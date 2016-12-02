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2si1 "İyileştiren" Teknoloji ve Oyun Programı
2 yıl
55,1b
1
2si1
1189
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde özellikle teknoloji alanında devrimlere tanık olacaksınız. Tek depo ile 2000KM gidebilen elektrikli tır, ileri derecede yanıkları 2 günde hiç olmamış gibi tedavi eden yeni sprey
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ysngrkn
2 yıl
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editörün seçimi
Mesut Çevik'e E-Spor konusunda %100 katılıyorum. Gençleri üretmek yerine tüketmeye yönlendirmek ülkeye ve o çocuklara yapılacak en kötü şey.
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KaleyDeskop
2 yıl
editörün seçimi
zotac'ın cihazını 98 yılında yayınlanan lain animesinde görmüştüm, sırtında pc gözünde vr kask :)
zotac'ın cihazını 98 yılında yayınlanan lain animesinde görmüştüm, sırtında pc gözünde vr kask :)
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+9
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canpii
2 yıl
editörün seçimi
gökhan'ın yurtdışından almak euro'yu arttırır demesi yanlış. zaten o ürün yurtdışından geliyor ve o miktar her türlü çıkıyor dışarı. sadece vergi ve türkiye içi alışveriş hacmi noktasında olumsuz. ki vergi zaten maaşta, arabada, benzinde vs vergilerin bile vergisini vererek soyuluyoruz. yasalar çerçevesinde kaçabildiğim her vergiden kaçarım ben. o yüzden 150euro işini sonuna kadar destekler ve kullanırım.
gökhan'ın yurtdışından almak euro'yu arttırır demesi yanlış. zaten o ürün yurtdışından geliyor ve o miktar her türlü çıkıyor dışarı. sadece vergi ve türkiye içi...
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1
tobepeople
2 yıl
editörün seçimi
E-spor ile bir yılda kazanılabilecek parayı 20 yıl futbol oynasanız kazanamayabilirsiniz.Gerçi çok emek istiyor çoğu bu oyunların yani günde 4-5 saat belki bir kaç yıl alır tam anlamıyla öğrenmek ancak zaten yeteneğiniz yoksa1 ayda belli olur bu genelde sproların yüzde 90'ında işe yarar. Kasparov satranç oynadı hiç para da kazandığını sanmıyorum ancak adını oynayan herkes bilir. Semih saygıner bilardo oynuyordu ancak adını dğnyaya duyurdu hiç başlamayabilirlerdi yani denememek aptallıktır. Bence en azından 1 ay kadar günde 5-6 saat oynayıp izlemeli ve denemeli herkes e-sporu hatta her sporu diyeyim kim bilir belki içinizden biri bir gün Naim Süleymanoğlu olacak, Muhammed Ali, Maradona, Pele ,Jordan...Ha diyeceksiniz ki bu bahsettiklerin ile onlar arasında dağlar kadar fark var. Bence o kadar da yok sadece zaman lazım e-sporun öncüleri bu adamlar bana göre mesela dota da bazı adamlar efsanedir herkes de bilir. Hele birisi var ki anne babası ayrı fakir bir aileden gelip dota oynadığı için evden ayrılmak zorunda kalan tüplü monitör eski bir sistem ile arkadaşının evinde kalarak dünyanın en iyi listesine giren ve kendi yarattığı bir takımla şampiyon olan birisi var
Fear
bu adam bence o adamlar kadar iyi en azından bazılarından...
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Exnuc
2 yıl
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Bağcığını sıkması içinde eğiliyorsun o yüzden pratik değil ne fark etti ki?
Giyeceksin ayağına bir hareket yapacaksın ya da kendi bağlayacak. Olmamış.
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compteach06
2 yıl
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Sohbetinizin son bölümünde yer alan konuyla ilgili olarak; Apple kalitesiz ve klon uygulamaları appstore dan siliyor. 47 binden fazla uygulama sildi. Umarım play storeda da bu konuya dikkat edilir.
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34sem
2 yıl
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E spor a katiliyorum. Gunde ortalama yedi saat bf1 oynuyorum.:D
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CaSsErDoDo
2 yıl
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150 euro olayına Teknoseyir podcastinde açıklık getirildi. Aynı tas aynı hamam devam ediyoruz. Heyecanlanmaya gerek yok
. Ayrıca ülkedeki perakende zincirleri için de birkaç şey söylemek istiyorum. Teknosaymış Vatanmış Bimeksmiş hiçbiri umrumda değil. Global dünyada rekabet edemiyorlarsa fiyat düşürücü alternatifleri uygulasınlar. Dükkan kapatsınlar, aslan paylarını düşürsünler, eleman çıkarsınlar, internete geçiş yapsınlar, müşteri hizmetleri önünde duran ferrarilerini satsınlar ama bir şekilde o fiyatlar düşsün. Neden bu kadar yüksek bu fiyatlar diyince de ağlamaya başlıyorlar. Yok işte şöyle vergi veriyoruz yok eurodan ithal ediyoruz yok bilmemne. Ulan yurtdışındaki adam vergi vermiyor mu? Dükkan açmıyor mu? Eleman çalıştırmıyor mu? Adamlar son satış fiyatından ithal ediyormuş gibi üstüne para koyuyor bir de bunu haklı görüyorlar. Amazon taaa Amerika'dan Almanya'dan kargo ve VERGİ dahil daha ucuza mal satıp adı geçen perakende zincirlerinden 1000 kat daha iyi hizmet veriyor. Adamlar müşteri odaklı çalışıyor bizimkiler ise para odaklı.
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+3
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gxhero
2 yıl
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Mesut beyin söylediği e spor yerine üni. robot bölümlerine ve yazılım turnuvalarına destek olunsa gerçekten yürür gideriz ve ülkeler sağlık, eğitim, adalet sistemleri yerine, savaş teknolojilerine ve halkı kontrol etme teknolojilerine yatırım için birleşiyor olmasa çok daha güzel bir dünyada yaşarız...
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cemecem21
2 yıl
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San Fransisco'yu hacker hackler sistem bozulur ulaşım beleş olur. İzmir'de de belediye kartların bilişim altyapısını sağlayan firmayı değiştirir ulaşım beleş olur.
Ne desem bilemedim valla.
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kraix
2 yıl
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İnternet kafelerin karanlık dünyası sözüne tamamıyla karşıyım.
Çok acımasızca söylenmiş bir söz bu söylediğiniz Mesut bey.
Bahsettiğiniz gibi hiçte karanlık bir dünya değil. Gayet keyifli güzel bir ortamın olduğu dönemlerdi internet kafe dönemleri tabi ki mekandan mekana değişir. Ama tabir yanlış çünkü bende internet kafe işlettim bir çok güzel insanla tanışmama vesile oldu.
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smalsrol
2 yıl
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150 euro benim gibi bir çok oyuncu ve teknoloji seven insan için çok yararlı olacaktır. Daha 1 hafta önce steelseriesin kendi sitesinden black friday indirimlerinden yararlanarak kulaklık aldım, kargo danimarkadan buraya abartısız 2 günde stamdart kargo ile geldi. Daha ülkemizde bile istanbul içi alışverişlerimizde kargo 3 günden az sürede gelmiyor.. Yurt dışında ne yazık ki ülkemize nazaran müşterilere çok büyük ilgi ve alaka var.. Steelseries müşterinin tek bir lafına bakarak ( örneğin desteğe ürün bozuk diye mail atın) hemen refund yapıyor ve eğer isterseniz size kullanmak için kendi sitelerindegeçerli kod veriyor. Ayrıca bu tarz durumlarda gümrük vergisini de steelseries kendi cebinden veriyor..
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MonitörKertenkelesi
2 yıl
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Yılın en iyi bağımsız oyunu olarak
İnside
'ın almasına çok sevindim zaten ondan başkası buna layık olamaz, o derece iyi yani...
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Giyeceksin ayağına bir hareket yapacaksın ya da kendi bağlayacak. Olmamış.
Ne desem bilemedim valla.
Çok acımasızca söylenmiş bir söz bu söylediğiniz Mesut bey.
Bahsettiğiniz gibi hiçte karanlık bir dünya değil. Gayet keyifli güzel bir ortamın olduğu dönemlerdi internet kafe dönemleri tabi ki mekandan mekana değişir. Ama tabir yanlış çünkü bende internet kafe işlettim bir çok güzel insanla tanışmama vesile oldu.