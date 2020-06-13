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    30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı

    Xiaomi, 30.000 mAh kapasiteli Mi Power Bank 3 modelini duyurdu. 18W çıkış ve 24W giriş gücüne sahip Mi Power Bank 3, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
    2 sa.
    1,5b
    59
    9
    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı
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    Akıllı telefonlardan powerbanklere, scooterlardan süpürgelere kadar oldukça geniş ürün yelpazesine sahip olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz sene duyurduğu Mi Power Bank 3'ün yeni bir versiyonunu satışa sundu. 

    Yeni Mi Power Bank 3, önceki sürümle büyük oranda benzerlik gösterse de batarya kapasitesindeki 10.000 mAh'lik artış (önceki modelde 20.000 mAh) ile selefiyle arasına ince bir çizgi çekiyor.

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    30.000 mAh batarya kapasitesi

    Xiaomi'nin şimdiye kadar duyurmuş olduğu en büyük powerbank olan Mi Power Bank 3, 18W çıkış ve 24W giriş gücüne sahip 30.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu denli yüksek batarya kapasitesi Mi Power Bank 3'ün taşınabilirliğini olumsuz yönde etkilerken, powerbankin boyut ve ağırlığını da artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

    Yaklaşık 660 gram ağırlığında olan Mi Power Bank 3, 44 mm kalınlığında. Üzerinde iki adet USB-A, bir adet USB-C ve bir tane de micro USB girişi bulunan powerbank, aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor. Powerbankin kendisi ise USB-C üzerinden 24W hızlı şarj desteğiyle birlikte 7,5 saat içerisinde tam doluluk kapasitesine erişebiliyor. 

    30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı
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    Akıllı telefonların yanı sıra tablet, Bluetooth kulaklık, akıllı saat ve fotoğraf makinesi gibi aygıtları da şarj edebilen Mi Power Bank 3, düşük akım modu özelliğiyle birlikte kablosuz kulaklık, Bluetooth özellikli selfie çubuğu gibi düşük akımlarda şarj olan cihazlarla da uyumlu. Powerbanki düşük akım moduna almak içinse güç butonuna iki kere basmak yeterli.

    30.000 mAh kapasiteli yeni Mi Power Bank 3 için biçilen fiyat etiketi ise 169 yuan (24 $) şeklinde. 



    https://www.gizchina.com/2020/06/12/xiaomi-mi-power-bank-3-30000-mah-largest-ever-powerbank-released-for-24/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sirchade 43 dk. en beğenilen MertDrx
    Zaten adamlar sana illa 30.000 mah al diye dayatmıyor ki, 5000 mah değerine kadar bir sürü seçenekleri mevcut, eleştiriniz boş o yüzden.
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    MertDrx (Mert L.) 2 sa.
    Birazda eğim verselerde millet takoz niyetine kullansa bare. Tamam kamp yapan, uzun yola çıkan için güzel ama günlük kullanacak insanlar için 20.000 bile fazla bence.
    Birazda eğim verselerde millet takoz niyetine kullansa bare. Tamam kamp yapan, uzun yola çıkan için güzel ama günlük kullanacak insanlar için 20.000 bile fazla ...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Sirchade 43 dk. MertDrx
    Zaten adamlar sana illa 30.000 mah al diye dayatmıyor ki, 5000 mah değerine kadar bir sürü seçenekleri mevcut, eleştiriniz boş o yüzden.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    vedkum 4 dk.
    Piyasada rekabet olmasa yandık. Xiaomi çok güzel yol açıyor tüketiciye.
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    ezimuse (Muhammet ) 18 dk.
    Kampa dağa giderken at çantaya 2-3 hafta yeter. USB üzerinden şarj olan fotoğraf makinası gimbal gibi şeyler ile video çekenler için ideal.
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    AtiMX4 (Ati ) 20 dk.
    Adamlar 24$a aliyor biz 500tlye aliriz artik.
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    Makravel (Murat Çevik) 43 dk.
    Bence güzel özellikle birden fazla cihazı tek seferde şarj etmek isteyenler için çok iyi, örneğin telefon + Airpods + Apple Watch veya tablet gibi cihazlar artık günlük yaşantısında yanından ayırmayanlar için büyük kolaylık.



    Ama tabi burada önemli olan ebatı ve ağırlığı olacak
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    Jon_Kar 1 sa.
    Patlar kesin



    Bomba gibi patlar
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa.
    Doğrusu bunlar uçaklara alınan maksimum batarya kapasitesini geçiyor gibi görünüyor.
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    MertDrx (Mert L.) 2 sa.
    Birazda eğim verselerde millet takoz niyetine kullansa bare. Tamam kamp yapan, uzun yola çıkan için güzel ama günlük kullanacak insanlar için 20.000 bile fazla bence.
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    Sirchade 43 dk. MertDrx
    Zaten adamlar sana illa 30.000 mah al diye dayatmıyor ki, 5000 mah değerine kadar bir sürü seçenekleri mevcut, eleştiriniz boş o yüzden.
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