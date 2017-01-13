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34 milyon dolar destek alan akıllı drone projesi iptal edildi

Binlerce ön sipariş ve 34 milyon dolar gibi oldukça büyük bir fon desteği toplayan, sahibini takip edebilen akıllı drone projesi "Lily Drone" sürpriz şekilde iptal edildi. Peki hangi gerekçeyle?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,1b
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19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İlk kez 2015 yılında Kickstarter üzerinde görücüye çıkan ve gerek tasarımı gerek fonksiyonel özellikleriyle büyük beğeni toplayan "Lily Drone" projesinde işler oldukça kötü durumda. Havaya fırlatıldığında uçmaya başlayan ve sahibini takip edebilen akıllı insansız hava aracının tamamen sonlandırıldığı, fon desteği sağlayanlara ise 60 gün içerisinde geri ödeme yapılacağı duyuruldu.
Lily Robotics kurucuları Antoine Balaresque ve Henry Bradlow yayınladıkları açıklamayla kapsamlı Ar-Ge çalışmalarına büyük paralar gittiğini ve bu yüzden seri üretime geçebilmek için ellerinde hiç nakit paranın kalmadığını belirttiler. Finansal destek bulamayan geliştiriciler kritik bir kararla bu kadar ilgi gören projeyi sonlandırmak zorunda kaldı.
Açıklamanın ardından dolandırıldıklarını düşünen bazı bağışçılar ise vakit kaybetmeden "tüketicileri aldatmak" suçlamasıyla firmayı savcılığa şikayet ettiler. 60 binden fazla ön sipariş ve 34 milyon dolar destek alan Lily Drone, 20 dakika havada kalarak 1080p çözünürlükte 60 FPS ve 720p çözünürlükte 120 FPS video kaydı yapabiliyor. 30 metre havalanabilen cihaz ayrıca 1 metreye kadar da suya dayanıklı. 499 dolara ön sipariş verilebilen cihazın geçtiğimiz yılın şubat ayında satışa sunulması hedefleniyordu. 

https://www.lily.camera/adventure-comes-end/ Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl en beğenilen
34 milyon dolarlık arge gideri mi olur.Yaptıkları dron işte ayrı bi özelliği kişiyi takip etmesi. Parayı faize yatırıp 1 yılda %10 alsan 3.4 milyon dolar eder.Ohh kebap
34 milyon dolarlık arge gideri mi olur.Yaptıkları dron işte ayrı bi özelliği kişiyi takip etmesi. Parayı faize yatırıp 1 yılda %10 alsan 3.4 milyon dolar eder....
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ilkerinanç 2 yıl
çok büyük paralar harcadılarda bağışçıların paralarını nasıl geri ödeyecekler?sanki umduklarından daha iyi oldu başka türlü üretecekler gibi bir his oluştu bende.
çok büyük paralar harcadılarda bağışçıların paralarını nasıl geri ödeyecekler?sanki umduklarından daha iyi oldu başka türlü üretecekler gibi bir his oluştu ben...
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Kerim5100 2 yıl
dolarla iade alan vatandaş bunu beğendi :D
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BOLDVIPER 2 yıl
Araba uretenler 34 milyon a arge yapmiyor bildigin milleti keklemisler
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Asami Zdrenka 2 yıl
Benim de aklıma ilk olarak parayı faize yatırmış olabilecekleri geldi. Bu drone ait şeyleri belki de geliştirdiler ama üretmek yerine patentlerini satmayı daha kârlı buldular.
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sahmat_78 2 yıl
Ben konuyu anlamadim.
Bu cihaz yeni bir buluş degilki, 34 milyonu argeye harcayip uretim yapamamak diye biseymi olur.
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TheDenier 2 yıl
Bu bir ilk değil Kickstarter'da daha öncede yaşandı böyle olaylar.Çok büyük vaadlerde bulunup astronomik bağış alıp ortadan kaybolanlar oldu.
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lawbreaker 2 yıl
sahibini takip eden drone var zaten, netten nba maçı izleyenler bilir
klasik amerikalı muhabbeti elektrikli süpürgeyle yer silerken yanında dolanan dronun üstündeki tepsiden cips yiyen tipler vs
Yani bunun ondan ne farkı olacakmışta bu kadar arge harcaması yapmışlar
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mavizaman 2 yıl
bu projelere para yatıran enayiler düşünsün.
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Kerim5100 2 yıl
dolarla iade alan vatandaş bunu beğendi :D
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Ontwerper 2 yıl
Paraları ezmişler :D kılıf olarakta argede gitti demişler. projeyi, tüm çalışmalarınıda satmışlar. THE END
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MustafaC53 2 yıl
Ne iptali ne süprizi, bildigin milleti dolandırmışlar.
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Grkwnxs 2 yıl
Kickstarter toplanan paralardan komisyon alıyorsa ki eminim alıyordur parayı eksiksiz olarak nasıl iade edecekler?
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