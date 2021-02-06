2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 hız kesmeden yolunda devam ediyor ve teknoloji dünyasında öne çıkan konuları Can Sungur ve Mesut Çevik değerlendiriyor. Haftanın başlığı PlayStation 5'deki stok sıkıntısı!

2si1 hız kesmeden yolunda devam ediyor ve teknoloji dünyasında öne çıkan konuları Can Sungur ve Mesut Çevik değerlendiriyor. Haftanın başlığı PlayStation 5'deki stok sıkıntısı!