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Apple geçtiğimiz saatlerde düzenlenen WWDC etkinliğinde birçok yenilik tanıttı ancak en dikkat çeken kısımlardan biri de M2 çipli yeni MacBook Air'ın tanıtıldığı kısım oldu. Tanıtımın ardından da bizler için en çok merak edilen kısım belli oldu: Türkiye fiyatı.

M2 Çipli MacBook Air Türkiye Fiyatı

Etkinliğin son dakikalarında Apple Store Türkiye güncellendi ve M2 çipli yeni MacBook Air'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Başlangıç fiyatı ise 25.999 TL. Önümüzdeki ay çıkış yapacak olan M2 çipli yeni MacBook Air'ın Türkiye fiyatı şu şekilde:

8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 8 GB birleşik bellek ve 256 GB SSD depolamaya sahip olan model 25.999 TL.

8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 8 GB birleşik bellek ve 512 GB SSD depolamaya sahip model ise 32.299 TL.

M2 çipli yeni MacBook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

M2 çipli MacBook Air'ın yurt dışı fiyatı ise 1199 dolardan başlıyor. Türkiye fiyatının yüksek olmasındaki bir diğer sebep de etkinlikle birlikte birçok Apple ürününe zam gelmiş olması. Bu da beklenenden biraz daha yüksek bir fiyat karşımıza çıkardı. yeni MacBook Air'a dair detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz. Zam ile ilgili detayları da burada bulabilirsiniz.

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