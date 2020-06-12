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    Samsung Galaxy Tab S7 görselleri sızdırıldı

    Yeni amiral gemisi Galaxy Tab S7 tablet modeli çift arka kamera, 11 inçlik ekran, nispeten ince ekran çerçeveleri, S-Pen kalem desteği gib özelliklere sahip olacak.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S7 görselleri sızdırıldı
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    Geçen yıl yaz aylarında tablet pazarına amiral gemisi Galaxy Tab S6 modelini sunan Samsung bu yıl ortalarına doğru da Lite versiyonunu pazara çıkarmıştı. Şimdi ise yeni nesle ait görüntüler sızdırıldı.

    Galaxy Tab S7 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Tab S7 yine firmanın amiral gemisi sınıfında iPad Pro serisine meydan okuduğu bir modeli olacak. Kaynaklar birden fazla görsel ile tablet modelinin dış tasarımını gözler önüne serdi. Görsellere göre geçen yılın tasarım çizgisini devam ettiren Galaxy Tab S7 arka kısımda çift kamera barındırıyor.

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    11 inçlik bir ekrana sahip olduğu ifade edilen Galaxy Tab S7 modelinin 7760mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım sürelerine imza atması bekleniyor. Yonga seti tarafında ise muhtemelen Snapdragon 865 görüyor olacağız.

    S-Pen desteği, arka kısımda kalem için manyetik girinti gibi özelliklerin korunacağı Galaxy Tab S7 için kaynaklar konfigürasyona göre 650$-700$ arasında değişen fiyat etiketleri olacağını tahmin ediyor. Bu sayede iPad Pro için iyi bir alternatif olmaya devam edecek. Modelin Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.



    https://wccftech.com/samsung-galaxy-tab-s7-poses-for-the-camera-in-newly-leaked-renders/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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