2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
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AMD GPUOpen girişimi hayata geçiyor
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-GPUOpen-girisimi-hayata-geciyor.htm
HBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilir
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/HBM-2-bellekli-Titan-X-halefi-Nisan-ayinda-tanitilabilir.htm
Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-etkinlikler/haberleri/Avea-ve-TTNET-markalarina-veda-vakti-Degerlendirme-videosu.htm
2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/2016-yili-itibariyle-dunyanin-en-zengin-50-ismi-aciklandi.htm
Komplo teorilerine matematiksel çözüm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Komplo-teorilerine-matematiksel-cozum.htm
Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Gunes-enerjisi-ile-2-dakika-icinde-isitmayi-basaran-ceket.htm
Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Genetik-muhendisligiyle-ilk-otistik-maymunlar-yetistirildi.htm
Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Blue-Origin-ayni-roketi-ikinci-kez-uzaya-firlatarak-bir-ilke-imza-atti.htm
Engel tanımayan tekerlekli sandalye
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-GPUOpen-girisimi-hayata-geciyor.htm
HBM 2 bellekli Titan X halefi, Nisan ayında tanıtılabilir
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/HBM-2-bellekli-Titan-X-halefi-Nisan-ayinda-tanitilabilir.htm
Avea ve TTNET markalarına veda vakti! "Değerlendirme videosu"
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-etkinlikler/haberleri/Avea-ve-TTNET-markalarina-veda-vakti-Degerlendirme-videosu.htm
2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 ismi açıklandı
https://www.donanimhaber.com/kurumsal-diger/haberleri/2016-yili-itibariyle-dunyanin-en-zengin-50-ismi-aciklandi.htm
Komplo teorilerine matematiksel çözüm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Komplo-teorilerine-matematiksel-cozum.htm
Güneş enerjisi ile 2 dakika içinde ısıtmayı başaran ceket
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/Gunes-enerjisi-ile-2-dakika-icinde-isitmayi-basaran-ceket.htm
Genetik mühendisliğiyle ilk otistik maymunlar yetiştirildi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Genetik-muhendisligiyle-ilk-otistik-maymunlar-yetistirildi.htm
Blue Origin aynı roketi ikinci kez uzaya fırlatarak bir ilke imza attı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Blue-Origin-ayni-roketi-ikinci-kez-uzaya-firlatarak-bir-ilke-imza-atti.htm
Engel tanımayan tekerlekli sandalye
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