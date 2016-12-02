2si1 "İyileştiren" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde özellikle teknoloji alanında devrimlere tanık olacaksınız. Tek depo ile 2000KM gidebilen elektrikli tır, ileri derecede yanıkları 2 günde hiç olmamış gibi tedavi eden yeni sprey

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.