3 Günde 1 Milyondan fazla iPhone 3Gs satıldı

Apple,bugün yayınladığı basın açıklamasıyla ilk 3 günde 1 milyondan fazla iPhone 3Gs sattığını açıkladı.

Steve Jobs'un “Kullanıcılar karar veriyor,iPhone kazanıyor.50000 uygulamanın bulunduğu muhteşem AppStore ile iPhone hareketi gün geçtiktçe güçleniyor.” cümlelerinin de yer aldığı açıklamada,aynı zamanda 40 milyon iPhone ve iPod Touch kullanıcısına hitap eden iPhone OS 3.0'ın yayınlandığı günden bu yana 6 milyon kez yüklendiğide açıklandı.

Apple'ın WWDC'nin açılışından tanıttığı iPhone 3Gs,sahip olduğu Arm Cortex A8 işlemci ve PowerVR SGX GPU'su ile önceki modellere donanımsal anlamda üstünlük kuruyor. HSDPA ve Magnetometer desteğine sahip 3Gs,kullanıcılarına aynı zamanda daha geniş depolama alanı ve daha uzun batarya ömrü sunarken ile otofokus destekli 3 megapiksel kamerasıyla çekilen videoları, telefondan kolayca düzenleyip MobileMe,Youtube gibi paylaşım sitelerinde paylaşmaya imkanı veriyor. 19 Haziran'da 8 ülkede piyasaya merhaba diyen 3Gs,Ağustos ayı içersinde de Türkiye'de piyasaya sürülecek.