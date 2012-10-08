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32GB'lık Google Nexus 7 görüntülendi

6 yıl
3,1b
1
23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen hafta Carphone Warehouse gibi bazı perakendecilerin çevrimiçi stok sisteminde listelenen 32GB dahili hafızaya sahip Nexus 7 tablet bilgisayar modeline ait ilk görüntü yayınlandı. Japonya'da Google'ın Play Store mağazası üzerinden 16GB'lık bir Nexus 7 alan müşteriye yanlışlıkla 32GB'lık henüz resmiyet kazanmayan sürüm yollandı. İnternette görselleri paylaşılan tablet, istemeden de olsa Google aracılığıyla doğrulanmış oldu.
İngiltere ve Amerika'daki satıcılar tarafından zaten gün yüzüne çıkarılmış olan 32GB'lık Google Nexus 7 modelinin direk Play Store kanalıyla Japonya'daki bir müşteriye yollanması Google'ın bu yeni hafıza seçeneğini dünya genelinde erişilebilir hale getireceğini gösteriyor. Arama motoru devinden herhangi bir açıklama gelmezken 8GB'lık modeli 199$, 16GB'lık modeli ise; 249$'dan alıcı bulan NVIDIA Tegra 3 çipsetli ve Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli ME370T Nexus 7'nin 32GB'lık sürümünün hangi seviyeden piyasaya giriş yapacağı hakkında da bir sızıntı gerçekleşmedi.
Yaklaşık 27.5GB kullanılabilir veri depolama alanı sunacak olan yeni Nexus 7'ye daha önce söylentilere konu olmuş 3G iletişim teknolojisini destekleyen yenilenmiş Nexus 7 ile 99$ fiyat etiketli ucuz bir tablet modelinin de eşlik edip etmeyeceği bilinmiyor. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde Google Play Store aracılığıyla veyahut Android konulu büyük basın etkinliği sırasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mountain View merkezli teknoloji devinin yeni duyuru organizasyonu önümüzdeki haftalar içerisinde gerçekleştirilecek.

https://twitter.com/oppese/status/254232137350385665 Yorum Yaz
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3qzotix 6 yıl en beğenilen
Google da Apple gibi Türkiye'ye fazla değer vermiyor. Çıkalı aylar olmasına rağmen ülkemize satışa çıkacağı tarih halen bilinmiyor. ( Nexus7 8gb 16gb)
4 Yanıt Yanıtla +8
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alpago 6 yıl
Exvision
Çinceyi görünce direk bastım eksiyi.

Yazılar Çince değil Japonca.
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ksk_kaan 6 yıl
Sd kart girişi olsa 8 gb alıcam bir tane aslında.
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interwap 6 yıl
Görüntülense ne olacak. 16GB ile aynı.
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Raven 6 yıl
Nexus 7'nin bile 32gb versiyonu çıkıyor ama full hd video çeken lg nexus'un sadece 8gb/16gb versiyonu var. Hayrettin birşeysin google.
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zaferyurt 6 yıl
carphone warehouse uk ne zaman çıkıyor bayramda ingilteredeyim inşallah bayramda çıkarda alırım
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marancı 6 yıl
32gb+sd kart+3g olacak tadından yenmez tablet ama gerçekleşir mi bakalım. Birde gerçekleşse de ülkemize gelir mi orası da düşündürücü. Ama kesinlikle alınası tablet olur. 16gb çok çok az bir ara yurtdışından getirtmeyi çok düşündüm ama 3g ve sd kart olmayışından vazgeçtim. Nexus 7 im olsun isterim kesinlikle.
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3qzotix 6 yıl en beğenilen
Google da Apple gibi Türkiye'ye fazla değer vermiyor. Çıkalı aylar olmasına rağmen ülkemize satışa çıkacağı tarih halen bilinmiyor. ( Nexus7 8gb 16gb)
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serokar1 6 yıl
7 inç tabletlerin en iyisi.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Çince'yi görünce direk bastım eksiyi.
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aceleciburak 6 yıl 3qzotix
3qzotix

Google da Apple gibi Türkiye'ye fazla değer vermiyor. Çıkalı aylar olmasına rağmen ülkemize satışa çıkacağı tarih halen bilinmiyor. ( Nexus7 8gb 16gb)

Google zaten TR ye değer verseydi MediaMarkt gibi yerler Galaxy Nexus u 1599 TL den yani S III le aynı fiyattan asla satamazlardı ...

Yurtdışında 650 750 fiyat aralığında bulunan cihaz ülkemizde hala uçuşlarda ...
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aceleciburak 6 yıl
Carphone Warehouse stok sisteminde Galaxy Nexus 2 de geçiyordu o zaman yakında Galaxy Nexus 2 ninde görselleri düşer sitelere zaten 8 mp kamera fln olacağı belli önemli olan CPU/GPU değişimi ve SD-Kart desteği olacak mı Galaxy Nexus serisinde
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Jül Sezar 6 yıl
Sonunda geldi beklediğim tablet
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Legendery 6 yıl aceleciburak
aceleciburak

Carphone Warehouse stok sisteminde Galaxy Nexus 2 de geçiyordu o zaman yakında Galaxy Nexus 2 ninde görselleri düşer sitelere zaten 8 mp kamera fln olacağı belli önemli olan CPU/GPU değişimi ve SD-Kart desteği olacak mı Galaxy Nexus serisinde

Ağzından bal damlıyooo

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