32GB'lık Google Nexus 7 görüntülendi





Geçen hafta Carphone Warehouse gibi bazı perakendecilerin çevrimiçi stok sisteminde listelenen 32GB dahili hafızaya sahip Nexus 7 tablet bilgisayar modeline ait ilk görüntü yayınlandı. Japonya'da Google'ın Play Store mağazası üzerinden 16GB'lık bir Nexus 7 alan müşteriye yanlışlıkla 32GB'lık henüz resmiyet kazanmayan sürüm yollandı. İnternette görselleri paylaşılan tablet, istemeden de olsa Google aracılığıyla doğrulanmış oldu.

İngiltere ve Amerika'daki satıcılar tarafından zaten gün yüzüne çıkarılmış olan 32GB'lık Google Nexus 7 modelinin direk Play Store kanalıyla Japonya'daki bir müşteriye yollanması Google'ın bu yeni hafıza seçeneğini dünya genelinde erişilebilir hale getireceğini gösteriyor. Arama motoru devinden herhangi bir açıklama gelmezken 8GB'lık modeli 199$, 16GB'lık modeli ise; 249$'dan alıcı bulan NVIDIA Tegra 3 çipsetli ve Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemli ME370T Nexus 7'nin 32GB'lık sürümünün hangi seviyeden piyasaya giriş yapacağı hakkında da bir sızıntı gerçekleşmedi.

Yaklaşık 27.5GB kullanılabilir veri depolama alanı sunacak olan yeni Nexus 7'ye daha önce söylentilere konu olmuş 3G iletişim teknolojisini destekleyen yenilenmiş Nexus 7 ile 99$ fiyat etiketli ucuz bir tablet modelinin de eşlik edip etmeyeceği bilinmiyor. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde Google Play Store aracılığıyla veyahut Android konulu büyük basın etkinliği sırasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mountain View merkezli teknoloji devinin yeni duyuru organizasyonu önümüzdeki haftalar içerisinde gerçekleştirilecek.

https://twitter.com/oppese/status/254232137350385665