Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf

    Satürn'ün halkalarının ardında büyüleyici Dünya ve Ay görüntüsü.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1b
    30
    3
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf
    Tam Boyutta Gör

    Cassini uzay aracı tarafından yakalanan yukarıdaki karede, Dünya ve Ay'ın tam 1,5 milyar kilometre uzaklıktan muhteşem görüntüsünü görüyoruz. Üzerinde yedi milyar hayata ev sahipliği yapan 'dev' Dünya'mız, fotoğrafta sadece bir nokta büyüklüğünde görünüyor.

    Cassini bu büyüleyici fotoğrafı 13 Nisan 2017 tarihinde yakalamış. Uzay aracı bildiğiniz gibi 2017 yılının Eylül ayında Satürn'ün bulutlarına doğru intihar dalışı gerçekleştirerek görevinin sonuna gelmişti. Yukarıdaki fotoğraf bu intihar dalışından yaklaşık beş ay önce görüntülenmiş.

    NASA'lı bilim insanları Cassini'nin yakaladığı görüntüyü, yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager'in 1990 yılında çektiği ünlü fotoğraf 'Soluk Mavi Nokta'ya benzetiyor. Ancak Cassini'nin fotoğrafı her ne kadar çok ilginç bir görüntü sunuyor olsa da uzaklık anlamında Voyager'in fotoğrafı kadar etkileyici değil. Zira Voyager, 1990 yılında o ünlü fotoğrafı görüntülediği sırada tam 6 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

    NASA'nın yayınladığı orijinal fotoğraf siyaz-beyaz şeklinde. Uzay ajansında görev yapan Kevin Gill, fotoğrafı mavi, kırmızı ve yeşil filtreler kullanarak işlemiş. Orijinal görüntüye buradan ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık"

    15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, yedi yıllık uzay macerasının ardından 2004 yılında Satürn'e varmıştı. 2004-2017 yılları arasında Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, 13 yıllık çalışma süresi içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderdi. NASA, Cassini'nin toplam 453.048 adet fotoğraf yakaladığını ve Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdiğini söylüyor.

    Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan Cassini, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti. Bunların arasında Enceladus'un yüzeyi altında devasa okyanusların bulunması gibi inanılmaz keşifler de yer alıyor. Cassini, 15 Eylül 2017'de kontrollü bir intihar dalışı gerçekleştirmiş ve 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelmişti.



    https://www.flickr.com/photos/kevinmgill/43988601072/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    vedkum 1 sa.
    Modem evin salonundan çekmezken 1.5 milyar kilometreden dünyaya görsel geliyor
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 1 sa. vedkum
    Kaliteli bir cihaz alın o zaman.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selahattın ısık 26 dk. vedkum
    Işık nasil geliyorsa...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf Sonraki Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var 3 sa. Lenovo'dan oyuncu telefonu geliyor: Legion Gaming Phone 3 sa. Yeni nesil Huawei Mate X, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek 4 sa. Özbekistan'ın kripto para tutumu 180 derece değişti 4 sa. Fetih 2’yi Oynamanız İçin En İyi 5 Sebep 5 sa. Yaptırımların yıldıramadığı Huawei: “İddialı bir B planımız var” 5 sa. Intel’in 96 kümeli bir ekran kartı ortaya çıktı 6 sa. Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü 6 sa. Oppo, AirPods tasarımlı kablosuz kulaklığını tanıttı: Oppo Enco Free 6 sa. İzmir’e ikinci Mi Store mağazası açılıyor 7 sa. Huawei, Nova'yı alt markaya dönüştürmeyi planlıyor 8 sa. Rivian, elektrikli araçlarının "tank dönüşü" özelliğini video ile gösterdi 8 sa. Star Citizen’ın tek oyunculu modu Squadron 42 için yeni bir video yayınlandı 9 sa. TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için sözleşme imzaladı 9 sa. LG ile iç mekanda bitki yetiştirmek kolaylaşıyor 9 sa. Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi kararı belli oldu 10 sa. 5G destekli ilk tablet Galaxy Tab S6 olacak 10 sa. Huawei-TSMC ortaklığı ABD boykotuna takılabilir 10 sa. Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü! 11 sa. 5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim