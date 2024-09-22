Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni powerbanki dahili USB-C kablosuyla geliyor

Xiaomi, 10.000 mAh kapasiteli 165 W maksimum güç çıkışına sahip yeni powerbankini Çin’de satışa sundu. Dahili USB-C kablolu Xiaomi powerbank, 28 dolar fiyat etiketine sahip.

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Xiaomi 10.000 mAh powerbank özellikleri

Powerbank, dışarıdan bakıldığında şarj bilgilerini ve durumunu gösteren ekranıyla birlikte şık bir tasarıma sahip. Akıllı hızlı şarj özelliğine sahip olmasıyla Xiaomi cihazlara mümkün olan en yüksek şarj gücünü sunuyor. Örneğin; Xiaomi 14 Pro’nun tamamen şarj olması 19 dakika sürüyor. Powerbank, 120W çıkışın yanı sıra telefon, laptop veya tablet gibi iki cihazı aynı anda şarj etmeniz için 45W maksimum ek çıkışa sahip.

15 dakikada %55 doluluk seviyesine ulaşan powerbank, PD 3.0, PPS ve QC 3.0 dahil olmak üzere çok çeşitli standartları destekliyor. Kontrol yönetim çipi, powerbankin çıkış gücünü, kullanıldığı cihaza göre otomatik olarak ayarlıyor. Bluetooth kulaklıklar gibi düşük akımlı cihazlar için otomatik olarak deşarj moduna geçiyor. Optimum güvenlik ve performans için pil hücresinin durumunu da takip eden sistem var.

Powerbank, seyahat ederken ayrı kablolar taşıma zahmetinden kurtaran dahili USB-C kablosuna sahip. Renkli ekran, şarj bilgilerini farklı renklerde göstererek sezgisel kullanıcı deneyimi sağlıyor.

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