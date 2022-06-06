Apple geçtiğimiz saatlerde düzenlenen WWDC etkinliğinde birçok yenilik tanıttı ancak en dikkat çeken kısımlardan biri de M2 çipli yeni MacBook Air'ın tanıtıldığı kısım oldu. Tanıtımın ardından da bizler için en çok merak edilen kısım belli oldu: Türkiye fiyatı.
M2 Çipli MacBook Air Türkiye Fiyatı
Etkinliğin son dakikalarında Apple Store Türkiye güncellendi ve M2 çipli yeni MacBook Air'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Başlangıç fiyatı ise 25.999 TL. Önümüzdeki ay çıkış yapacak olan M2 çipli yeni MacBook Air'ın Türkiye fiyatı şu şekilde:
- 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 8 GB birleşik bellek ve 256 GB SSD depolamaya sahip olan model 25.999 TL.
- 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 8 GB birleşik bellek ve 512 GB SSD depolamaya sahip model ise 32.299 TL.
M2 çipli MacBook Air'ın yurt dışı fiyatı ise 1199 dolardan başlıyor. Türkiye fiyatının yüksek olmasındaki bir diğer sebep de etkinlikle birlikte birçok Apple ürününe zam gelmiş olması. Bu da beklenenden biraz daha yüksek bir fiyat karşımıza çıkardı. yeni MacBook Air'a dair detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz. Zam ile ilgili detayları da burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.