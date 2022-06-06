Apple ürünlerine bir zam daha geldi: iPhone 13, 22.499 TL

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Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Apple'ın WWDC etkinliğinin hemen ardından Apple Store güncellendi ve fiyatlara ne yazık ki bir zam daha geldi.

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Bu sabah saatlerinde Apple Store'da bir güncelleme olduğu fark edilmişti ve aslında birçok insan zammın geldiğine dair korkuya kapılmıştı. Etkinliğin bitimiyle birlikte birçok Apple ürüne de korkulduğu gibi zam geldi. Apple en son ülkemizde Mart 2022'de bir zam yapmıştı, bu da yılın ikinci zammı oldu. Yeni fiyatlar şöyle:

Apple Zammının Ardından Yeni iPhone Fiyatları

iPhone 13 128GB: 22.499 TL (Eski fiyat 18.999 TL )

) iPhone 13 Mini 128 GB: 20.999 TL (Eski fiyat 17.499 TL )

) iPhone 13 Pro 128 GB: 29.999 TL(Eski fiyat 24.999 TL )

) iPhone 13 Pro Max 128 GB: 32.999 TL(Eski fiyat 27.999 TL )

) iPhone 12 64 GB: 20.999 TL (Eski fiyat 17.499 TL )

) iPhone 12 Mini 64 GB: 18.999 TL 15.799 TL (Eski fiyat 15.799 TL )

(Eski fiyat ) iPhone 11 64 GB: 14.999 TL(Eski fiyat 12.999 TL)

Diğer Apple Ürünleri

Apple Watch Series 7: 8.399 TL

AirPods 3. Nesil: 3.599 TL

AirPods Pro: 5.399 TL

24 inç iMac başlangıç fiyatı: 26.999 TL

iPad Pro başlangıç fiyatı: 16.999 TL

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Apple ürünlerine bir zam daha geldi