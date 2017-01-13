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Kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk yerli üretim cihaz: Çekirge

UEDAŞ tarafından Türk mühendislerle ve yerli parçalarla geliştirilen "Çekirge", kaçak elektrik kullananların tespit edilmesini sağlayan ilk yerli üretim cihaz ünvanına sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk yerli üretim cihaz: Çekirge
 
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (UEDAŞ) düzenlediği basın toplantısında Ar-Ge projeleri kapsamında geliştirilen ve Türkiye’nin kaçak elektrik kullanımını tespit eden ilk cihazı olan "Çekirge" hakkında bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Tamamen yerli üretim olduğu söylenen ürünün tasarım ve yazılım işlerinin şirket bünyesindeki mühendisler tarafından yapıldığı ve yine aynı şekilde yerli üretim parçaların kullanıldığı ifade ediliyor.
Gerekli malzemelerin yüzde 40'ını Bursa’daki sanayicilerden temin eden UEDAŞ, 2 bin 500 TL maliyete sahip "Çekirge" ile dairelere girmeden kaçak elektrik kullanımını tespit edebiliyor. En basit şekilde anlatmak gerekirse hanede kullanılan elektrik ile sayacın ölçtüğü oranları karşılaştıran cihaz böylelikle yasa dışı kullanımı kolaylıkla belirleyebiliyor.

Türkiye'de kaçak elektrik kullanımı oldukça yüksek 

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1,5 yıldır etkin şekilde kullanılan "Çekirge" ile geçtiğimiz yıl direk kaçak kullanıcılarının yüzde 20’sinin tespit edildiği ifade ediliyor. 7,55 olarak hedeflenen kayıp kaçak oranını 5,05'e düşürdüklerini dile getiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Mesut Efe, cihazın patentinin ise kendilerine ait olduğunu sözlerine ekledi.
Ülkemizde bazı bölgelerde kaçak elektrik kullanımının üst seviyelerde olduğu düşünülürse, şüphesiz bu konudaki mücadelenin katlanarak artması gerekiyor. Öyle ki 2015 yılı verilerine göre Atatürk Barajı’nda 4.6 milyar kWh elektrik üretilirken, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (Dicle EDAŞ) tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen Şırnak, Batman, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerindeki kayıp kaçak elektrik kullanım miktarının 16 milyar kWh olduğu açıklanmıştı. Tüketicilerin faturalarına da yansıyan bu durum için yaptırımların ağırlaştırılması gerektiği belirtiliyor.

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alprkrkmz 2 yıl en beğenilen
Bırak kaçak elektriği Mardin'de belediyenin biri analog yayından Lig tv yayını yapıyordu bir aralar. Elektriği kaçak kullanmak orda iş bile değil.
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alex59 2 yıl
Kaçak kullanan saklama gereği duymazken, firmalar kaçak bedelini bize ödedip üstüne birde bunu yasallaştırmışken, cihaz olsa ne olur olmasa ne olur.
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s_mail 2 yıl
Doğu'ya göre konuşuyorum adam gelip kontrol edemiyor ki. Ya dayak yiyecek ya ölüm tehdidi alacak. Faturayı yazıp kaçıyor. Asla kontrol edemiyor. Yazık ki bütün çevremiz böyle.
Doğu'ya göre konuşuyorum adam gelip kontrol edemiyor ki. Ya dayak yiyecek ya ölüm tehdidi alacak. Faturayı yazıp kaçıyor. Asla kontrol edemiyor. Yazık ki bütün ...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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Bluflame 2 yıl
kaçak elektriği bulmak çok kolay, kabloyu takip et bulursun.
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Lumibrite 2 yıl
adamlar kendi kârını düşünerek ,kendi işi için cihaz yapmış.Hemde % 100 yerli! ...iyi güzel de sadece Bursayla sınırlı kalmaz inşallah
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lMoRpHeUsl 2 yıl
Kaçak Köçek nerde belli zaten UEDAŞ , Bursada asıl kaçağı yapan sensin 30-40 lira kullanım olan faturam 83 lira geldi 23 lira dağıtım bedeli o bedeli bu bedeli kullanmın 2,5 katı fatura gönderiyorsunuz
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Leipold 2 yıl
Beraber sokaga cikalim 15 dakika yuruyelim TEK'in yetkili arkadaslariyla. Ben parmagimla 15 dakikada bu cihazin gostereceginden daha fazla kacak elektrik kullanan adam gostermezsem nick'imi AK-Genclik yapacagim.
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cellat87 2 yıl
gelelim asıl soruya.. bu cihaz kullanıma baslandıgı zaman benim faturamdaki kayıp kacak bedeli kaldırılacakmı??????
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0z0z 2 yıl
Google amcaya "pens ampermetre" diye yazınız.
Amerikayı yine ve yeniden keşfetmişiz.
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0z0z 2 yıl 0z0z
0z0z
Google amcaya "pens ampermetre" diye yazınız.
Amerikayı yine ve yeniden keşfetmişiz.

Gittigidiyor vs sitelerde 60-150 TL.
Hadi üçlü fazı aynı anda ölçüyor olsun rakamları 3 le çarpınız.
2500 TL nedir?
Öte yandan kaçak oranı illerde kaçak tespit edilse bile kesilebiliyor mu?
Batıdaki vatandaşa kayıp kaçak ödetilmiyor mu?
Blimde de fikirde de kolaycıyız bu kadar basit.
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BekirTemel 2 yıl
Bu Türkiye için çok önemli bir konu, hak hukuk Allah demekten başka bir şey yapmayanlar yıllardır bu kaçak elektrik olayına bir adım bile atamadı. Durum bu, ağlanacak hale gülmek bize düşer.
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featfromcrash 2 yıl
Sorun tespit etmek değil. Tespitten sonra kesebilmek. Kesemiyorsun adamlar ya saldırıyor ya tehdit ediyor. O zaman ne yapacaksın? elektrik vermeyeceksin, dava edeceksin ve dava bedelini ödeyene kadar da elektrik vermeyeceksin. Yetkililer tarafından çok sıkıntıysa, bu bedeli bankaya yatıracak sonra elektrik verilecek. Bu kaçak elektrik ülkenin en büyük sorunu.
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darklord1905 2 yıl
Kacak elektrik kullanan vatan hainidir ilk once uyarilmali uymazsa evinin onunde sallandirilmali bak o zaman kacak kullanan kaliyor mu?Yukarilarda arkadasin dedigi gibi elektrigi kesecek testis yok.
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MustafaC53 2 yıl
Sen istedigin cihazı geliştir icat et. Adam elektigi direkt direkten çekiyor.
Elektrik direğine priz tavanlar bile var.
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