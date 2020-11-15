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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    32 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'Kozmik Şelalenin' muhteşem fotoğrafı

    Hubble Uzay Teleskobu, 32 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan UGCA 193 isimli galaksinin çok güzel bir görüntüsünü yakaladı.
    10 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Bu yıl 30. yaş gününü kutlayan Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de 'Kozmik Şelale' takma adıyla anılan ilginç galaksi UGCA 193'ün etkileyici bir fotoğrafını yakaladı.

    UGCA 193 galaksisi Dünya'dan yaklaşık 32 milyon ışık yılı uzaklıkta, Sextans takımyıldızında yer alıyor. Hubble astronomları, şelaleyi andıran ilginç görüntüsüyle dikkat çeken galaksi için,"UGCA 193, çok fazla sayıda genç yıldıza ev sahipliği yapıyor. Özellikle de alt kısımlarında yoğun sayıda genç yıldız var. Bu durum da sanki yıldızlar yukarıdan düşüyormuş gibi mavimsi puslu bir görüntünün oluşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca Bkz. "Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf"

    Soğuk yıldızların kırmızı, sıcak yıldızların ise mavi göründüğünü belirten astronomlar,"UGCA 193'ün mavi rengi, fotoğrafta gördüğümüz yıldızların çok sıcak olduğunu gösteriyor. Bu yıldızlardan bazıları Güneş'in altı katını aşan oranlarda sıcaklıklara sahip. Bir yıldızın kütlesi ve yüzey sıcaklığı, dolayısıyla rengi, birbirleriyle bağlantılıdır; daha ağır yıldızlar daha yüksek sıcaklıklarda yanabilir ve bu durum da yüzeylerinde mavi parıldamaya neden olur." şeklinde konuştu.

    Fotoğrafın orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

    NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 27 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor



    https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2020/hubble-catches-a-cosmic-cascade/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç şelaleye benzetemedim galaksinin dik görünüş açısı işte
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