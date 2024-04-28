Xiaomi'den, uygun fiyatlı ve kendinden kablolu 20000 mAh kapasiteli powerbank

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'de 33 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen kendinden kablolu 20.000 mAh kapasiteli powerbank'ini tanıttı. Lacivert ve haki renklerle piyasaya sürülen powerbank'in özelliklerine göz atalım.

Xiaomi 20000 mAh powerbank özellikleri

Şık ve yuvarlak hatlara sahip olan powerbank, iki adet 10.000 mAh büyüklüğünde pil hücresinin biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş. 33 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen cihaz, 30 Watt hızla şarj olabiliyor.

Tam Boyutta Gör Powerbank, iki adet USB-C ve bir adet USB-A portuna sahip. USB-C girişlerinden birisi çift yönlü çalışarak hem powerbank'i şarj etmek hem de diğer cihazlara güç vermek için kullanılabiliyor. Dolayısıyla üç adet çıkış ile aynı anda üç cihaz şarj edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, powerbank'in 9 katmanlı güvenlik korumasına sahip olduğunu belirtiyor. Cihazın, aşırı şarj ve deşarja, yüksek sıcaklığa, kısa devreye ve diğer anormal koşullara karşı koruma sahibi olduğu belirtiliyor.

İnce ve hafif Honor 200 Lite tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Powerbak'te ayrıca pil seviyesini gösteren tuşa çift basılarak etkinleştirilebilen düşük akımda şarj modu bulunuyor. Bu özelliğin, Bluetooth kulaklıklar gibi düşük güç ihtiyacı olan cihazlar için kullanışlı olduğu belirtiliyor.

Xiaomi 20000 mAh Powerbank fiyatı

PC/ABS (polikarbonat) malzemeden yapılma dayanıklı dış gövdeye sahip powerbank Çin'de 22 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi, kendinden kablolu 20000 mAh kapasiteli powerbank tanıttı