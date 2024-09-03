Xiaomi, şeffaf tasarımlı powerbank'ini satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Youpin platformu üzerinden şeffaf tasarımlı powerbank’ini “Xiaomi Powerbank 25000 212W” satışa sundu. Ancak “25000” powerbank’in mAh değerini ifade etmiyor. Powerbank’in gerçek kapasitesi 14000mAh. Peki, Xiaomi’nin şeffaf tasarımıyla dikkat çeken powerbank’i özellikleri ile neler sunuyor?

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Xiaomi Powerbank 25000 212W özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Powerbank 25000, özelliklerinden ziyade tasarımıyla ön plana çıkan bir powerbank. Şarj devrelerini gösteren, iç işleyişine göz atmanızı sağlayan şeffaf bir ön yüzü var. Geriye kalan üç taraf şeffaf olmayan siyah bir kaplamaya sahip, kenarları da daha iyi kavrama için yuvarlak geliyor.

Performans açısından, Powerbank 25000 212W, toplam maksimum 212W çıkışa sahip üç adet USB portuna (ikisi USB-C, ikisi USB-A) sahip. Bu, üç cihazın yüksek hızlarda (65W + 27W + 120W) eş zamanlı olarak şarj edilmesini sağlıyor.

Tek USB-C portu, Power Delivery 3.1 (PD 3.1) şarjı destekliyor. Xiaomi telefonlar 120W'a kadar şarj özelliğinden yararlanabiliyor. Xiaomi, powerbank’in Xiaomi 14 Pro'yu 20 dakikada tamamen şarj edebildiğini iddia ediyor. Şirket, standart PD yerine muhtemelen tescilli bir şarj protokolü kullanıyor. Diğer USB-C portu (C2), maksimum 45W çıkış sunarken, USB-A portu 120W'a ulaşıyor. Powerbank ayrıca QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP ve Apple 2.4A gibi çeşitli hızlı şarj protokollerini de destekliyor.

Xiaomi, Powerbank 25000 212W'nin dokuz katmanlı güvenlik korumasına sahip olduğunu söylüyor.

Xiaomi Powerbank 25000 212W fiyatı

Xiaomi Powerbank 25000 212W, Çin’de 499 yuan (70 dolar) fiyatla satışta. Powerbank’in küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz.

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