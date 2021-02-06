2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 hız kesmeden yolunda devam ediyor ve teknoloji dünyasında öne çıkan konuları Can Sungur ve Mesut Çevik değerlendiriyor. Haftanın başlığı PlayStation 5'deki stok sıkıntısı!
2si1 hız kesmeden yolunda devam ediyor ve teknoloji dünyasında öne çıkan konuları Can Sungur ve Mesut Çevik değerlendiriyor. Haftanın başlığı PlayStation 5'deki stok sıkıntısı!
Ancak ps5'te durum bu değil cihazı sepete eklemek bile bir hayli zor.
Evet yurtdışı yada yurt içi alanların yüzde 30-40 belki karaborsaci ancak bu xbox X e ulaşmanın kolay olduğu gerçeğini değiştirmez. Ps5'e karaborsacıların çökme sebebide zevkten degil elbette...