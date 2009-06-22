3 Günde 1 Milyondan fazla iPhone 3Gs satıldı

Apple,bugün yayınladığı basın açıklamasıyla ilk 3 günde 1 milyondan fazla iPhone 3Gs sattığını açıkladı.
Steve Jobs'un “Kullanıcılar karar veriyor,iPhone kazanıyor.50000 uygulamanın bulunduğu muhteşem AppStore ile iPhone hareketi gün geçtiktçe güçleniyor.” cümlelerinin de yer aldığı açıklamada,aynı zamanda 40 milyon iPhone ve iPod Touch kullanıcısına hitap eden iPhone OS 3.0'ın yayınlandığı günden bu yana 6 milyon kez yüklendiğide açıklandı.
Apple'ın WWDC'nin açılışından tanıttığı iPhone 3Gs,sahip olduğu Arm Cortex A8 işlemci ve PowerVR SGX GPU'su ile önceki modellere donanımsal anlamda üstünlük kuruyor. HSDPA ve Magnetometer desteğine sahip 3Gs,kullanıcılarına aynı zamanda daha geniş depolama alanı ve daha uzun batarya ömrü sunarken ile otofokus destekli 3 megapiksel kamerasıyla çekilen videoları, telefondan kolayca düzenleyip MobileMe,Youtube gibi paylaşım sitelerinde paylaşmaya imkanı veriyor. 19 Haziran'da 8 ülkede piyasaya merhaba diyen 3Gs,Ağustos ayı içersinde de Türkiye'de piyasaya sürülecek.
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Apple'ın pazarlama stratejisi iyi olabilir, ancak satılıyorsa bu kadar fazla belki de kullanıcılarının isteklerine bu kadar önem vermesindendir diye düşünüyorum. Sonuçta windows'ta pazarlamaya önem veriyor diğer firmalarda. Apple ürünleri marjinalliği sever. 90'lı yıllarda windows yeni yeni işletim sistemi kurarken de Apple ve IBM laptopları vardı, şimdi de var. Apple tasarım konusunda çok iyi ürünler çıkarıyor.
http://forum.donanimhaber.com/m_32418369/tm.htm
Bunlar seri üretim midir nedir, bitmiyorlar arkadaş.
Bence ilginç falan değil, paran varsa ona göre yaşarsın.
tamam hemen apple la iletişime geçip sana layık bi telefon üretmelerini isteyelim.. hatta forumda imza falan da toplayabiliriz daha etkili olur
bızım halkımız herzaman bu kazıkları yemeye mahkum edılıyo nede olsan semer bvuran cok oluyo yazık
Sen o işi bırak...
hadi ya beni benden iyi tanıyorsunuz be kardeşim. insanlar iphone kullanmayı 75 sayfa free app doldurup canı sıkıldıkça girip çıkarak ram şişirmek sanıyor sanırım. hiç ortamı germek istemiyorum, hatta macbook pro ipod ve bilimum diğer apple ürünü kullandığım için beni fanboy da sanabilirsiniz hatta belkide haklısınız (hatta belkide fanboyum lan ). ama bu işler MAALESEF böyle yürümüyor be arkadaşlar.
açık konuşucam; telefonumu SADECE exchange destekli serverımızdan devamlı bilgi alışverişi yapmak için, macbook'umu ta bodrumdan (evet muğla ) remote etmek için, 8GB hafızamda dolu dolu "How I Met Your Mother" ve bilimum diğer dizi ve filmleri izlemek için, kimi zaman "donanımhaber"e girip birşeyler yazmak için, Ege bölgesindeki dağların arasında kaybolduğumda yolu bulmak için, ve evet sms gönderip almak ve arama yapmak için kullanıyorum. ve bütün bunlara rağmen delicesine 3G S almak istiyorum...
Ana fikir neymiş???? tek amaç "hava atmak"