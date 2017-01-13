Kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk yerli üretim cihaz: Çekirge

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) düzenlediği basın toplantısında Ar-Ge projeleri kapsamında geliştirilen ve Türkiye’nin kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk cihazı olan "Çekirge" hakkında bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Tamamen yerli üretim olduğu söylenen ürünün tasarım ve yazılım işlerinin şirket bünyesindeki mühendisler tarafından yapıldığı ve yine aynı şekilde yerli üretim parçaların kullanıldığı ifade ediliyor.

Gerekli malzemelerin yüzde 40'ını Bursa’daki sanayicilerden temin eden UEDAŞ, 2 bin 500 TL maliyete sahip "Çekirge" ile dairelere girmeden kaçak elektrik kullanımını tespit edebiliyor. En basit şekilde anlatmak gerekirse hanede kullanılan elektrik ile sayacın ölçtüğü oranları karşılaştıran cihaz böylelikle yasa dışı kullanımı kolaylıkla belirleyebiliyor.

Türkiye'de kaçak elektrik kullanımı oldukça yüksek

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1,5 yıldır etkin şekilde kullanılan "Çekirge" ile geçtiğimiz yıl direk kaçak kullanıcılarının yüzde 20’sinin tespit edildiği ifade ediliyor. 7,55 olarak hedeflenen kayıp kaçak oranını 5,05'e düşürdüklerini dile getiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mesut Efe, cihazın patentinin ise kendilerine ait olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkemizde bazı bölgelerde kaçak elektrik kullanımının üst seviyelerde olduğu düşünülürse, şüphesiz bu konudaki mücadelenin katlanarak artması gerekiyor. Öyle ki 2015 yılı verilerine göre Atatürk Barajı’nda 4.6 milyar kWh elektrik üretilirken, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (Dicle EDAŞ) tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen Şırnak, Batman, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerindeki kayıp kaçak elektrik kullanım miktarının 16 milyar kWh olduğu açıklanmıştı. Tüketicilerin faturalarına da yansıyan bu durum için yaptırımların ağırlaştırılması gerektiği belirtiliyor.