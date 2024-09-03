Xiaomi, şeffaf tasarımlı powerbank'ini satışa sundu

Xiaomi Powerbank 25000 212W özellikleri
Performans açısından, Powerbank 25000 212W, toplam maksimum 212W çıkışa sahip üç adet USB portuna (ikisi USB-C, ikisi USB-A) sahip. Bu, üç cihazın yüksek hızlarda (65W + 27W + 120W) eş zamanlı olarak şarj edilmesini sağlıyor.
Tek USB-C portu, Power Delivery 3.1 (PD 3.1) şarjı destekliyor. Xiaomi telefonlar 120W'a kadar şarj özelliğinden yararlanabiliyor. Xiaomi, powerbank’in Xiaomi 14 Pro'yu 20 dakikada tamamen şarj edebildiğini iddia ediyor. Şirket, standart PD yerine muhtemelen tescilli bir şarj protokolü kullanıyor. Diğer USB-C portu (C2), maksimum 45W çıkış sunarken, USB-A portu 120W'a ulaşıyor. Powerbank ayrıca QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP ve Apple 2.4A gibi çeşitli hızlı şarj protokollerini de destekliyor.
Xiaomi, Powerbank 25000 212W'nin dokuz katmanlı güvenlik korumasına sahip olduğunu söylüyor.
Xiaomi Powerbank 25000 212W fiyatı
Xiaomi Powerbank 25000 212W, Çin’de 499 yuan (70 dolar) fiyatla satışta. Powerbank’in küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz.Kaynakça https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=169351 https://www.gizmochina.com/2024/09/03/xiaomi-powerbank-25000-212w-launch-specs-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.