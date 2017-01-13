34 milyon dolar destek alan akıllı drone projesi iptal edildi

İlk kez 2015 yılında Kickstarter üzerinde görücüye çıkan ve gerek tasarımı gerek fonksiyonel özellikleriyle büyük beğeni toplayan "Lily Drone" projesinde işler oldukça kötü durumda. Havaya fırlatıldığında uçmaya başlayan ve sahibini takip edebilen akıllı insansız hava aracının tamamen sonlandırıldığı, fon desteği sağlayanlara ise 60 gün içerisinde geri ödeme yapılacağı duyuruldu.

Lily Robotics kurucuları Antoine Balaresque ve Henry Bradlow yayınladıkları açıklamayla kapsamlı Ar-Ge çalışmalarına büyük paralar gittiğini ve bu yüzden seri üretime geçebilmek için ellerinde hiç nakit paranın kalmadığını belirttiler. Finansal destek bulamayan geliştiriciler kritik bir kararla bu kadar ilgi gören projeyi sonlandırmak zorunda kaldı.

Açıklamanın ardından dolandırıldıklarını düşünen bazı bağışçılar ise vakit kaybetmeden "tüketicileri aldatmak" suçlamasıyla firmayı savcılığa şikayet ettiler. 60 binden fazla ön sipariş ve 34 milyon dolar destek alan Lily Drone, 20 dakika havada kalarak 1080p çözünürlükte 60 FPS ve 720p çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabiliyor. 30 metre havalanabilen cihaz ayrıca 1 metreye kadar da suya dayanıklı. 499 dolara ön sipariş verilebilen cihazın geçtiğimiz yılın şubat ayında satışa sunulması hedefleniyordu.

https://www.lily.camera/adventure-comes-end/