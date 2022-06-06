Apple ürünlerine bir zam daha geldi: iPhone 13, 22.499 TL

Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Apple'ın WWDC etkinliğinin hemen ardından Apple Store güncellendi ve fiyatlara ne yazık ki bir zam daha geldi.
Bu sabah saatlerinde Apple Store'da bir güncelleme olduğu fark edilmişti ve aslında birçok insan zammın geldiğine dair korkuya kapılmıştı. Etkinliğin bitimiyle birlikte birçok Apple ürüne de korkulduğu gibi zam geldi. Apple en son ülkemizde Mart 2022'de bir zam yapmıştı, bu da yılın ikinci zammı oldu. Yeni fiyatlar şöyle:
Apple Zammının Ardından Yeni iPhone Fiyatları
- iPhone 13 128GB: 22.499 TL (Eski fiyat 18.999 TL)
- iPhone 13 Mini 128 GB: 20.999 TL (Eski fiyat 17.499 TL)
- iPhone 13 Pro 128 GB: 29.999 TL(Eski fiyat 24.999 TL)
- iPhone 13 Pro Max 128 GB: 32.999 TL(Eski fiyat 27.999 TL)
- iPhone 12 64 GB: 20.999 TL (Eski fiyat 17.499 TL)
- iPhone 12 Mini 64 GB: 18.999 TL 15.799 TL (Eski fiyat 15.799 TL)
- iPhone 11 64 GB: 14.999 TL(Eski fiyat 12.999 TL)
Diğer Apple Ürünleri
- Apple Watch Series 7: 8.399 TL
- AirPods 3. Nesil: 3.599 TL
- AirPods Pro: 5.399 TL
- 24 inç iMac başlangıç fiyatı: 26.999 TL
- iPad Pro başlangıç fiyatı: 16.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.