

Çok doğru.
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DH Misafiri 3 yıl
Mavi şişe kapakları geri dönüşüm yapılabilirken normal şişeler kimyasal içeriğinden dolayı geri dönüşüm yapılamaz tek seferlik kullanılabilir. O konuda haklısın mesut abi şişe kapaklarıyla sadece geri dönüşüm yükümlülüğünü kaldırmaktalar kesinlikli engelli vatandaşlara bir yararı olmuyor olsa bile devede kulak..
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Prequel 3 yıl
43:30-43:48

Burayı arkaplanda dinliyordum, ilk girişte dedim noluyoruz, tam anlamıyla yarıldım.
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DH Misafiri 3 yıl
iki tane kel kalan iki tel saçını bi sağ tarıyo, bi sola tarıyo:) bırakın arkadaşlar dağınık kalsın, Nasıl olsa bişey değişmiyor:D
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TeknoTekyes 3 yıl
"Kotaya Karşı Başkaldırıyoruz" sizde bıktıysanız arkadaşın kampanyasına destek olur musunuz?
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rapidblaze 3 yıl
arnold sivastagezer :D
1 Yanıt Yanıtla +4
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HLLBN 3 yıl rapidblaze
rapidblaze
arnold sivastagezer :D

Arnold Sivastanegezer babo
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pakofato 3 yıl
Selam Benim Babam bir ay önce beyin kanamasindan dolayi felc oldu ve hayatinin geri kalanini maalesef vucüdunun sol tarafini kullanamayarak yasamak zorunda.Sizden ricam haberini yaptiginiz fakat Mesut'un sadece bir yerde isminden bahsettigi tekerlikli sandalye ile ilgili detayli bilgi verebilirmisiniz? Hangi Web sitesi,aletin tam ismi nedir?Simdiden tesekkürler
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tayox06 3 yıl
Kamusal mizahı uzun zamandır takip ediyordum ve çevremde benden başka haberi olan yoktu.Şimdi anladım ki tanınıyormuş.İşleri cidden çok kaliteli.
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