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    2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı

    1
    06 Şubat 2021, 12:50
    31,1b
    1
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1 hız kesmeden yolunda devam ediyor ve teknoloji dünyasında öne çıkan konuları Can Sungur ve Mesut Çevik değerlendiriyor. Haftanın başlığı PlayStation 5'deki stok sıkıntısı!

    2si1 hız kesmeden yolunda devam ediyor ve teknoloji dünyasında öne çıkan konuları Can Sungur ve Mesut Çevik değerlendiriyor. Haftanın başlığı PlayStation 5'deki stok sıkıntısı!



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yargı dağıtmak? Oturup çözdünüz tüm sorunları galiba
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    E Eeltorm 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    Can Sungur'u beğeniyorum. Mütevazi birisi. Aynı fikirde olanlar yorumu beğenirse yanlız omadığımı bilirim.
    Yanıtla +17
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    -SWARTHY (Can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Can Sungur ne zamandan tanınan isim oldu yav?
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    musty578 (mustafa ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    getirin yurd dışına açılmasına sevinmem .. neden dersen yurd dışına personel götürüp sterlinle maaş verip çalıştırmicaklarına emin olduğum için burdan götürürler köle sistemi asgari ücretle çalıştırırlar anca bu yüzden balinanın para kazanması beni sevindirme
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Pardon da Xbox nerde bulunuyor ? Söyleyin de alalım ? Tr pazarına bakıp " yaa xBox hala bulunabiliyor Playstation yok satıyor" demek ne kadar profesyonel oldugunuzu gösteriyor. Xbox Tr dışında yok, bulsam alacagım. Ben enayi değilim 500 eurluk cihaza 7.500 TL vereyim. Amazon.de ye stok gelse 5.000 TL ye alacagım Xbox'ı. İkinci olarak " millet playstationa pahalı diyor ama stoklarda yok herkes playstation almak istiyor" diyorsunuz :) Tr ye kac adet ps5 geldi bunun bilgisi var mı elinizde ? Yok. Tr de kaç adet ps5 karaborsacıların elinde bilginiz var mı ? Yok. Biraz tarafsız yorumlayın su olayları, 100 adet ps5 geliyor, cogunu karaborsacılar alıyor, diğerlerini de durumu iyi olanlar alıyor. Azınlıgın, zaten az olan stoğu anında tüketmesi, bu cihazların ucuz oldugunu mu gösteriyor? Mesut senin mantıgına göre o zaman TR de herkes zengin, araclar da yok satıyor :) Ah ah.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    U ultrAslan-BH (salih balık) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Ps5 yurtdışı Amazon stoğu takip ediyorum, kıyıdan köşeden gelen xbox series X stoklarının bildirimlerinede bir çok kez denk geldim ve sepete ekleyip son ödeme ekranına kadar en az 4-5 kez geldigimi hatırlıyorum(630-670 euro arasında değişiyor fiyatlar, ürün geldikten 1-2 ay sonrada 15-25 euro arası iade yapılıyor).

    Ancak ps5'te durum bu değil cihazı sepete eklemek bile bir hayli zor.

    Evet yurtdışı yada yurt içi alanların yüzde 30-40 belki karaborsaci ancak bu xbox X e ulaşmanın kolay olduğu gerçeğini değiştirmez. Ps5'e karaborsacıların çökme sebebide zevkten degil elbette...
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    Mion 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayret can nasıl salya sümük ağlamamış!
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    mezun2021itü 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    can sungurda bilgi iyi faydalanabilir bir adam
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enis'i beğeniyordum. Mütevazi birisi. Aynı fikirde olanlar like'larsa yanlız omadığımı bilirim.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    E Eeltorm 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    Can Sungur'u beğeniyorum. Mütevazi birisi. Aynı fikirde olanlar yorumu beğenirse yanlız omadığımı bilirim.
    Yanıtla +17
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    E Eeltorm 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Can Sungur akıllı, bilgili konuşuyor. Enis "ben bilmiyorum ama bence" diye söze başlayıp bir şeyler söylüyordu. Can Sungur iyi oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mertvontrier 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Eeltorm
    Aynen. Enis, orta yolcu.
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    TITAN (S K) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    enis paranın peşine düştü heralde
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    -SWARTHY (Can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Can Sungur ne zamandan tanınan isim oldu yav?
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    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2'si 1 diye girdim Getir reklamı çıktı.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sinema, dizi, netflix haberlerini de konular arasında görmek isteriz. CSnin yorumlarını merak ediyorum
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