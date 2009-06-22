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3 Günde 1 Milyondan fazla iPhone 3Gs satıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,2b
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81
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple,bugün yayınladığı basın açıklamasıyla ilk 3 günde 1 milyondan fazla iPhone 3Gs sattığını açıkladı.

Steve Jobs'un “Kullanıcılar karar veriyor,iPhone kazanıyor.50000 uygulamanın bulunduğu muhteşem AppStore ile iPhone hareketi gün geçtiktçe güçleniyor.” cümlelerinin de yer aldığı açıklamada,aynı zamanda 40 milyon iPhone ve iPod Touch kullanıcısına hitap eden iPhone OS 3.0'ın yayınlandığı günden bu yana 6 milyon kez yüklendiğide açıklandı.

Apple'ın WWDC'nin açılışından tanıttığı iPhone 3Gs,sahip olduğu Arm Cortex A8 işlemci ve PowerVR SGX GPU'su ile önceki modellere donanımsal anlamda üstünlük kuruyor. HSDPA ve Magnetometer desteğine sahip 3Gs,kullanıcılarına aynı zamanda daha geniş depolama alanı ve daha uzun batarya ömrü sunarken ile otofokus destekli 3 megapiksel kamerasıyla çekilen videoları, telefondan kolayca düzenleyip MobileMe,Youtube gibi paylaşım sitelerinde paylaşmaya imkanı veriyor. 19 Haziran'da 8 ülkede piyasaya merhaba diyen 3Gs,Ağustos ayı içersinde de Türkiye'de piyasaya sürülecek.


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.:fat32:. 10 yıl

Apple'ın pazarlama stratejisi iyi olabilir, ancak satılıyorsa bu kadar fazla belki de kullanıcılarının isteklerine bu kadar önem vermesindendir diye düşünüyorum. Sonuçta windows'ta pazarlamaya önem veriyor diğer firmalarda. Apple ürünleri marjinalliği sever. 90'lı yıllarda windows yeni yeni işletim sistemi kurarken de Apple ve IBM laptopları vardı, şimdi de var. Apple tasarım konusunda çok iyi ürünler çıkarıyor.
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talisman_55 10 yıl
Way anasını Nokiada telefoncuyum diye gezio
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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: talisman_55

Way anasını Nokiada telefoncuyum diye gezio




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ayzer 10 yıl
önce iPhone ile 199$ a dünyayı kandırdı. türkiyede ise 1600 Tl ye insanları soydu(kendi değil gsm oparatörlerimiz...) şimdide iPhone 3GS ile dünyayı kandırken türk insanı yine soyulacak... 6 ay sonrada iPhone 3FB daha altı ay sonra iPhone 3BJK çıkarır yolunacaklar dükkanı geceden işgal eder :)
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HaManN. 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayzer

önce iPhone ile 199$ a dünyayı kandırdı. türkiyede ise 1600 Tl ye insanları soydu(kendi değil gsm oparatörlerimiz...) şimdide iPhone 3GS ile dünyayı kandırken türk insanı yine soyulacak... 6 ay sonrada iPhone 3FB daha altı ay sonra iPhone 3BJK çıkarır yolunacaklar dükkanı geceden işgal eder :)


http://forum.donanimhaber.com/m_32418369/tm.htm
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayzer

önce iPhone ile 199$ a dünyayı kandırdı. türkiyede ise 1600 Tl ye insanları soydu(kendi değil gsm oparatörlerimiz...) şimdide iPhone 3GS ile dünyayı kandırken türk insanı yine soyulacak... 6 ay sonrada iPhone 3FB daha altı ay sonra iPhone 3BJK çıkarır yolunacaklar dükkanı geceden işgal eder :)


Bunlar seri üretim midir nedir, bitmiyorlar arkadaş.
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St Batuhan 10 yıl
aklıma bunu duyunca direk elalemin televizyona çıkıp açız aç diyip cebinde marlbora sigarasıyla dolaştığı görüntüler geliyor bir kaç sene evveline ait olan. Elalem aç ama bir yandanda hem alet hem yazılımlar dur durak bilmeden satılıyor. İlginç...
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buckethead® 10 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

aklıma bunu duyunca direk elalemin televizyona çıkıp açız aç diyip cebinde marlbora sigarasıyla dolaştığı görüntüler geliyor bir kaç sene evveline ait olan. Elalem aç ama bir yandanda hem alet hem yazılımlar dur durak bilmeden satılıyor. İlginç...

Bence ilginç falan değil, paran varsa ona göre yaşarsın.
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honneur 10 yıl
yahu ellemeyin satsın adamlar. Ne demişler işleyen demir ışıldar. Adamlar külçe demir bile satsalar o kadar güzel pazarlama ve reklam taktikleriyle satıyorlarki emin olun onu bile 3 günde 300-500 bin kişiye satarlar. Asıl hüner malı üretmek değil bence onu pazarlayabilmektir. Adamlar bu konuda çığır açtılar. Üniversitelerde okutulmasını tavsiye ediyorum. Reklamcılık bölümlerinde :)
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Momo-Oz 10 yıl
param var ama iphone almıyorum nedeni ise isteklerim daha fazla ne zaman iphone , sony psp gibi kaliteli güzel oyunları çalıştıracak kıvama gelir ve istediğim özellikleri barındırırsa o zaman alırım daha dogrusu teknoloji su anda bi atılım aşamasında ama bi 5 sene sonra biraz yavaslamak zorunda kalıcak nanometreler yüzünden iste o zaman alıcam telefonumu :D
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westblood 10 yıl

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zizazu 10 yıl

Orjinalden alıntı: DungeonKeeper

param var ama iphone almıyorum nedeni ise isteklerim daha fazla ne zaman iphone , sony psp gibi kaliteli güzel oyunları çalıştıracak kıvama gelir ve istediğim özellikleri barındırırsa o zaman alırım daha dogrusu teknoloji su anda bi atılım aşamasında ama bi 5 sene sonra biraz yavaslamak zorunda kalıcak nanometreler yüzünden iste o zaman alıcam telefonumu :D

tamam hemen apple la iletişime geçip sana layık bi telefon üretmelerini isteyelim.. hatta forumda imza falan da toplayabiliriz daha etkili olur
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The.Prodigyy 10 yıl
selam arkadaşlar ben inter global kargoda sistem sorumlusuyum biz bu iphonlarıve turkcell ve tellcom inteltekin türkiye dağılımı biz yapıyoruz inanın turkceell kampanya ile satıyo bu ipohne ları ve turkcelle malıyeti 200 dolar yanlıs duymadınız 200 daolr
bızım halkımız herzaman bu kazıkları yemeye mahkum edılıyo nede olsan semer bvuran cok oluyo yazık
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: gokkus86

selam arkadaşlar ben inter global kargoda sistem sorumlusuyum biz bu iphonlarıve turkcell ve tellcom inteltekin türkiye dağılımı biz yapıyoruz inanın turkceell kampanya ile satıyo bu ipohne ları ve turkcelle malıyeti 200 dolar yanlıs duymadınız 200 daolr

bızım halkımız herzaman bu kazıkları yemeye mahkum edılıyo nede olsan semer bvuran cok oluyo yazık


Sen o işi bırak...
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fotifoti 10 yıl
iyi hoşta , dünyanın yarısı acından kıvranırken, krizden milyonlar işsiz kalırken bu ne şiddet bu celal diye sormazlarmı ?
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dante38 10 yıl
@husnukeye katılıyorum normal telefon gibi kullanıyorlar.
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CanTasci 10 yıl

Orjinalden alıntı: dante38

@husnukeye katılıyorum normal telefon gibi kullanıyorlar.


hadi ya
beni benden iyi tanıyorsunuz be kardeşim. insanlar iphone kullanmayı 75 sayfa free app doldurup canı sıkıldıkça girip çıkarak ram şişirmek sanıyor sanırım. hiç ortamı germek istemiyorum, hatta macbook pro ipod ve bilimum diğer apple ürünü kullandığım için beni fanboy da sanabilirsiniz hatta belkide haklısınız (hatta belkide fanboyum lan
). ama bu işler MAALESEF böyle yürümüyor be arkadaşlar.
açık konuşucam; telefonumu SADECE exchange destekli serverımızdan devamlı bilgi alışverişi yapmak için, macbook'umu ta bodrumdan (evet muğla
) remote etmek için, 8GB hafızamda dolu dolu "How I Met Your Mother" ve bilimum diğer dizi ve filmleri izlemek için, kimi zaman "donanımhaber"e girip birşeyler yazmak için, Ege bölgesindeki dağların arasında kaybolduğumda yolu bulmak için, ve evet sms gönderip almak ve arama yapmak için kullanıyorum. ve bütün bunlara rağmen delicesine 3G S almak istiyorum...

Ana fikir neymiş???? tek amaç "hava atmak"
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laserion 10 yıl
Nvidia Tegra Kullanan cihazlar bi çıksın piyasaya görürüm o zaman İphone3Gs'i kimse ismini bile anmaz artık. Hani bir laf varya "Daha iyisi çıkana kadar en iyisi bu" İphone'da aynen öyle işte. Tabii ki Tegra çıkana kadar.
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