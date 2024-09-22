Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni powerbanki dahili USB-C kablosuyla geliyor

Xiaomi 10.000 mAh powerbank özellikleri
Powerbank, dışarıdan bakıldığında şarj bilgilerini ve durumunu gösteren ekranıyla birlikte şık bir tasarıma sahip. Akıllı hızlı şarj özelliğine sahip olmasıyla Xiaomi cihazlara mümkün olan en yüksek şarj gücünü sunuyor. Örneğin; Xiaomi 14 Pro’nun tamamen şarj olması 19 dakika sürüyor. Powerbank, 120W çıkışın yanı sıra telefon, laptop veya tablet gibi iki cihazı aynı anda şarj etmeniz için 45W maksimum ek çıkışa sahip.
15 dakikada %55 doluluk seviyesine ulaşan powerbank, PD 3.0, PPS ve QC 3.0 dahil olmak üzere çok çeşitli standartları destekliyor. Kontrol yönetim çipi, powerbankin çıkış gücünü, kullanıldığı cihaza göre otomatik olarak ayarlıyor. Bluetooth kulaklıklar gibi düşük akımlı cihazlar için otomatik olarak deşarj moduna geçiyor. Optimum güvenlik ve performans için pil hücresinin durumunu da takip eden sistem var.
Powerbank, seyahat ederken ayrı kablolar taşıma zahmetinden kurtaran dahili USB-C kablosuna sahip. Renkli ekran, şarj bilgilerini farklı renklerde göstererek sezgisel kullanıcı deneyimi sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)