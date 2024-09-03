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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, şeffaf tasarımlı powerbank'ini satışa sundu

    Xiaomi'nin şeffaf tasarımlı yeni powerbank'i Haziran ayında ortaya çıkmıştı. Dokuz koruma katmanlı powerbank, "Xiaomi Powerbank 25000 212W" olarak ilk Çin'de satışa sunuldu.
    Xiaomi Powerbank 25000 212W Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Youpin platformu üzerinden şeffaf tasarımlı powerbank’ini “Xiaomi Powerbank 25000 212W” satışa sundu. Ancak “25000” powerbank’in mAh değerini ifade etmiyor. Powerbank’in gerçek kapasitesi 14000mAh. Peki, Xiaomi’nin şeffaf tasarımıyla dikkat çeken powerbank’i özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi Powerbank 25000 212W özellikleri

    Xiaomi 212W 14000 powerbank Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Powerbank 25000, özelliklerinden ziyade tasarımıyla ön plana çıkan bir powerbank. Şarj devrelerini gösteren, iç işleyişine göz atmanızı sağlayan şeffaf bir ön yüzü var. Geriye kalan üç taraf şeffaf olmayan siyah bir kaplamaya sahip, kenarları da daha iyi kavrama için yuvarlak geliyor.

    Performans açısından, Powerbank 25000 212W, toplam maksimum 212W çıkışa sahip üç adet USB portuna (ikisi USB-C, ikisi USB-A) sahip. Bu, üç cihazın yüksek hızlarda (65W + 27W + 120W) eş zamanlı olarak şarj edilmesini sağlıyor.

    Tek USB-C portu, Power Delivery 3.1 (PD 3.1) şarjı destekliyor. Xiaomi telefonlar 120W'a kadar şarj özelliğinden yararlanabiliyor. Xiaomi, powerbank’in Xiaomi 14 Pro'yu 20 dakikada tamamen şarj edebildiğini iddia ediyor. Şirket, standart PD yerine muhtemelen tescilli bir şarj protokolü kullanıyor. Diğer USB-C portu (C2), maksimum 45W çıkış sunarken, USB-A portu 120W'a ulaşıyor. Powerbank ayrıca QC 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP ve Apple 2.4A gibi çeşitli hızlı şarj protokollerini de destekliyor.

    Xiaomi, Powerbank 25000 212W'nin dokuz katmanlı güvenlik korumasına sahip olduğunu söylüyor.

    Xiaomi Powerbank 25000 212W fiyatı

    Xiaomi Powerbank 25000 212W, Çin’de 499 yuan (70 dolar) fiyatla satışta. Powerbank’in küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı belirsiz.

    Kaynakça https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=169351 https://www.gizmochina.com/2024/09/03/xiaomi-powerbank-25000-212w-launch-specs-price/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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