Dünya ve Ay'a bir de böyle bakın: Satürn'ün yörüngesinden muhteşem fotoğraf

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Cassini uzay aracı tarafından yakalanan yukarıdaki karede, Dünya ve Ay'ın tam 1,5 milyar kilometre uzaklıktan muhteşem görüntüsünü görüyoruz. Üzerinde yedi milyar hayata ev sahipliği yapan 'dev' Dünya'mız, fotoğrafta sadece bir nokta büyüklüğünde görünüyor.

Cassini bu büyüleyici fotoğrafı 13 Nisan 2017 tarihinde yakalamış. Uzay aracı bildiğiniz gibi 2017 yılının Eylül ayında Satürn'ün bulutlarına doğru intihar dalışı gerçekleştirerek görevinin sonuna gelmişti. Yukarıdaki fotoğraf bu intihar dalışından yaklaşık beş ay önce görüntülenmiş.

NASA'lı bilim insanları Cassini'nin yakaladığı görüntüyü, yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager'in 1990 yılında çektiği ünlü fotoğraf 'Soluk Mavi Nokta'ya benzetiyor. Ancak Cassini'nin fotoğrafı her ne kadar çok ilginç bir görüntü sunuyor olsa da uzaklık anlamında Voyager'in fotoğrafı kadar etkileyici değil. Zira Voyager, 1990 yılında o ünlü fotoğrafı görüntülediği sırada tam 6 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

NASA'nın yayınladığı orijinal fotoğraf siyaz-beyaz şeklinde. Uzay ajansında görev yapan Kevin Gill, fotoğrafı mavi, kırmızı ve yeşil filtreler kullanarak işlemiş. Orijinal görüntüye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık"

15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, yedi yıllık uzay macerasının ardından 2004 yılında Satürn'e varmıştı. 2004-2017 yılları arasında Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, 13 yıllık çalışma süresi içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderdi. NASA, Cassini'nin toplam 453.048 adet fotoğraf yakaladığını ve Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdiğini söylüyor.

Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan Cassini, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti. Bunların arasında Enceladus'un yüzeyi altında devasa okyanusların bulunması gibi inanılmaz keşifler de yer alıyor. Cassini, 15 Eylül 2017'de kontrollü bir intihar dalışı gerçekleştirmiş ve 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelmişti.

https://www.flickr.com/photos/kevinmgill/43988601072/