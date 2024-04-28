Xiaomi'den, uygun fiyatlı ve kendinden kablolu 20000 mAh kapasiteli powerbank

Şık ve yuvarlak hatlara sahip olan powerbank, iki adet 10.000 mAh büyüklüğünde pil hücresinin biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş. 33 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen cihaz, 30 Watt hızla şarj olabiliyor.
Powerbak'te ayrıca pil seviyesini gösteren tuşa çift basılarak etkinleştirilebilen düşük akımda şarj modu bulunuyor. Bu özelliğin, Bluetooth kulaklıklar gibi düşük güç ihtiyacı olan cihazlar için kullanışlı olduğu belirtiliyor.
Xiaomi 20000 mAh Powerbank fiyatı
PC/ABS (polikarbonat) malzemeden yapılma dayanıklı dış gövdeye sahip powerbank Çin'de 22 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.