30.000 mAh kapasiteli yeni Xiaomi Mi Power Bank 3 tanıtıldı: İşte fiyatı

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Akıllı telefonlardan powerbanklere, scooterlardan süpürgelere kadar oldukça geniş ürün yelpazesine sahip olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz sene duyurduğu Mi Power Bank 3'ün yeni bir versiyonunu satışa sundu.

Yeni Mi Power Bank 3, önceki sürümle büyük oranda benzerlik gösterse de batarya kapasitesindeki 10.000 mAh'lik artış (önceki modelde 20.000 mAh) ile selefiyle arasına ince bir çizgi çekiyor.

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30.000 mAh batarya kapasitesi

Xiaomi'nin şimdiye kadar duyurmuş olduğu en büyük powerbank olan Mi Power Bank 3, 18W çıkış ve 24W giriş gücüne sahip 30.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bu denli yüksek batarya kapasitesi Mi Power Bank 3'ün taşınabilirliğini olumsuz yönde etkilerken, powerbankin boyut ve ağırlığını da artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Yaklaşık 660 gram ağırlığında olan Mi Power Bank 3, 44 mm kalınlığında. Üzerinde iki adet USB-A, bir adet USB-C ve bir tane de micro USB girişi bulunan powerbank, aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor. Powerbankin kendisi ise USB-C üzerinden 24W hızlı şarj desteğiyle birlikte 7,5 saat içerisinde tam doluluk kapasitesine erişebiliyor.

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Akıllı telefonların yanı sıra tablet, Bluetooth kulaklık, akıllı saat ve fotoğraf makinesi gibi aygıtları da şarj edebilen Mi Power Bank 3, düşük akım modu özelliğiyle birlikte kablosuz kulaklık, Bluetooth özellikli selfie çubuğu gibi düşük akımlarda şarj olan cihazlarla da uyumlu. Powerbanki düşük akım moduna almak içinse güç butonuna iki kere basmak yeterli.

30.000 mAh kapasiteli yeni Mi Power Bank 3 için biçilen fiyat etiketi ise 169 yuan (24 $) şeklinde.

https://www.gizchina.com/2020/06/12/xiaomi-mi-power-bank-3-30000-mah-largest-ever-powerbank-released-for-24/

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