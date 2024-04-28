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    Xiaomi'den, uygun fiyatlı ve kendinden kablolu 20000 mAh kapasiteli powerbank

    Xiaomi, 33 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen kendinden kablolu 20.000 mAh kapasiteli powerbank'ini tanıttı. Şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken powerbank'in özellikleri neler?
    Xiaomi, kendinden kablolu 20000 mAh kapasiteli powerbank tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin'de 33 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen kendinden kablolu 20.000 mAh kapasiteli powerbank'ini tanıttı. Lacivert ve haki renklerle piyasaya sürülen powerbank'in özelliklerine göz atalım.

    Xiaomi 20000 mAh powerbank özellikleri

    Şık ve yuvarlak hatlara sahip olan powerbank, iki adet 10.000 mAh büyüklüğünde pil hücresinin biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş. 33 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen cihaz, 30 Watt hızla şarj olabiliyor.

    Xiaomi, kendinden kablolu 20000 mAh kapasiteli powerbank tanıttı Tam Boyutta Gör
    Powerbank, iki adet USB-C ve bir adet USB-A portuna sahip. USB-C girişlerinden birisi çift yönlü çalışarak hem powerbank'i şarj etmek hem de diğer cihazlara güç vermek için kullanılabiliyor. Dolayısıyla üç adet çıkış ile aynı anda üç cihaz şarj edilebiliyor.
    Xiaomi, kendinden kablolu 20000 mAh kapasiteli powerbank tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, powerbank'in 9 katmanlı güvenlik korumasına sahip olduğunu belirtiyor. Cihazın, aşırı şarj ve deşarja, yüksek sıcaklığa, kısa devreye ve diğer anormal koşullara karşı koruma sahibi olduğu belirtiliyor.

    Powerbak'te ayrıca pil seviyesini gösteren tuşa çift basılarak etkinleştirilebilen düşük akımda şarj modu bulunuyor. Bu özelliğin, Bluetooth kulaklıklar gibi düşük güç ihtiyacı olan cihazlar için kullanışlı olduğu belirtiliyor.

    Xiaomi 20000 mAh Powerbank fiyatı

    PC/ABS (polikarbonat) malzemeden yapılma dayanıklı dış gövdeye sahip powerbank Çin'de 22 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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